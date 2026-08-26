Los demócratas de California provocan indignación después de ponerse del lado de delincuentes sexuales infantiles condenados en una votación impactante

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Los demócratas del Senado de California rechazaron el intento de la senadora republicana Suzette Valladares de cerrar un “vacío legal” que permite a algunas personas condenadas por delitos sexuales contra menores aspirar a cargos públicos, incluidos puestos en juntas escolares.

Lo que está en juego es la AB 2691, una propuesta para agregar la agresión sexual y la trata de personas a las condenas por delitos graves que descalifican a los californianos para cargos electos. La enmienda de Valladares buscaba deshacer los cambios liderados por los demócratas que permiten que las personas condenadas por ciertos delitos sexuales contra menores sigan siendo elegibles para postularse a cargos públicos.

“En este momento en California, alguien condenado por abusar sexualmente de un niño todavía puede formar parte de la junta escolar. Eso no es un vacío legal. Es una elección. Y en mi perspectiva, y en la mayoría, eso está mal”, dijo Valladares, republicana por Santa Clarita, en el pleno del Senado de California mientras instaba a sus colegas a adoptar una enmienda que los demócratas del Senado rechazaron más tarde en una votación partidaria, según su oficina.

“Los depredadores que abusan sexualmente de niños no tienen lugar en cargos públicos. Ninguno, ni en el Capitolio, ni en el concejo municipal, y definitivamente no en nuestras juntas escolares. Se suponía que la AB 2691 garantizaría eso. Comenzó como una simple prohibición”, continuó. “Los delincuentes sexuales condenados no pueden ocupar cargos públicos. Punto. Pero las enmiendas añadidas este verano lo destriparon, reduciendo el proyecto de ley para cubrir sólo a los delincuentes de nivel tres y eximiendo deliberadamente a los niveles uno y dos”.

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Según el texto actual del proyecto de ley, la nueva prohibición de ocupar cargos públicos se aplicaría a las condenas por agresión sexual que requieran el registro vitalicio de delincuente sexual de Nivel 3. Las personas cuyas condenas los coloquen en el Nivel 1 o Nivel 2 (categorías que requieren al menos 10 o 20 años en el registro antes de que puedan solicitar su expulsión ante un tribunal) no serían descalificadas según la ley propuesta.

La preocupación también surgió hace meses durante una audiencia del comité del Senado, cuando el senador estatal republicano de California, Steven Choi, preguntó a la asambleísta Dawn Addis, autora demócrata del proyecto de ley, por qué las personas condenadas por ciertos delitos sexuales contra menores podían seguir siendo elegibles para postularse a un cargo bajo la medida enmendada. Addis no abordó los delitos específicos que Choi identificó, sino que calificó la AB 2691 como una propuesta “primera en la nación” que protegería a los sobrevivientes y dijo que estaba abierta a trabajar con los legisladores en otros delitos.

“Estamos haciendo un proyecto de ley por primera vez en el país que protegería la confianza pública de los sobrevivientes y garantizaría que los sobrevivientes realmente estén a la cabeza”, respondió Addis. “Feliz de seguir trabajando con el comité u otros si hay otros tipos de delitos que la gente considera necesario abordar. Pero en este momento, siento que tenemos un proyecto de ley realmente importante que es líder a nivel nacional, que animará a los sobrevivientes y mejorará la confianza pública aquí en California”.

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El senador estatal de California, Scott Wiener, presidente demócrata del comité que consideró el proyecto de ley, argumentó que una prohibición más amplia basada en los tres niveles de registro sería demasiado amplia. Dijo que el registro de California había incluido históricamente tanto a “depredadores sexualmente violentos[s]” y otros que han cometido delitos menos graves, citando el ejemplo de “un chico gay que tuvo relaciones sexuales en un parque o en un coche y fue arrestado”.

“El registro de delincuentes sexuales no es un castigo”, argumentó Wiener. “Es una herramienta para que las autoridades puedan monitorear a las personas que potencialmente pueden causar un riesgo. Y cuando utilizamos el registro de delincuentes sexuales como indicador de cualquier otra cosa, nos metemos en problemas”.

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Pero la senadora Valladares dijo a Fox News Digital que el tema “no es complicado” para ella.

“Soy madre. Esto no es complicado para mí. Hoy, 40 senadores tuvieron la oportunidad de decir que los delincuentes sexuales condenados NUNCA deberían ocupar cargos públicos en California”, dijo a Fox News Digital. “Diez republicanos se levantaron para votar por lo que es correcto. Mis enmiendas habrían cerrado la puerta. Sin lagunas. Sin excepciones. Sin delincuentes sexuales convictos que ocupen puestos de confianza pública, incluidas nuestras juntas escolares. Proteger a nuestros niños NUNCA debe ser partidista. Estoy profundamente decepcionado y no he terminado de luchar”.