Fantasy Football Marathon mock draft: RBs go with 13 of first 20 picks

Each year, at the conclusion of the ESPN Fantasy Football Marathon, ESPN Fantasy analysts and other ESPN personalities get together to conduct a mock draft.
This year’s 10-team PPR draft featured the following participants (in order of first-round selection): Adam Schefter, Eric Moody, Mike Clay, Liz Loza, Field Yates, Joe Fortenbaugh, Daniel Dopp, Keiana Martin, Dan Graziano and Tyler Fulghum.
Early draft action saw running backs selected with 13 of the first 20 picks, which led to value at wide receiver. Though two tight ends went in the top 25, the first QB didn’t go until Pick 40 and only three signal-callers were off the board entering Round 7.
Below are the round-by-round picks, or skip directly to each team’s full roster.
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Round 1
1. Jahmyr Gibbs, DET (RB1) — Schefter
2. Bijan Robinson, ATL (RB2) — Moody
3. Ja’Marr Chase, CIN (WR1) — Clay
4. Jaxon Smith-Njigba, SEA (WR2) — Loza
5. Puka Nacua, LAR (WR3) — Yates
6. Amon-Ra St. Brown, DET (WR4) — Fortenbaugh
7. James Cook III, BUF (RB3) — Dopp
8. Christian McCaffrey, SF (RB4) — Martin
9. CeeDee Lamb, DAL (WR5) — Graziano
10. Jonathan Taylor, IND (RB5) — Fulghum
Round 2
11. Kenneth Walker III, KC (RB6) — Fulghum
12. De’Von Achane, MIA (RB7) — Graziano
13. Ashton Jeanty, LV (RB8) — Martin
14. Justin Jefferson, MIN (WR6) — Dopp
15. Drake London, ATL (WR7) — Fortenbaugh
16. Derrick Henry, BAL (RB9) — Yates
17. Omarion Hampton, LAC (RB10) — Loza
18. Jeremiyah Love, ARI (RB11) — Clay
19. Saquon Barkley, PHI (RB12) — Moody
20. Chase Brown, CIN (RB13) — Schefter
Round 3
21. A.J. Brown, NE (WR8) — Schefter
22. Malik Nabers, NYG (WR9) — Moody
23. Rashee Rice, KC (WR10) — Clay
24. Brock Bowers, LV (TE1) — Loza
25. Trey McBride, ARI (TE2) — Yates
26. Nico Collins, HOU (WR11) — Fortenbaugh
27. Chris Olave, NO (WR12) — Dopp
28. George Pickens, DAL (WR13) — Martin
29. Breece Hall, NYJ (RB14) — Graziano
30. Garrett Wilson, NYJ (WR14) — Fulghum
Round 4
31. Colston Loveland, CHI (TE3) — Fulghum
32. DeVonta Smith, PHI (WR15) — Graziano
33. Emeka Egbuka, TB (WR16) — Martin
34. Ladd McConkey, LAC (WR17) — Dopp
35. Javonte Williams, DAL (RB15) — Fortenbaugh
36. Josh Jacobs, GB (RB16) — Yates
37. Travis Etienne Jr., NO (RB17) — Loza
38. Quinshon Judkins, CLE (RB18) — Clay
39. Tetairoa McMillan, CAR (WR18) — Moody
40. Josh Allen, BUF (QB1) — Schefter
Round 5
41. Zay Flowers, BAL (WR19) — Schefter
