Paraguay vs Francia: Alineaciones previstas, estadísticas y vista previa del enfrentamiento de la Copa Mundial

Francia continúa su búsqueda de un tercer título de la Copa del Mundo cuando se enfrentan a Paraguay en los octavos de final en el Lincoln Financial Field en Filadelfia el sábado.

Les Bleus han sido uno de los equipos destacados de la Copa del Mundo 2026 hasta ahora, ganando los cuatro partidos y anotando 12 goles, liderando el torneo. Mientras tanto, Paraguay llega lleno de confianza después de producir una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar a Alemania en penales.

El gol de Julio Enciso ayudó a forzar el tiempo extra contra los alemanes antes de que José Canale convirtiera el penal decisivo.

Paraguay ha perdido solo cinco de sus últimos 23 partidos internacionales; sin embargo, Francia presenta un desafío completamente diferente.

Los hombres de Didier Deschamps han barrido a todos los oponentes que han enfrentado en América del Norte, liderando el Grupo I con victorias sobre Senegal, Iraq y Noruega antes de vencer cómodamente a Suecia 3-0 en los octavos de final.

Kylian Mbappé una vez más ha sido el punto focal del ataque de Francia, mientras que Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola han añadido más potencia a una de las líneas ofensivas más peligrosas del fútbol internacional.

La historia también favorece a Les Bleus. Paraguay nunca ha vencido a Francia en cinco encuentros anteriores, mientras que los franceses eliminaron famosamente a La Albirroja en los octavos de final de la Copa del Mundo de 1998 gracias al gol de oro de Laurent Blanc.

Noticias del equipo para Paraguay vs Francia Paraguay se espera que siga sin el experimentado defensor Omar Alderete, que sigue recuperándose de una lesión de rodilla.

Por lo tanto, José Canale debería continuar junto al capitán Gustavo Gómez en la defensa central después de sus hazañas contra Alemania.

Diego Gómez está disponible nuevamente después de la suspensión y podría regresar al mediocampo junto a Andrés Cubas, mientras se espera que Julio Enciso y Miguel Almirón brinden apoyo ofensivo a Gabriel Ávalos.

Francia no tiene preocupaciones por lesiones antes del encuentro.

Marcus Thuram sigue en duda debido a un problema muscular, pero Didier Deschamps es poco probable que haga cambios importantes después de la convincente victoria sobre Suecia.

Kylian Mbappé liderará una vez más el ataque, apoyado por Dembélé, Olise y Barcola, mientras se espera que Aurelien Tchouameni y Adrien Rabiot sigan en el mediocampo.

William Saliba está listo para asociar con Dayot Upamecano en el corazón de la defensa delante del portero Mike Maignan.

Alineaciones esperadas para Paraguay vs Francia Titulares de Paraguay: Gill; Cáceres, Gómez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, Diego Gómez; Almirón, Ávalos, Enciso

Titulares de Francia: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Dónde ver Paraguay vs Francia: canal de TV, transmisión en vivo en línea El partido se llevará a cabo el sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, con inicio programado a las 22:00 BST.

En el Reino Unido, el partido se transmitirá por BBC One y otros canales, incluido en línea a través de BBC IPlayer.