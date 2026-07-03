Espere fuegos artificiales en estos vestidores de la NFL: cinco situaciones que podrían explotar este verano

Las batallas de posición, las negociaciones contractuales, los choques de personalidad y el descontento general son sólo algunos de los innumerables factores que pueden arruinar un vestuario de la NFL. Cada temporada baja trae un nuevo sabor y 2026 no será diferente. Mientras el calendario llega al 4 de julio y Estados Unidos celebra su 250 cumpleaños, los fuegos artificiales que llenarán el cielo del Día de la Independencia no son los únicos explosivos a monitorear este verano.

Las tensiones son altas dentro de algunas instalaciones del equipo, lo que presenta la posibilidad de explosiones. El enfrentamiento contractual del año pasado entre Micah Parsons y los Dallas Cowboys, la resistencia que siguió y el intercambio que puso fin a la saga es un ejemplo reciente de cómo las cosas pueden empeorar durante el verano y llegar a una conclusión dramática.

La mala química es una de las últimas cosas que los equipos quieren al iniciar la temporada, por lo que durante los próximos dos meses existe la posibilidad de que se produzca un intercambio o la liberación de descontentos y la necesidad de calmar las uvas amargas.

Aquí hay cinco equipos cuya química está bajo el microscopio este verano.

Vikingos de Minnesota

Trabajo en progreso: la competencia entre mariscales de campo podría ponerse fea

Kyler Murray y JJ McCarthy ofrecieron dos relatos diferentes de la competencia de mariscales de campo de los Minnesota Vikings cuando se les preguntó esta primavera sobre su relación laboral. Murray, que llegó con un contrato mínimo como presunto favorito para ganar el puesto, dijo que asumió el papel de mentor y que McCarthy había sido “demasiado receptivo” con ese liderazgo. El actual titular, sin embargo, dio la impresión de que no tienen una relación tan amistosa.

“Es como dos chicos en un salón de clases”, dijo McCarthy. “Sabes, él se sienta en un lado, yo me siento en el otro, y es responsabilidad del entrenador enseñarnos y entrenarnos”.

A ninguno de los dos se les debe el papel de mariscal de campo número uno, pero quien lo pierda tendrá motivos para estar descontento. Murray es un titular de siete años que, en su mejor momento, produce entre la mitad superior de los comunicadores de la liga. McCarthy es una selección reciente de primera ronda que posiblemente no haya recibido un trato justo debido a lesiones.

Gigantes de Nueva York

Signo de los tiempos: ¿Podría la política dividir la plantilla de los Gigantes?

Las realidades del polarizador clima político estadounidense se manifestaron en el vestuario de los New York Giants en mayo, cuando las diferentes opiniones entre el mariscal de campo Jaxson Dart y el corredor Abdul Carter llegaron a un punto crítico. Dart presentó al presidente Donald Trump en el escenario en un mitin del representante republicano de Nueva York Mike Lawler, a lo que Carter respondió en las redes sociales: “Pensé que esta mierda era IA, ¿qué estamos haciendo, hombre?”

Si bien Carter siguió y aclaró que él y Dart se llevan bien después de hablar sobre el tema, esa disputa creció y generó dudas sobre si se podría abrir una brecha política entre dos de las estrellas más grandes de los Gigantes. Dart celebró una reunión en el vestuario para abordar el asunto con sus compañeros de equipo, lo que, según todos los informes, fue productivo y enfrió las tensiones. El tiempo dirá si todo eso fue pura palabrería o si no pueden superar sus diferencias.

San Francisco 49ers

Sáquenme de aquí: Aiyuk presiona duro para unirse a los comandantes

Es increíblemente raro, quizás sin precedentes, que un jugador apoye activamente a un equipo mientras aún reside en la plantilla de otro. La relación entre Brandon Aiyuk y los 49ers de San Francisco se ha deteriorado tanto que sus muestras públicas de apoyo a los Comandantes de Washington son ahora casi algo cotidiano. Aiyuk aparentemente está convencido de que unirá fuerzas con Jayden Daniels, su compañero de equipo universitario, en Washington, ya sea a través de un intercambio o facilitado con una liberación de los 49ers.

El gerente general de los Niners, John Lynch, dijo en enero que Aiyuk jugó su última jugada en San Francisco y que el equipo anuló todo el dinero garantizado de 2026 en su contrato de cuatro años y $120 millones. Ese movimiento drástico se produjo después de que Aiyuk supuestamente dejara de presentarse en las instalaciones del equipo luego de la devastadora lesión de rodilla que sufrió en julio de 2024.

El receptor abierto y su equipo no podrían estar en peores condiciones. Tiene poca influencia, lo que parece estar contribuyendo a su espiral muy pública.

Cardenales de Arizona

Muéstrame el dinero: Brissett quiere que le paguen como titular

Jacoby Brissett es un mariscal de campo titular proyectado que gana dinero como suplente y no está satisfecho con la disparidad entre su función y su salario. Cuando firmó su contrato de dos años y 12,5 millones de dólares en marzo de 2025, era la segunda opción de Kyler Murray. Con este último en Minnesota, Brissett se encuentra en la cima de la tabla de profundidad de los Arizona Cardinals con el contrato número 32 más grande (por valor promedio anual) entre los mariscales de campo.

En busca de un contrato reelaborado, Brissett se mantuvo fuera de las actividades del equipo de los Cardinals durante toda la primavera y no apareció en el campo de práctica hasta el minicampamento obligatorio del mes pasado. Incluso entonces, efectivamente organizó una retención y todavía tiene la vista puesta en un aumento de su dinero garantizado para 2026, que actualmente es de 1,5 millones de dólares. Las disputas contractuales en la NFL son cada vez menores entre esta temporada baja que en los últimos años, pero esta tiene el potencial de convertirse en algo bastante extraño desde ahora hasta la Semana 1.

marrones de cleveland

Lo mismo de siempre: los Browns todavía tienen un problema de QB

Puede que no haya dos mariscales de campo más polarizadores en la NFL que los que luchan por un puesto titular en el norte de Ohio. Los Cleveland Browns sacarán a relucir a Deshaun Watson o Shedeur Sanders con su ofensiva número uno en septiembre, y es difícil imaginar que el que se encuentra en la banca esté contento con el resultado de su competencia.

Watson, quien posiblemente tiene el peor contrato en el fútbol americano, no ha jugado una jugada desde octubre de 2024, fue terrible antes de su tendón de Aquiles desgarrado y lleva un inmenso bagaje fuera del campo, pero todavía tiene garantizados la friolera de $46 millones este año, ya sea que sea titular o no. Sanders registró el índice de pasador número 49 más alto de la liga (mínimo 14 intentos) en ocho apariciones como novato y también tiene una lente enorme sobre sí mismo.

La situación del mariscal de campo es una mancha en una plantilla joven y repentinamente prometedora, y con todo el impulso que los Browns finalmente construyeron esta temporada baja, no pueden darse el lujo de que esta batalla de posición manche las vibraciones.