42. Tyler Warren, IND (TE4) — Moody
43. Cam Skattebo, NYG (RB19) — Clay
44. Kyren Williams, LAR (RB20) — Loza
45. Terry McLaurin, WSH (WR20) — Yates
46. D’Andre Swift, CHI (RB21) — Fortenbaugh
47. David Montgomery, HOU (RB22) — Dopp
48. Tee Higgins, CIN (WR21) — Martin
49. Bucky Irving, TB (RB23) — Graziano
50. Jayden Daniels, WSH (QB2) — Fulghum
Round 6
51. Jaylen Waddle, DEN (WR22) — Fulghum
52. Jameson Williams, DET (WR23) — Graziano
53. Harold Fannin Jr., CLE (TE5) — Martin
54. Jadarian Price, SEA (RB24) — Dopp
55. Lamar Jackson, BAL (QB3) — Fortenbaugh
56. Davante Adams, LAR (WR24) — Yates
57. DJ Moore, BUF (WR25) — Loza
58. Rome Odunze, CHI (WR26) — Clay
59. Luther Burden III, CHI (WR27) — Moody
60. Parker Washington, JAX (WR28) — Schefter
Round 7
61. Bhayshul Tuten, JAX (RB25) — Schefter
62. Drake Maye, NE (QB4) — Moody
63. Kyle Pitts Sr., ATL (TE6) — Clay
64. Carnell Tate, TEN (WR29) — Loza
65. Jaxson Dart, NYG (QB5) — Yates
66. Rhamondre Stevenson, NE (RB26) — Fortenbaugh
67. George Kittle, SF (TE7) — Dopp
68. Jalen Hurts, PHI (QB6) — Martin
69. Tucker Kraft, GB (TE8) — Graziano
70. Mike Evans, SF (WR30) — Fulghum
Round 8
71. TreVeyon Henderson, NE (RB27) — Fulghum
72. Joe Burrow, CIN (QB7) — Graziano
73. Jonathon Brooks, CAR (RB28) — Martin
74. Michael Pittman Jr., PIT (WR31) — Dopp
75. Christian Watson, GB (WR32) — Fortenbaugh
76. Wan’Dale Robinson, TEN (WR33) — Yates
77. Trevor Lawrence, JAX (QB8) — Loza
78. Marvin Harrison Jr., ARI (WR34) — Clay
79. Jakobi Meyers, JAX (WR35) — Moody
80. Sam LaPorta, DET (TE9) — Schefter
Round 9
81. Blake Corum, LAR (RB29) — Schefter
82. Kenny Gainwell, TB (RB30) — Moody
83. Courtland Sutton, DEN (WR36) — Clay
84. Matthew Golden, GB (WR37) — Loza
85. Michael Wilson, ARI (WR38) — Yates
86. Jayden Reed, GB (WR39) — Fortenbaugh
87. Alec Pierce, IND (WR40) — Dopp
88. Jordan Addison, MIN (WR41) — Martin
89. Brian Thomas Jr., JAX (WR42) — Graziano
90. DK Metcalf, PIT (WR43) — Fulghum
Round 10
91. RJ Harvey, DEN (RB31) — Fulghum
92. Josh Downs, IND (WR44) — Graziano
93. Tony Pollard, TEN (RB32) — Martin
94. Justin Herbert, LAC (QB9) — Dopp
95. Rico Dowdle, PIT (RB33) — Fortenbaugh
96. Jaylen Warren, PIT (RB34) — Yates
97. Kyle Monangai, CHI (RB35) — Loza
98. Dak Prescott, DAL (QB10) — Clay
99. Chris Godwin Jr., TB (WR45) — Moody
100. Brandon Aubrey, DAL (K1) — Schefter
Round 11
101. Houston Texans DST (D/ST1) — Schefter
102. Rachaad White, WSH (RB36) — Moody
103. Bo Nix, DEN (QB11) — Clay
