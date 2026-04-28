Neymar regresa a Argentina después de 14 años

Han pasado 14 años desde la última vez que Neymar pisó Argentina en competición de clubes. Ahora, con el Mundial 2026 en el horizonte, el delantero brasileño regresa como uno de los nombres destacados de la Copa Sudamericanacon Santos listo para enfrentarse a San Lorenzo en la tercera jornada.

Su llegada al país no pasó desapercibida, sobre todo entre los jugadores de los dos clubes más importantes de Argentina. Giuliano Galoppo, representante de River Plate, se reunió con el astro del Santos, mientras que Ander Herrera, actualmente en Boca Juniors, también posó con él antes del partido.

La conexión de Herrera es más profunda. El mediocampista español previamente compartió vestuario con Neymar en el Paris Saint-Germain, donde jugaron juntos entre 2019 y 2022. Hoy, Leandro Paredes, otro excompañero de Neymar en el PSG, se alinea junto a Herrera en el mediocampo, agregando otra capa de familiaridad al reencuentro.

El choque con San Lorenzo marcará el segundo encuentro de Neymar con el club a nivel profesionalabarcando un arco notable en su carrera: desde enfrentarse a Vélez Sarsfield a los 19 años hasta ahora, a los 34, enfrentarse a El Ciclón en el Nuevo Gasómetro. En aquel entonces era la Copa Libertadores; hoy, es la Copa Sudamericana. El escenario ha cambiado, pero la ambición subyacente sigue ligada a un objetivo: un lugar en el Mundial de 2026.

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