Pruebas de crímenes de guerra de EE. UU. e Israel del Grupo Iraní ante la CPI

Pruebas de crímenes de guerra de EE. UU. e Israel del Grupo...

Desde que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en territorio iraní, las organizaciones de derechos humanos y defensores han implorado a Teherán que otorgue a la corte jurisdicción, informa Jake Johnson.

Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. (Vysotsky, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Por Jake Johnson

Common Dreams

El jefe de la Media Luna Roja Iraní dice que su organización ha presentado pruebas de crímenes de guerra estadounidenses e israelíes ante la Corte Penal Internacional y otros organismos globales, buscando responsabilidad por los masivos ataques a la infraestructura civil y otras violaciones.

“El fiscal de la CPI anunció que los documentos proporcionados por la MLI son aceptados como pruebas oficiales”, dijo Pir-Hossein Koulivand, el jefe de la Media Luna Roja Iraní. “Todos los casos de ataques a civiles se están persiguiendo legalmente basados en los Convenios de Ginebra.”

La MLI estima que los ataques aéreos estadounidenses e israelíes han destruido más de 132,000 estructuras civiles en todo Irán, incluyendo hospitales, edificios de apartamentos, universidades, instalaciones de investigación y puentes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con destruir todos los puentes y plantas de energía de Irán si el liderazgo del país no se somete a las demandas de su administración en las negociaciones para poner fin a la guerra.

Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe de la CPI, dijo a principios de este mes que Trump podría ser acusado si cumple con sus amenazas.

“Mi sugerencia: Lean la acusación de los rusos, cambien el nombre, y es muy similar”, dijo Ocampo, refiriéndose a las órdenes de arresto de la CPI emitidas contra altos funcionarios rusos en 2024 por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

En una serie de publicaciones en redes sociales el sábado, la MLI proporcionó imágenes de video y pruebas fotográficas de lo que el grupo describió como crímenes de guerra cometidos por los ejércitos estadounidense e israelí.

“Entre los crímenes de guerra más amargos de Estados Unidos e Israel en Irán se encuentra el ataque a la casa de la niña de 19 meses Helma en Tabriz, donde murieron cuatro miembros de su familia”, escribió la MLI el sábado. “La única sobreviviente de esta familia es Helma.”

La CPI está encargada de investigar y enjuiciar a individuos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones del derecho internacional. Irán no es actualmente parte del Estatuto de Roma, que estableció la CPI, por lo que la corte no tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra cometidos en territorio iraní.

Las organizaciones de derechos humanos y los defensores han implorado a Irán que otorgue a la CPI jurisdicción para buscar justicia por los crímenes de guerra cometidos durante el asalto ilegal estadounidense-israelí que comenzó el 28 de febrero. En el primer día de la guerra, Estados Unidos bombardeó una escuela primaria en el sur de Irán.

“Desde el asesinato de más de 150 estudiantes y profesores hasta ataques a hospitales con recién nacidos, cada día surgen más pruebas que apuntan a la comisión de graves crímenes de guerra en Irán desde el inicio de la guerra”, dijo Omar Shakir, director ejecutivo de DAWN. “Las víctimas merecen justicia. Los mecanismos existen, y Estados Unidos no tiene un veto sobre ellos.”

Kenneth Roth, ex director ejecutivo de Human Rights Watch, escribió a principios de este mes que “el gobierno iraní podría unirse a la corte ahora y otorgarle jurisdicción retroactiva, similar a lo que Ucrania hizo para permitir el enjuiciamiento de criminales de guerra rusos.”

El mes pasado, la MLI solicitó formalmente a la CPI que inicie “una investigación sobre crímenes de guerra derivados de los ataques de los Estados Unidos de América y del régimen israelí contra objetos civiles.”

“Según informes de campo de trabajadores humanitarios, documentación operativa y datos registrados por la Media Luna Roja Iraní, se atacaron directa o indiscriminadamente una amplia gama de áreas residenciales, instalaciones médicas, escuelas, instalaciones humanitarias, infraestructura urbana vital y lugares públicos durante los recientes ataques militares”, escribió el grupo en una carta al fiscal principal de la CPI.

Jake Johnson es editor senior y redactor de Common Dreams.

Este artículo es de Common Dreams.

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