104. Aaron Jones Sr., MIN (RB37) — Loza
105. Jacory Croskey-Merritt, WSH (RB38) — Yates
106. Dallas Goedert, PHI (TE10) — Fortenbaugh
107. Xavier Worthy, KC (WR46) — Dopp
108. Isaiah Likely, NYG (TE11) — Martin
109. Jordan Mason, MIN (RB39) — Graziano
110. Caleb Williams, CHI (QB12) — Fulghum
Round 12
111. Quentin Johnston, LAC (WR47) — Fulghum
112. J.K. Dobbins, DEN (RB40) — Graziano
113. Denver Broncos DST (D/ST2) — Martin
114. Chuba Hubbard, CAR (RB41) — Dopp
115. Pittsburgh Steelers DST (D/ST3) — Fortenbaugh
116. De’Zhaun Stribling, SF (WR48) — Yates
117. Brock Purdy, SF (QB13) — Loza
118. Travis Hunter, JAX (WR49) — Clay
119. Makai Lemon, PHI (WR50) — Moody
120. Patrick Mahomes, KC (QB14) — Schefter
Round 13
121. Dalton Kincaid, BUF (TE12) — Schefter
122. Woody Marks, HOU (RB42) — Moody
123. Matthew Stafford, LAR (QB15) — Clay
124. Tyler Allgeier, ARI (RB43) — Loza
125. Stefon Diggs, WSH (WR51) — Yates
126. Kyler Murray, MIN (QB16) — Fortenbaugh
127. Tyler Shough, NO (QB17) — Dopp
128. Deebo Samuel Sr., SF (WR52) — Martin
129. Chris Rodriguez Jr., JAX (RB44) — Graziano
130. Jonah Coleman, DEN (RB45) — Fulghum
Round 14
131. Los Angeles Rams DST (D/ST4) — Fulghum
132. Jake Ferguson, DAL (TE13) — Graziano
133. Travis Kelce, KC (TE14) — Martin
134. Seattle Seahawks DST (D/ST5) — Dopp
135. Keaton Mitchell, LAC (RB46) — Fortenbaugh
136. Rashid Shaheed, SEA (WR53) — Yates
137. KC Concepcion, CLE (WR54) — Loza
138. Zach Charbonnet, SEA (RB47) — Clay
139. Jalen Coker, CAR (WR55) — Moody
140. Jalen McMillan, TB (WR56) — Schefter
Round 15
141. Mike Washington Jr., LV (RB48) — Schefter
142. Baltimore Ravens DST (D/ST6) — Moody
143. Philadelphia Eagles DST (D/ST7) — Clay
144. New England Patriots DST (D/ST8) — Loza
145. Cleveland Browns DST (D/ST9) — Yates
146. Cameron Dicker, LAC (K2) — Fortenbaugh
147. Terrance Ferguson, LAR (TE15) — Dopp
148. Tre Tucker, LV (WR57) — Martin
149. Los Angeles Chargers DST (D/ST10) — Graziano
150. Juwan Johnson, NO (TE16) — Fulghum
Round 16
151. Cam Little, JAX (K3) — Fulghum
152. Will Reichard, MIN (K4) — Graziano
153. Harrison Mevis, LAR (K5) — Martin
154. Jake Bates, DET (K6) — Dopp
155. T.J. Hockenson, MIN (TE17) — Fortenbaugh
156. Jason Myers, SEA (K7) — Yates
157. Ka’imi Fairbairn, HOU (K8) — Loza
158. Eddy Pineiro, SF (K9) — Clay
159. Tyler Loop, BAL (K10) — Moody
160. Jordyn Tyson, NO (WR58) — Schefter
Team rosters are presented in first-round pick order. Pick and bye weeks are indicated in parentheses in this manner: (Round.Pick | Bye)
