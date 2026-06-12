El Sendero del Hummus: Cómo los Criminales de Guerra Israelíes se Convierten en Turistas en India

El Ejército de Defensa de Israel está compuesto abrumadoramente por grupos de edades jóvenes, de 18 a principios de los 20, con una concentración demográfica de la fuerza en servicio activo en el rango de edad de 18 a 22 años. Después de servir en el ejército, a estos soldados se les otorga una “generosa bonificación” por parte del gobierno israelí, la cual la mayoría utiliza para viajar al extranjero, siendo India el destino favorito de la gente. Casi 80,000 soldados israelíes llegan a India cada año para “vacacionar” luego de participar en un genocidio globalmente financiado contra Palestina. Viajan a través de lo que ahora se conoce como El Sendero del Hummus, un tributo al término “sendero hippie” de los años 70 y 80, también conocido por su cultura excéntrica de drogas. No sorprende que también se le llame “El Sendero del Hachís” debido al ampliamente conocido alto consumo de drogas recreativas por parte de los soldados israelíes. El Sendero del Hummus comienza desde el Territorio de la Unión de Leh y Ladakh, se mueve hacia Kasol, Bhaghshu, Dharamkot, Tosh y Kullu en el valle de Parvati en Himachal Pradesh. También incluye áreas remotas como Kalga, Pulga y Talga, conocidas por sus “asentamientos israelíes”. Conecta los lugares religiosos hindúes de Mathura y Vrindavan y se dirige hacia Pushkar en Rajasthan. En el sur de la India, South Goa y Gokarna son populares por sus playas tropicales; el sendero también se mueve hacia Vattakanal cerca de Kodaikanal en Tamil Nadu. Se dice que vienen a India para “relajarse”, conseguir hachís de alta calidad y disfrutar de las impresionantes vistas naturales de India. En los últimos 25 años, India se ha convertido en una especie de viaje de “rito de paso” para los soldados israelíes. 80,000 por año no es un número pequeño, y se dice que es un número que solo está aumentando, según el Jefe de Asuntos del Consulado de la Embajada de Israel en Delhi, Eli Sneh. Según un artículo en el Jerusalem Post, “India es la opción más barata”, cita de Ye’ra, una soldado israelí de 20 años que completó su servicio militar. Otra soldado que completó su servicio militar, Ora (23), dice, “Ir a India se ha convertido en algo que se da por sentado. Está arraigado en la cultura israelí”. ¿Hasta qué punto quiere estar India, que simboliza el anticolonialismo, arraigada en el colonialismo de asentamiento de Israel? “Como israelí, es más fácil viajar en India para conocer a otros israelíes”, añade. “La forma en que los israelíes se congregan en cada lugar, no es así con otras naciones; es especial, y es completamente parte de la experiencia en India”. Esta es una declaración alarmante y nos hace cuestionar si queda algo de “indiabilidad” en el Sendero del Hummus. El Jefe de Asuntos del Consulado de la Embajada de Israel en Delhi, Eli Sneh, menciona el reciente desarrollo del primer vuelo directo de Tel Aviv a Delhi que fue establecido oficialmente en 2018 por Air India como otra razón importante para el creciente número de turistas israelíes en India. Un desarrollo facilitado por el primer Ministro de la India en visitar Israel, Narendra Modi, en 2017, seguido de un viaje consecutivo en 2018 de Netanyahu a India. “Los israelíes encuentran un tipo de paz aquí que no encuentran en Israel, en su rutina allí”, dice Michal, 31 años, una mochilera de Petah Tikva. “Aquí se sienten libres de hacer lo que quieran”. La libertad de hacer lo que quieran también parece incluir el consumo de drogas que son ilegales en India, el irrespeto a los lugareños y la creación de asentamientos israelíes que no permiten la entrada a indios en su propia tierra, lo cual sirve como prueba de su mentalidad colonialista de asentamiento. Shai y Sigal Levy, una pareja de 60 años de Tel Aviv, han estado administrando Beit Bina en el pueblo indio del norte de Dharamkot durante las últimas dos temporadas. El pueblo se ha convertido en una de las paradas más populares del Sendero del Hummus. “La mayoría de los israelíes en India están aquí para relajarse, especialmente después de su servicio militar”, dice. “Hay algo en India que permite una libertad desenfrenada, como en el Viejo Oeste, una sensación de que pueden hacer lo que quieran, ya sea fumar marihuana, conducir sin licencia o hacer ruido. Esto es lo que buscan aquí, no autoconocimiento ni espiritualidad”. “Solo para blancos” es un cartel que debería alarmar como indio entre los numerosos carteleros locales en hebreo, en Kasol también conocido como “Pequeño Israel”. Imagina un lugar en India donde se niega la entrada a los indios. Bueno, hay más. Kasol es popular por su fácil disponibilidad de marihuana orgánica y hachís, drogas que se cultivan en las montañas de los alrededores. Otro lugar famoso por sus drogas es Kodaikanal, una estación de montaña en Tamil Nadu; el área de Vattakanal tiene una colonia israelí donde los israelíes