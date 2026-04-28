Rumores de transferencia, noticias: Alonso en la lista corta de tres entrenadores del Chelsea.

El ex entrenador Jose Mourinho podría regresar al banquillo del Real Madrid, según informa The Athletic. Mourinho, actualmente en el Benfica, ha sido mencionado como el candidato preferido del presidente del Madrid, Florentino Pérez. Por otro lado, el Arsenal está interesado en el delantero del Galatasaray, Victor Osimhen.

En otras noticias de traspasos, el Chelsea está considerando a Xabi Alonso como uno de los posibles reemplazos para Liam Rosenior. Además, se reporta que el Arsenal está siguiendo de cerca la situación del delantero Victor Osimhen del Galatasaray.

Se espera que Gonçalo Inacio del Sporting CP sea buscado por equipos como el Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United y Chelsea. Por otro lado, el Barcelona está en conversaciones con Robert Lewandowski, quien también está en la mira de Juventus y AC Milan.

Estas son solo algunas de las noticias destacadas en el mundo de los traspasos.