Team Schefter
QB1 Josh Allen, BUF (Pick: 4.10 | Bye: 7)
QB2 Patrick Mahomes, KC (Pick: 12.10 | Bye: 5)
RB1 Jahmyr Gibbs, DET (Pick: 1.1 | Bye: 6)
RB2 Chase Brown, CIN (Pick: 2.10 | Bye: 6)
RB3 Bhayshul Tuten, JAX (Pick: 7.1 | Bye: 7)
RB4 Blake Corum, LAR (Pick: 9.1 | Bye: 11)
RB5 Mike Washington Jr., LV (Pick: 15.1 | Bye: 7)
WR1 A.J. Brown, NE (Pick: 3.1 | Bye: 11)
WR2 Zay Flowers, BAL (Pick: 5.1 | Bye: 13)
WR3 Parker Washington, JAX (Pick: 6.10 | Bye: 7)
WR4 Jalen McMillan, TB (Pick: 14.10 | Bye: 10)
WR5 Jordyn Tyson, NO (Pick: 16.10 | Bye: 8)
TE1 Sam LaPorta, DET (Pick: 8.10 | Bye: 6)
TE2 Dalton Kincaid, BUF (Pick: 13.1 | Bye: 7)
K1 Brandon Aubrey, DAL (Pick: 10.10 | Bye: 14)
D/ST1 Houston Texans DST (Pick: 11.1 | Bye: 8)
Team Moody
QB1 Drake Maye, NE (Pick: 7.2 | Bye: 11)
RB1 Bijan Robinson, ATL (Pick: 1.2 | Bye: 11)
RB2 Saquon Barkley, PHI (Pick: 2.9 | Bye: 10)
RB3 Kenny Gainwell, TB (Pick: 9.2 | Bye: 10)
RB4 Rachaad White, WSH (Pick: 11.2 | Bye: 7)
RB5 Woody Marks, HOU (Pick: 13.2 | Bye: 8)
WR1 Malik Nabers, NYG (Pick: 3.2 | Bye: 8)
WR2 Tetairoa McMillan, CAR (Pick: 4.9 | Bye: 5)
WR3 Luther Burden III, CHI (Pick: 6.9 | Bye: 10)
WR4 Jakobi Meyers, JAX (Pick: 8.9 | Bye: 7)
WR5 Chris Godwin Jr., TB (Pick: 10.9 | Bye: 10)
WR6 Makai Lemon, PHI (Pick: 12.9 | Bye: 10)
WR7 Jalen Coker, CAR (Pick: 14.9 | Bye: 5)
TE1 Tyler Warren, IND (Pick: 5.2 | Bye: 13)
K1 Tyler Loop, BAL (Pick: 16.9 | Bye: 13)
D/ST1 Baltimore Ravens DST (Pick: 15.2 | Bye: 13)
Team Clay
QB1 Dak Prescott, DAL (Pick: 10.8 | Bye: 14)
QB2 Bo Nix, DEN (Pick: 11.3 | Bye: 10)
QB3 Matthew Stafford, LAR (Pick: 13.3 | Bye: 11)
RB1 Jeremiyah Love, ARI (Pick: 2.8 | Bye: 14)
RB2 Quinshon Judkins, CLE (Pick: 4.8 | Bye: 11)
RB3 Cam Skattebo, NYG (Pick: 5.3 | Bye: 8)
RB4 Zach Charbonnet, SEA (Pick: 14.8 | Bye: 11)
WR1 Ja’Marr Chase, CIN (Pick: 1.3 | Bye: 6)
WR2 Rashee Rice, KC (Pick: 3.3 | Bye: 5)
WR3 Rome Odunze, CHI (Pick: 6.8 | Bye: 10)
WR4 Marvin Harrison Jr., ARI (Pick: 8.8 | Bye: 14)
WR5 Courtland Sutton, DEN (Pick: 9.3 | Bye: 10)
WR6 Travis Hunter, JAX (Pick: 12.8 | Bye: 7)
TE1 Kyle Pitts Sr., ATL (Pick: 7.3 | Bye: 11)
K1 Eddy Pineiro, SF (Pick: 16.8 | Bye: 8)
D/ST1 Philadelphia Eagles DST (Pick: 15.3 | Bye: 10)
Team Loza
QB1 Trevor Lawrence, JAX (Pick: 8.7 | Bye: 7)
QB2 Brock Purdy, SF (Pick: 12.7 | Bye: 8)
RB1 Omarion Hampton, LAC (Pick: 2.7 | Bye: 7)
RB2 Travis Etienne Jr., NO (Pick: 4.7 | Bye: 8)
RB3 Kyren Williams, LAR (Pick: 5.4 | Bye: 11)
