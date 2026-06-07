Nuevos lanzamientos de misiles de Irán en Israel amenazan con una escalada de guerra

Israel dijo el domingo que Irán lanzó misiles hacia él por primera vez en dos meses, alcanzando el día 100 de la guerra y poniendo en peligro la fragilidad de un alto el fuego que se estableció hace dos meses.

El presidente Donald Trump, según Axios, dijo que iba a llamar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y “le diré que no contraataque”. Y Trey Yingst de Fox News dijo que Trump le dijo a la cadena de noticias: “Ciertamente no va a ayudar en las negociaciones” e instó a Irán a regresar a la mesa de negociaciones.

El ejército israelí, que lanzó la guerra contra Irán conjuntamente con EE. UU. el 28 de febrero, dijo que se activaron sirenas en varias áreas del país y que Irán confirmó el lanzamiento de misiles. “La operación de esta noche fue una advertencia, y si se repiten las agresiones, las respuestas serán más amplias”, dijo el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán en un comunicado, según The New York Times.

Además de los nuevos ataques del domingo, los enfrentamientos militares continuaron en toda la región y las conversaciones entre las dos partes se estancaron, según cuatro funcionarios y diplomáticos de Medio Oriente que hablaron con MS NOW.

Hasta los nuevos ataques del domingo, Trump siguió diciendo que un acuerdo está cerca. “Creo que estamos muy cerca. Tenemos un par de puntos”, dijo a la NBC en una entrevista que se emitió el domingo. “Ni siquiera parecen puntos muy grandes”.

Durante el fin de semana, comandos estadounidenses capturaron un petrolero iraní y derribaron varios drones iraníes. También se intensificaron los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hezbolá en Líbano.

Cuatro funcionarios y diplomáticos de Medio Oriente dijeron a MS NOW que siguen existiendo importantes desacuerdos. Todos hablaron bajo condición de anonimato citando la sensibilidad de las conversaciones.

Un alto funcionario de la región dijo a MS NOW el viernes que tres problemas siguen sin resolverse: la secuencia de la reapertura del Estrecho de Ormuz, las demandas estadounidenses con respecto al programa nuclear de Irán y las demandas iraníes de recibir fondos de alivio por adelantado como parte del acuerdo.

Un diplomático de Medio Oriente también dijo el viernes que las negociaciones han retrocedido.

“No se están llevando a cabo negociaciones significativas entre los dos países en su estado actual”, dijo el diplomático a MS NOW.

Funcionarios de la administración Trump dicen que las conversaciones están avanzando y desestimaron las declaraciones de los funcionarios de la región.

“Esto es inexacto en gran medida, como siempre es MS NOW cuando se basan en misteriosos ‘diplomáticos de Medio Oriente’ que no tienen idea de lo que están hablando”, dijo Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán con conocimiento de las conversaciones también expresó optimismo. Dijo a MS NOW que la visita del ministro del Interior de Pakistán a Irán este fin de semana fue “extremadamente positiva” y “Irán mostró signos de progreso hacia la aceptación de un marco”.

Nicole Grajewski, profesora asistente en Sciences Po en París y asociada en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, dijo a MS NOW que los continuos enfrentamientos militares entre las dos partes no están ayudando a las negociaciones.

“Los continuos ataques entre EE. UU. e Irán en toda la región apenas están ayudando a la situación”, dijo. “Si acaso, están dificultando la separación de las negociaciones de una inminente reanudación de la guerra”.