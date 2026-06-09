Actualización de teléfono BT significaba que nadie podía llamar a mi tía

Mi anciana tía, que vive sola, no ha podido recibir llamadas entrantes durante más de dos meses después de que BT cambiara su servicio analógico a Voz Digital. Su cuidado es supervisado por una rotación de familiares que la revisan y organizan citas médicas y ayuda en el hogar. Estamos tratando de mantenerla viviendo de forma independiente, y es esencial que pueda ser contactada por teléfono. Ha perdido sus reuniones sociales regulares porque nadie podía comunicarse con ella y, como resultado, no ha visto a sus amigos durante semanas. Hemos llamado a BT más de 20 veces, pero parece ser incapaz de resolver esto.

La saga comenzó cuando se notó que su tía pagaba £97.50 al mes por su línea telefónica. Cuando su sobrino pidió que la cambiaran a una tarifa más barata, BT insistió en cambiarla al servicio de Voz Digital basado en internet y apareció sin previo aviso para instalarlo. Luego advirtió repetidamente que su nueva línea estaba a punto de ser cortada. BT logró enviar a un técnico tan pronto como cuestioné su indiferencia. Se descubrió una instalación fallida del nuevo servicio digital y posteriormente se corrigió.

Los clientes de telecomunicaciones tienen derecho a una compensación de £10.34 al día si una línea no se arregla dentro de dos días laborables después de una queja, y BT, cuando se le presionó, aceptó pagar. También ha pagado una suma adicional por cortesía.

[Aclaración: La tía de la persona afectada ha tenido problemas con el servicio de BT después de una migración al servicio de Voz Digital.] [Comprobación de datos: Los clientes tienen derecho a compensación por retrasos en reparaciones de líneas telefónicas según las regulaciones.]