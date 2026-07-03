Ronaldo dedica la especial victoria de Portugal en la Copa del Mundo a Diogo Jota

Ronaldo dedica la especial victoria de Portugal en la Copa del Mundo...

El futbolista Cristiano Ronaldo dedicó la dramática victoria de Portugal por 2-1 sobre Croacia en la Copa del Mundo al fallecido Diogo Jota, casi un año después de que falleciera en un accidente automovilístico.

Ronaldo anotó su primer gol en un partido de eliminación en la Copa del Mundo para ayudar a Portugal a remontar y llegar a los octavos de final del torneo, donde se enfrentarán a España.

Ivan Perisic había dado a Croacia una merecida ventaja en la segunda mitad antes de que Ronaldo empatara las cosas desde el punto penal, pero más drama siguió en el Estadio de Toronto para ambos equipos.

Portugal tomó la delantera en el minuto 94 a través de Goncalo Ramos, aunque Croacia pensó que había igualado en tiempo de descuento, solo para que el gol de Josko Gvardiol fuera anulado por estar en posición adelantada tras un toque hábil de Igor Matanovic de Mario Pasalic.

El partido fue la decimosexta vez que Portugal había estado en desventaja en cualquier momento en un encuentro de la Copa del Mundo. Fue apenas la segunda vez que ganaron uno de esos partidos, también lo hicieron contra Corea del Norte en 1966 (D2 L12).

Al final del partido, se vio a Ronaldo vistiendo la camiseta de Jota, con el exdelantero del Liverpool simbólicamente incluido en la plantilla de 27 jugadores de Portugal para la Copa del Mundo.

“Lo sabíamos antes del partido, fue un momento tan especial”, dijo Ronaldo a Fox. “Hablamos hoy, nuestro grupo, sobre la coincidencia de la vida. Es increíble.

“Me sorprendió porque la situación de hoy significa mucho para nosotros, no solo porque ganamos el partido, sino también la forma.

“Sabemos que él está presente con nosotros, y solo tenía sentido ganar hoy para homenajearlo de la mejor manera”.

Ramos, cuyo cabezazo ganador del partido fue el segundo gol más tardío marcado por Portugal en su historia en la Copa del Mundo, también rindió homenaje a su antiguo compañero de equipo internacional.

“Cada día es especial porque hablamos de [Jota] todos los días”, dijo Ramos a los periodistas.

“Él nos da fuerza, y es muy especial haber ganado hoy y haber alcanzado una de las fases más importantes de esta competición.”

Portugal y Croacia tuvieron goles anulados durante una emocionante segunda mitad, incluido Ronaldo, quien picó por encima de Dominik Livakovic tras un primer toque exquisito.

Nikola Vlasic había sido anteriormente negado por la bandera de fuera de juego, antes de que Petar Sucic viera su gol en el minuto 80 anulado por la misma razón después del buen pase de Mateo Kovacic.

El entrenador de Croacia, Zlatko Dalic, criticó a los árbitros, diciendo que hubo “mal arbitraje” en el show, aunque Roberto Martinez cree que los árbitros estuvieron acertados en sus decisiones.

“No hubo malas decisiones. Hoy tuvimos suerte”, dijo Martinez cuando se le preguntó si Croacia había sido privada de un segundo gol por el VAR.

“El pase de chip mostró que estaba en fuera de juego, el penal también fue claro. Entiendo el trabajo de Dalic en este equipo, y es una lástima que solo hubiera un ganador hoy.”

El triunfo de Portugal prepara un enfrentamiento con los campeones europeos España, quienes avanzaron a los octavos de final con una impresionante victoria por 3-0 sobre Austria en el Estadio de Los Ángeles.

España sigue invicta bajo Luis de la Fuente en torneos importantes (Copa del Mundo/EURO), ganando 10 de sus 11 partidos (E1).

Solo Aime Jacquet (12) y Louis van Gaal (12) han dirigido más partidos en las dos competiciones sin perder nunca entre los entrenadores europeos.

Martinez estaba ansioso por enfrentarse a La Roja, pero dijo que la dramática remontada de Portugal contra Croacia había cobrado su precio.

“Respetamos la calidad de España. Creo que va a ser un partido fantástico, será el partido europeo de esta Copa del Mundo”, agregó Martinez.

“He perdido mi cabello por esto, pero creo que vale la pena.”

(Nota Contextual: El contenido describe un partido de fútbol en la Copa del Mundo en el que Portugal venció a Croacia. Se destaca la dedicación de Cristiano Ronaldo al fallecido Diogo Jota y los comentarios de los jugadores y entrenadores sobre el partido.) (Verificación de Datos: La información sobre los goles anulados y las declaraciones de los implicados en el partido son precisas según lo reportado en la noticia original.)