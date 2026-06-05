Indignación en Argentina tras el asesinato de dos adolescentes mientras perdura la crisis de feminicidios

Argentina ha reaccionado con furia luego de que los cuerpos de dos adolescentes asesinadas fueran encontrados con sólo dos días de diferencia. Los últimos asesinatos subrayan la duradera crisis de feminicidios del país sudamericano a pesar de años de campaña feminista, y han provocado alarma por la decisión de recortar el apoyo a las víctimas de violencia de género bajo la administración de extrema derecha de Javier Milei.

La policía encontró el sábado los restos de Agostina Vega, de 14 años, en un campo a las afueras de la ciudad de Córdoba. La habían estrangulado mortalmente y su cuerpo había sido desmembrado, según informes de los medios locales.

Salió de su casa la noche del sábado 23 de mayo y tomó un taxi hasta casa de Claudio Barrelier, de 33 años, amigo de la familia.

Fue arrestado después de que un taxista le dijera a la policía que había llevado a Vega a una intersección que coincidía con la ubicación de la casa de Barrelier. Las imágenes de CCTV la mostraron entrando a la casa, pero no había señales de que saliera. El caso es investigado como feminicidio: asesinato de una mujer o niña por su género. Barrelier está detenido y niega el asesinato.

“Así como asesinaron a mi hija, van a haber muchas Agostinas y esto no puede volver a suceder”, dijo el padre de Agostina, Gabriel Vega, durante una conferencia de prensa el miércoles por la noche.

También cuestionó las especulaciones en línea sobre su estilo de vida. “La gente está publicando fotos de ella cuando salió a bailar”, dijo. “¿Por qué no publican fotos de ella yendo a la escuela?”

Barrelier ya estuvo involucrado en un caso legal por presunto secuestro de una mujer en 2025. En ese caso estuvo detenido durante 20 días antes de ser puesto en libertad bajo fianza.

El cuerpo de Dulce Candia, de 17 años, fue encontrado en una fosa séptica en una obra abandonada en la localidad de Eldorado, en la provincia de Misiones, el 28 de mayo. Llevaba 12 días desaparecida y los patólogos creen que llevaba muerta cinco o seis días. Al igual que Vega, la causa de su muerte fue estrangulamiento.

Un taxista de 47 años ha sido detenido como sospechoso de su asesinato. Raúl Maslowski, director general de seguridad de la policía provincial de Misiones, dijo al canal 6 de la televisión local que Candia había mantenido una “relación romántica” con el hombre, 30 años mayor que ella.

El asesinato de una adolescente provoca protestas en toda Argentina: vídeo

Las dos niñas fueron encontradas pocos días antes de que activistas feministas celebraran la undécima edición anual. Ni Una Menos (Ni una sola mujer menos) marcha antifemicidio el miércoles. La protesta, que se convirtió en el núcleo de una nueva ola de activismo feminista en toda América Latina, se celebró por primera vez el 3 de junio de 2015 después de que Chiara Páez, de 14 años, fuera asesinada por su novio.

La marcha de este año se produjo dos años y medio después de la presidencia de Milei, una economista de extrema derecha cuyo gobierno cerró el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, redujo el apoyo a las mujeres que huyen de la violencia de género y tomó medidas para eliminar el delito de feminicidio (a diferencia del asesinato) del código penal del país.

Los datos compilados por la Corte Suprema indican que las tasas de feminicidio han caído de 250 en 2023 (el último año del gobierno anterior) a 200 en 2025. El gobierno ha argumentado que sus reformas económicas crean una economía más fuerte y estable, lo que, según dicen, conduce a tasas más bajas de violencia sin necesidad de intervención estatal.

Las activistas feministas han rechazado esta narrativa. Dicen que gran parte de la disminución se debe a que se registran adecuadamente menos feminicidios. Además, la principal jurisdicción que parece estar experimentando una caída genuina de casos es la populosa provincia de Buenos Aires, pero está controlada por la oposición y, a diferencia del gobierno nacional, todavía tiene un ministerio provincial de mujeres y diversidad.

“Esta decadencia que afirma el gobierno, que no es cierta, tiene que ver con la negativa a registrar un delito como feminicidio”, dijo Lucía de la Vega, quien coordina el trabajo sobre violencia contra las mujeres en el Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización de derechos humanos sin fines de lucro.

“También tiene que ver con la eliminación de lugares y entidades que recogían estadísticas y registraban violencia contra las mujeres”.

La senadora Carolina Losada, del partido Juntos por el Cambio, alineado con el gobierno, ha impulsado un proyecto de ley que introduciría castigos más severos por acusaciones falsas de violación y otros delitos sexuales. Sin embargo, un análisis reciente de la fiscalía mostró que sólo el 0,09% de las denuncias de violencia de género eran falsas. Mientras tanto, se estima que el 77% de todos los delitos nunca se denuncian.

El proyecto de ley y proyectos similares no han sido aprobados por el momento pero, a medida que se retira el apoyo a las sobrevivientes, ese discurso les hace aún más difícil buscar justicia, dijo la abogada feminista Soledad Deza.

Cuando se enteró de los casos de Agostina y Dulce, Deza sintió “una gran sensación de impotencia”, dijo.

“Teniendo en cuenta lo que las feministas hemos estado advirtiendo todo el tiempo, es como una profecía autocumplida”, añadió.

En medio del clamor por las muertes de Vega y Candia, surgió la noticia del asesinato de una mujer de 30 años en las afueras de Buenos Aires. Noelia Romero había llamado a la policía y les había dicho que su novio, Tomás Adrián Núñez, la tenía como rehén. Los agentes acudieron a la casa, pero mientras pasaron horas esperando que se les otorgara una orden judicial, Romero fue asesinado.

Inmediatamente después, Núñez intentó quitarse la vida, según medios locales. Lo llevaron al hospital, donde lo acusaron del asesinato y lo pusieron formalmente bajo custodia policial. Núñez había sido denunciada anteriormente por violencia de género tanto por Romero como por una expareja.