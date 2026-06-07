García advierte a Bélgica contra la complacencia a pesar de la victoria amistosa por 5

García advierte a Bélgica contra la complacencia a pesar de la victoria...

A pesar de la victoria por 5-0 sobre Túnez con diez hombres en su último amistoso previo al Mundial, Rudi Garcia advirtió a Bélgica que no se confiara en la defensa.

Los Diablos Rojos disfrutaron de un primer tiempo dominante, aunque solo lideraron 1-0 al descanso, con Leandro Trossard anotando el gol en el minuto 28.

Sin embargo, después de que Charles De Ketelaere añadió el segundo y se expulsara a Ismael Gharbi, se abrieron las compuertas.

Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio y Nicolas Raskin se sumaron a la lista de goleadores, y Bélgica terminó el partido con 27 tiros a portería que valían 4.1 goles esperados (xG), con 12 tiros a puerta.

En el otro extremo, Túnez solo acumuló 0.3 xG de siete tiros, solo uno a puerta, aunque también estrellaron un disparo en el palo.

Garcia volvió a una defensa de cuatro hombres, después de haber visto un ensayo exitoso con tres en la victoria por 2-0 sobre Croacia, y ve lecciones que aprender de cómo jugaron contra Túnez.

“Es una llamada de atención. A veces es bueno que un entrenador pueda enfatizar que los jugadores deben estar siempre concentrados, siempre ir al límite”, dijo Garcia.

“Les dije que no estaba satisfecho y que necesitaban reaccionar.

“Entre los minutos 55 y 60, perdimos el balón. Fue como en los entrenamientos. Defendimos con seis, no con once.

“Debería ser al revés. Incluso casi dejamos que Túnez volviera al partido. Después, nos recuperamos.

“No ganaremos 5-0 cada vez en el Mundial. No olviden que también jugamos contra diez hombres durante mucho tiempo.

“Pero bueno, hemos ganado confianza, y todos han podido sumar minutos. El ánimo está prácticamente al máximo. Y creo que podemos hacerlo aún mejor”.

Bélgica no viajará a Seattle el lunes, con su debut en el Grupo G contra Bélgica programado para el 15 de junio. También enfrentarán a Irán y Nueva Zelanda en sus otros partidos de la fase de grupos.