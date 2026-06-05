Milei promete a empresas tecnológicas nuevas leyes e IA ‘no regulada’ en Argentina

El presidente Javier Milei prometió el jueves a las empresas tecnológicas del mundo que Argentina creará un marco legal especial para fomentar el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en Argentina, reafirmando su compromiso de mantener el sector “desregulado”.

En un artículo de opinión publicado en el periódico británico The Ftiempos financierosel presidente presentó a Argentina como un refugio para los gigantes tecnológicos y prometió permitir que la IA se desarrolle libremente y alcance todo su potencial “sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”.

Milei trazó un paralelo entre el momento actual y el año 1602, cuando la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales introdujo en el mundo la sociedad de responsabilidad limitada, una innovación que –según el Presidente– “desató todo el potencial del capitalismo” y condujo a la Revolución Industrial.

“Así como la revolución industrial nos liberó de las limitaciones del músculo humano, la IA nos liberará de las limitaciones del cerebro humano, impulsando la productividad más allá de nuestros sueños más locos”, dijo el Presidente en su columna, coescrita con el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Milei pasó a referirse a los “agentes de IA”, sistemas o programas autónomos dirigidos por Inteligencia Artificial que no requieren supervisión humana constante, argumentando que requerían nuevas leyes.

“Las empresas dirigidas por nuevas tecnologías, como los agentes de inteligencia artificial, requieren el mismo marco legal que ha apuntalado el capitalismo durante más de cuatro siglos, uno adecuado para el desarrollo y la experimentación”, argumentó.

Sobre esa base, Milei esbozó el plan de su gobierno para crear una nueva categoría de entidad corporativa en la legislación: la “corporación no humana”, entidades operadas enteramente por agentes de inteligencia artificial o robots.

Al describir su iniciativa, el Presidente enfatizó que el primer pilar de su plan es un “compromiso de mantener la IA sin regulación para que pueda desarrollarse libremente, sin la carga de una regulación prematura y equivocada”.

Milei cerró extendiendo una invitación a empresas tecnológicas de todo el mundo para que se instalen en Argentina y declaró: “Estamos abiertos a los negocios”.

“En el espíritu de los comerciantes holandeses que hicieron de Ámsterdam la capital financiera del siglo XVII, pretendemos ofrecer el entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de IA que definirán el siglo XXI”.

“Dejemos que Buenos Aires se convierta para la IA en lo que Ámsterdam fue para la era de la vela: el lugar donde la imaginación jurídica alcanzó el momento tecnológico y el mundo cambió”, concluyó Milei.

El gobierno de Milei ha hecho de la Inteligencia Artificial un pilar central de su estrategia para atraer inversión extranjera y diversificar la economía argentina. Su gobierno defiende una intervención regulatoria mínima y ha promovido a Argentina como un potencial centro regional para el desarrollo de la IA y la inversión en centros de datos.

El enfoque ha generado críticas de algunos académicos y grupos de la sociedad civil, quienes dicen que Argentina aún tiene que desarrollar un marco integral que aborde cuestiones como la protección de datos, la transparencia y la responsabilidad.

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– TIEMPOS/NA