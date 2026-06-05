Información sobre la guerra de Ucrania: Los hombres ucranianos deberían ser devueltos de la UE para luchar.

La protección temporal debería eliminarse para hombres ucranianos en edad militar que buscan refugio en Europa, mientras que también deberían rechazarse las visas de la UE a los rusos que vienen a â€œfines de semana de compras y viajes de lujoâ€, dijo el ministro de Migración de Suecia, Johan Forssell, el jueves. Los ministros de la UE escucharon las propuestas en una reunión en Luxemburgo. Después de la invasión de Rusia en 2022, la UE activó una â€œdirectiva de protección temporalâ€ que otorga residencia, trabajo y derechos de bienestar para gestionar la llegada a gran escala de ucranianos desplazados.

â€œEs esencial brindar protección a los ucranianos, pero al mismo tiempo la guerra debe ser combatida y ganada ,â€ dijo Forssell. â€œPara que eso suceda, es esencial que más hombres se queden en Ucrania y luchen .â€ Cualquier restricción debería aplicarse solo a los nuevos llegados que buscan el estatus de protección temporal , no a aquellos que ya están cubiertos por el programa, dijo. La Comisión Europea tendría que proponer cualquier extensión o modificación del programa, que luego deberá ser aprobado por los países de la UE. Según los datos de Eurostat, más de 4,33 millones de personas que han huido de Ucrania actualmente reciben protección bajo la directiva. La mayoría están en Alemania, seguidos de Polonia y la República Checa.

Mientras tanto, un grupo de estados miembros ha exigido que la UE dificulte que los rusos vacacionen en Europa . El tema se planteó en una carta enviada por Polonia, Noruega, los estados bálticos y otros nueve miembros del área de libre circulación de Schengen en la reunión de Luxemburgo el jueves. A pesar de las restricciones en tiempos de guerra, se emitieron más de 470,000 visas Schengen turísticas a ciudadanos rusos en 2025, muchas de ellas de múltiples entradas, según la carta.

â€œQuiero que no haya más fines de semana de compras . Quiero que no haya más viajes de lujo a Europa mientras los ucranianos mueren en el campo de batalla,â€ dijo Forssell de Suecia. â€œEsta situación es completamente absurda y debe detenerse .â€ Según la Agencia France-Presse, los estados miembros escribieron: â€œHa sido muy preocupante presenciar un aumento en el número de turistas rusos que disfrutan de viajes recreativos en playas europeas y resorts europeos mientras misiles y drones continúan golpeando a civiles y la infraestructura civil en Ucrania.â€

Volodymyr Zelenskyy ha solicitado negociaciones cara a cara en una carta pública dirigida directamente a Vladimir Putin. â€œSon los líderes quienes resuelven los problemas clave. Siempre ha sido así y siempre lo será,â€ escribió. â€œPropongo fijar una fecha clara para dicha reunión.â€ Zelenskyy sugirió a Suiza, Turquía o estados árabes como posibles anfitriones.

Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, respondió diciendo â€œtuvo mucho que ver con estoâ€ y ambas partes tendrían que estar de acuerdo en los compromisos que eran su idea. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Putin no había visto aún la carta y repitió su declaración de que Zelenskyy podría ir a Moscú si quería hablar. Vladimir Putin dijo en su evento económico de San Petersburgo afectado por drones el jueves que Trump le pidió a Rusia que hiciera algunos compromisos por un acuerdo de paz en Ucrania y que Rusia estaba lista para hacerlo siempre que Ucrania hiciera lo mismo.

Putin reconoció el daño de los ataques de drones ucranianos. â€œPara nuestro pesar, algunos de ellos logran pasar,â€ dijo Putin sobre los ataques en su ciudad natal de San Petersburgo. â€œRusia tiene un sistema de defensa aérea, necesitamos mejorarlo, fortalecerlo y lo haremos.â€

Al preguntar si la guerra se había convertido en un desastre estratégico para Moscú, Putin falsamente afirmó que â€œlas tropas rusas avanzan a lo largo de toda la línea de contactoâ€. Crimea controlada por Rusia restringió su racionamiento de suministro de combustible el jueves, ya que los ataques de Kyiv han restringido los suministros desde el territorio controlado por Rusia adyacente en el sureste de Ucrania. El ejército de Ucrania informó el jueves que atacó una fábrica de pólvora rusa en la región de Ryazan. Como resultado del ataque, se desató un incendio que cubría un área de más de 400 metros cuadrados, según el estado mayor ucraniano.

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una legislación que ayudaría a Ucrania y sancionaría segmentos clave de la economía rusa. La votación de 226-195, que incluyó a 18 republicanos, es un signo de impaciencia con Trump y su enfoque de intentar apaciguar y persuadir a Putin. Busca proporcionar más de $1 mil millones en ayuda de seguridad y reconstrucción, y poner a disposición otros $8 mil millones para la defensa de Ucrania a través de préstamos.