manejan una miniindustria desde casas de huéspedes, agentes de viajes, taxistas, negocios de comida, etc. Kodai es conocido por sus “mágicos” hongos o “shrooms”, que son drogas alucinógenas categorizadas como un tipo de psicodélicos. Desde letreros en hebreo hasta muchos restaurantes que solo sirven comida israelí, Pushkar en Rajasthan es donde los israelíes tienen una influencia palpable. A lo largo del Sendero del Hummus, hay un uso extensivo de drogas; se dice que el 90% de los israelíes consumen drogas y están involucrados en el abuso de sustancias, según el artículo de investigación, “Decodificando el sendero del hummus en India: recuperando la prudencia perdida”. De ellos, miles sufren de “volteado” o “colapso postmilitar en India”, un síndrome tan extendido que se hizo un Documental – Flipping Out (2008) dirigido por Yoav Shamir. “India debe arrestar al vacacionista criminal de guerra israelí en Himachal – CPI(ML)” En el Sendero del Hummus, actualmente entre muchos otros, se encuentra el reservista del ejército israelí Eitan Gilboa, contra quien la Fundación Hind Rajab ha presentado una queja ante las autoridades indias acusándolo de crímenes de guerra en Gaza. La Fundación Hind Rajab es una organización internacional formada en memoria de Hind Rajab, de cinco años, que fue asesinada después de quedar atrapada en un coche bajo fuego en Gaza por las Fuerzas de Defensa de Israel. Una cuenta en la que se basó el aclamado y premiado docudrama “La voz de Hind Rajab”, que reconstructiÓ la trágica historia utilizando grabaciones de audio de emergencia reales entre Hind y los despachadores de la Media Luna Roja. “Un criminal de guerra israelí está visitando India fingiendo ser turista. El Gobierno de India debe cumplir con el derecho internacional y arrestarlo”, dijo Dipankar Bhattacharya, Secretario General Nacional del Partido Comunista de la India Liberación, en respuesta a la queja presentada por la HRF. La Fundación Hind Rajab ha presentado una queja detallada a la Policía india, al Ministerio del Interior y a la Oficina de Inmigración, pidiendo el arresto inmediato de Gilboa. Según la HRF, Gilboa está de vacaciones actualmente en Himachal Pradesh, incluidos Old Manali y Gondla Village. La queja menciona incidentes en Khan Younis en enero de 2024, Rafah en junio de 2024 y Gaza en julio de 2024. En Khan Younis, Gilboa y su unidad presuntamente hicieron estallar una zona residencial mientras celebraban el colapso de edificios. La HRF dice que fue filmado dando órdenes, ejecutando y celebrando demolición de edificios civiles, con los videos luego publicados en redes sociales por su madre. Según la HRF, las publicaciones muestran que las demoliciones se llevaron a cabo como actos de venganza. La HRF ha declarado que ha presentado videos geolocalizados, material de redes sociales y documentación de cadena de mando como parte de su expediente investigativo. Según el CPI (ML), la presencia de un presunto criminal de guerra israelí es una prueba directa del compromiso de India con el derecho internacional. India ha ratificado la Cuarta Convención de Ginebra y, según el Artículo 146, tiene la obligación de buscar y enjuiciar a personas acusadas de graves violaciones, independientemente de su nacionalidad. El Artículo 51(c) de la Constitución india también dirige al Estado indio a fomentar el respeto por el derecho internacional. (Las partes de los párrafos anteriores se incluyen del artículo de ML Update sobre el mismo). El flujo inmenso y estratégico de soldados israelíes después de actividades genocidas en Palestina hacia India, en números que se dice que están aumentando, nos ayuda a conectar los puntos entre dos ideologías que actualmente están propagando odio y violencia a nivel mundial – el hindutva de Modi y el sionismo de Netanyahu. “¿Dónde está la disidencia en India?” Muchos creadores de contenido están siendo prohibidos de manera encubierta, lo que lleva a la suspensión definitiva de sus cuentas por Meta porque son fuertes voces de disidencia en línea. El caso reciente de Shrishti Khanna, cuya cuenta con casi 100,000 seguidores fue suspendida abruptamente, ocurrió después de que publicara un blog pidiendo acciones contra Eitan Gilboa, el reservista israelí que actualmente está de vacaciones en India. A medida que Instagram suspendió la cuenta de la activista, los seguidores han vinculado la medida con la defensa de Palestina y las comunidades marginadas. Otros activistas también han afirmado que la suspensión no es un evento aislado, sino parte de una eliminación sistemática de la defensa de Palestina. Actualmente, “Restaura la cuenta de Shrishti Khanna” es tendencia en Instagram. Es hora de que India tome una posición contra el colonialismo una vez más, escuchando las palabras del periodista gazatí Bisan Abu Owda, “Indios tengan cuidado, primero empieza con restaurantes y pueblos, luego termina de alguna manera no siendo su tierra”. Este artículo fue escrito por Hannah Judith Johnson, estudiante de la Universidad de Tezpur, en prácticas con Deccan Chronicle.