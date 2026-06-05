Clark juega después de vomitar, anota 17 puntos en la victoria de Fever

INDIANÁPOLIS — Prácticamente lo único que salió mal para el Indiana Fever el jueves por la noche fue que Caitlin Clark vomitó en el medio tiempo.

Recuperándose de una racha de dos derrotas consecutivas, el Fever tuvo su mejor actuación defensiva de la temporada en una victoria de 83-71 sobre el Atlanta Dream.

Clark giró la esquina del pasillo para su sesión de medios después del partido con una toalla blanca sobre los hombros mientras la sostenía frente a su boca. La voz de la estrella del Fever sonaba ronca mientras les decía a los reporteros que se sintió un poco mal en el medio tiempo. Sin embargo, eso no la detuvo de jugar y terminó con 17 puntos, ocho asistencias y siete rebotes.

“Hacía mucho tiempo que no vomitaba tanto,” dijo Clark. “Pero luego me sentí bien. Me sentía ligera. Así que, estuve corriendo sintiéndome bien en la segunda mitad, pero me siento bien. Obviamente, estoy perdiendo un poco la voz. Pero estaré bien.”

Luego de un período de seis días lleno de drama, desde un acalorado intercambio en la línea lateral entre Clark y la entrenadora Stephanie White hasta una reunión de equipo para discutir los problemas recientes, el Fever (5-4) tuvo su mejor victoria de la temporada, lo que pareció ser un suspiro de alivio para todo el equipo.

También fue la menor cantidad de puntos que el Fever ha permitido esta temporada después de entrar en el día en el puesto 13 en la liga en puntaje defensivo con 89.0 puntos por juego. El Dream, que fue limitado a 29 puntos en la primera mitad, tuvo su juego con menos puntos de la temporada.

“Me gustó nuestro nivel de actividad,” dijo White. “Figurativamente, por supuesto, fuimos los primeros en golpear. Fuimos los agresores. Estuvimos activos. Estuvimos anticipando. Nos sintieron; sintieron nuestra energía. Nuestra garra y nuestra fortaleza fue tan buena como ha sido durante todo el año.”

El enfrentamiento fue la apertura de la Copa del Comisionado para Indiana. Atlanta ya tenía un récord de 1-0 en la Copa con una victoria de 91-75 sobre el Connecticut Sun el martes.

El Fever es el campeón reinante de la Copa y eliminó al Dream de los playoffs de 2025 en la primera ronda.

Por lo tanto, hubo mucha emoción dentro del Gainbridge Fieldhouse para un juego que contó con dos de los nombres más importantes de la liga en Clark y la centro del Dream, Angel Reese, quien fue abucheada desde el inicio de las presentaciones previas al juego.

“Cualquier pequeño campeonato, queremos tenerlo y queremos ganarlo,” dijo Reese a ESPN durante el calentamiento. “Todos somos competidores y … todos queremos ganar tantos juegos y tantas cosas como podamos. Atlanta no ha ganado un campeonato de la Copa del Comisionado antes, así que queremos hacerlo.”

Nada salió bien para el Dream en el aspecto ofensivo ya que lanzaron un mínimo de temporada del 34.3% y tuvieron un 6-de-21 desde detrás del arco. La tres veces All-Star Rhyne Howard (ocho puntos) y la Jugadora del Mes de la Conferencia Este, Allisha Gray (13), fueron ambas limitadas a mínimos de temporada en puntos.

Aliyah Boston terminó con 19 puntos y siete rebotes para el Fever.