RB4 Kyle Monangai, CHI (Pick: 10.7 | Bye: 10)
RB5 Aaron Jones Sr., MIN (Pick: 11.4 | Bye: 6)
RB6 Tyler Allgeier, ARI (Pick: 13.4 | Bye: 14)
WR1 Jaxon Smith-Njigba, SEA (Pick: 1.4 | Bye: 11)
WR2 DJ Moore, BUF (Pick: 6.7 | Bye: 7)
WR3 Carnell Tate, TEN (Pick: 7.4 | Bye: 9)
WR4 Matthew Golden, GB (Pick: 9.4 | Bye: 11)
WR5 KC Concepcion, CLE (Pick: 14.7 | Bye: 11)
TE1 Brock Bowers, LV (Pick: 3.4 | Bye: 7)
K1 Ka’imi Fairbairn, HOU (Pick: 16.7 | Bye: 8)
D/ST1 New England Patriots DST (Pick: 15.4 | Bye: 11)
Team Yates
QB1 Jaxson Dart, NYG (Pick: 7.5 | Bye: 8)
RB1 Derrick Henry, BAL (Pick: 2.6 | Bye: 13)
RB2 Josh Jacobs, GB (Pick: 4.6 | Bye: 11)
RB3 Jaylen Warren, PIT (Pick: 10.6 | Bye: 9)
RB4 Jacory Croskey-Merritt, WSH (Pick: 11.5 | Bye: 7)
WR1 Puka Nacua, LAR (Pick: 1.5 | Bye: 11)
WR2 Terry McLaurin, WSH (Pick: 5.5 | Bye: 7)
WR3 Davante Adams, LAR (Pick: 6.6 | Bye: 11)
WR4 Wan’Dale Robinson, TEN (Pick: 8.6 | Bye: 9)
WR5 Michael Wilson, ARI (Pick: 9.5 | Bye: 14)
WR6 De’Zhaun Stribling, SF (Pick: 12.6 | Bye: 8)
WR7 Stefon Diggs, WSH (Pick: 13.5 | Bye: 7)
WR8 Rashid Shaheed, SEA (Pick: 14.6 | Bye: 11)
TE1 Trey McBride, ARI (Pick: 3.5 | Bye: 14)
K1 Jason Myers, SEA (Pick: 16.6 | Bye: 11)
D/ST1 Cleveland Browns DST (Pick: 15.5 | Bye: 11)
Team Fortenbaugh
QB1 Lamar Jackson, BAL (Pick: 6.5 | Bye: 13)
QB2 Kyler Murray, MIN (Pick: 13.6 | Bye: 6)
RB1 Javonte Williams, DAL (Pick: 4.5 | Bye: 14)
RB2 D’Andre Swift, CHI (Pick: 5.6 | Bye: 10)
RB3 Rhamondre Stevenson, NE (Pick: 7.6 | Bye: 11)
RB4 Rico Dowdle, PIT (Pick: 10.5 | Bye: 9)
RB5 Keaton Mitchell, LAC (Pick: 14.5 | Bye: 7)
WR1 Amon-Ra St. Brown, DET (Pick: 1.6 | Bye: 6)
WR2 Drake London, ATL (Pick: 2.5 | Bye: 11)
WR3 Nico Collins, HOU (Pick: 3.6 | Bye: 8)
WR4 Christian Watson, GB (Pick: 8.5 | Bye: 11)
WR5 Jayden Reed, GB (Pick: 9.6 | Bye: 11)
TE1 Dallas Goedert, PHI (Pick: 11.6 | Bye: 10)
TE2 T.J. Hockenson, MIN (Pick: 16.5 | Bye: 6)
K1 Cameron Dicker, LAC (Pick: 15.6 | Bye: 7)
D/ST1 Pittsburgh Steelers DST (Pick: 12.5 | Bye: 9)
Team Dopp
QB1 Justin Herbert, LAC (Pick: 10.4 | Bye: 7)
QB2 Tyler Shough, NO (Pick: 13.7 | Bye: 8)
RB1 James Cook III, BUF (Pick: 1.7 | Bye: 7)
RB2 David Montgomery, HOU (Pick: 5.7 | Bye: 8)
RB3 Jadarian Price, SEA (Pick: 6.4 | Bye: 11)
RB4 Chuba Hubbard, CAR (Pick: 12.4 | Bye: 5)
WR1 Justin Jefferson, MIN (Pick: 2.4 | Bye: 6)
WR2 Chris Olave, NO (Pick: 3.7 | Bye: 8)
WR3 Ladd McConkey, LAC (Pick: 4.4 | Bye: 7)
WR4 Michael Pittman Jr., PIT (Pick: 8.4 | Bye: 9)
