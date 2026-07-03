Los federales buscan una pena de prisión más baja para el defraudador de la tienda de delicatessen de Nueva Jersey de $100 millones, pero algunas razones están ocultas.

Los federales buscan una pena de prisión más baja para el defraudador...

Un fiscal federal está recomendando una sentencia de prisión relativamente leve para un hombre que se declaró culpable de fraude de valores en el notorio caso de manipulación de acciones de la deli de Nueva Jersey de $100 millones, y algunas de las razones para hacerlo están ocultas.

La oficina de fiscales de EE. UU. para Nueva Jersey, en una nueva presentación ante el tribunal, reconoció que las pautas de sentencia sugieren un término de prisión entre 70 y 87 meses para el acusado, James Patten.

Pero la oficina insta a la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Christine O’Hearn a enviar al Patten de 65 años a la cárcel por un período de 12 a 18 meses cuando lo condene en Camden el 21 de julio. Ha estado en libertad esperando la sentencia desde que se declaró culpable a finales de 2023.

Los fiscales, en una versión de esa presentación revelada a petición de CNBC, citaron la ley penal federal, que exige evitar “disparidades de sentencias injustificadas entre los acusados con antecedentes similares que han sido encontrados culpables de conducta similar”.

Los fiscales señalaron que los otros hombres que previamente se declararon culpables en el mismo plan, el padre e hijo Peter Coker Sr. y Peter Coker Jr., recibieron términos de prisión de seis meses y 40 meses, respectivamente.

“Una sentencia más severa que la de sus coacusados, particularmente la de Coker Sr., sería injusta”, dijo la oficina del fiscal de EE. UU. en la presentación.