WR5 Alec Pierce, IND (Pick: 9.7 | Bye: 13)
WR6 Xavier Worthy, KC (Pick: 11.7 | Bye: 5)
TE1 George Kittle, SF (Pick: 7.7 | Bye: 8)
TE2 Terrance Ferguson, LAR (Pick: 15.7 | Bye: 11)
K1 Jake Bates, DET (Pick: 16.4 | Bye: 6)
D/ST1 Seattle Seahawks DST (Pick: 14.4 | Bye: 11)
Team Martin
QB1 Jalen Hurts, PHI (Pick: 7.8 | Bye: 10)
RB1 Christian McCaffrey, SF (Pick: 1.8 | Bye: 8)
RB2 Ashton Jeanty, LV (Pick: 2.3 | Bye: 7)
RB3 Jonathon Brooks, CAR (Pick: 8.3 | Bye: 5)
RB4 Tony Pollard, TEN (Pick: 10.3 | Bye: 9)
WR1 George Pickens, DAL (Pick: 3.8 | Bye: 14)
WR2 Emeka Egbuka, TB (Pick: 4.3 | Bye: 10)
WR3 Tee Higgins, CIN (Pick: 5.8 | Bye: 6)
WR4 Jordan Addison, MIN (Pick: 9.8 | Bye: 6)
WR5 Deebo Samuel Sr., SF (Pick: 13.8 | Bye: 8)
WR6 Tre Tucker, LV (Pick: 15.8 | Bye: 7)
TE1 Harold Fannin Jr., CLE (Pick: 6.3 | Bye: 11)
TE2 Isaiah Likely, NYG (Pick: 11.8 | Bye: 8)
TE3 Travis Kelce, KC (Pick: 14.3 | Bye: 5)
K1 Harrison Mevis, LAR (Pick: 16.3 | Bye: 11)
D/ST1 Denver Broncos DST (Pick: 12.3 | Bye: 10)
Team Graziano
QB1 Joe Burrow, CIN (Pick: 8.2 | Bye: 6)
RB1 De’Von Achane, MIA (Pick: 2.2 | Bye: 6)
RB2 Breece Hall, NYJ (Pick: 3.9 | Bye: 13)
RB3 Bucky Irving, TB (Pick: 5.9 | Bye: 10)
RB4 Jordan Mason, MIN (Pick: 11.9 | Bye: 6)
RB5 J.K. Dobbins, DEN (Pick: 12.2 | Bye: 10)
RB6 Chris Rodriguez Jr., JAX (Pick: 13.9 | Bye: 7)
WR1 CeeDee Lamb, DAL (Pick: 1.9 | Bye: 14)
WR2 DeVonta Smith, PHI (Pick: 4.2 | Bye: 10)
WR3 Jameson Williams, DET (Pick: 6.2 | Bye: 6)
WR4 Brian Thomas Jr., JAX (Pick: 9.9 | Bye: 7)
WR5 Josh Downs, IND (Pick: 10.2 | Bye: 13)
TE1 Tucker Kraft, GB (Pick: 7.9 | Bye: 11)
TE2 Jake Ferguson, DAL (Pick: 14.2 | Bye: 14)
K1 Will Reichard, MIN (Pick: 16.2 | Bye: 6)
D/ST1 Los Angeles Chargers DST (Pick: 15.9 | Bye: 7)
Team Fulghum
QB1 Jayden Daniels, WSH (Pick: 5.10 | Bye: 7)
QB2 Caleb Williams, CHI (Pick: 11.10 | Bye: 10)
RB1 Jonathan Taylor, IND (Pick: 1.10 | Bye: 13)
RB2 Kenneth Walker III, KC (Pick: 2.1 | Bye: 5)
RB3 TreVeyon Henderson, NE (Pick: 8.1 | Bye: 11)
RB4 RJ Harvey, DEN (Pick: 10.1 | Bye: 10)
RB5 Jonah Coleman, DEN (Pick: 13.10 | Bye: 10)
WR1 Garrett Wilson, NYJ (Pick: 3.10 | Bye: 13)
WR2 Jaylen Waddle, DEN (Pick: 6.1 | Bye: 10)
WR3 Mike Evans, SF (Pick: 7.10 | Bye: 8)
WR4 DK Metcalf, PIT (Pick: 9.10 | Bye: 9)
WR5 Quentin Johnston, LAC (Pick: 12.1 | Bye: 7)
TE1 Colston Loveland, CHI (Pick: 4.1 | Bye: 10)
TE2 Juwan Johnson, NO (Pick: 15.10 | Bye: 8)
K1 Cam Little, JAX (Pick: 16.1 | Bye: 7)
D/ST1 Los Angeles Rams DST (Pick: 14.1 | Bye: 11)