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Campo de entrenamiento de la NFL 2026: últimas noticias, información para los 32 equipos

By
Gabriel Sánchez
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  • Campo de entrenamiento de la NFL 2026: últimas noticias, información para los 32 equipos

    Nación de la NFL28 de julio de 2026, 01:45

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      NFL Nation está formada por 32 reporteros de equipos específicos que cubren la NFL durante todo el año en ESPN.com, programas de televisión de ESPN, ESPN Radio, ESPN+ y plataformas de redes sociales. Se estableció antes de la temporada 2013.

Múltiples autores

Los campos de entrenamiento de la NFL 2026 comenzaron en todo el país y los reporteros de nuestro equipo están en el terreno todos los días después de la acción. NFL Nation tiene la información más reciente sobre destacados, aspectos destacados, batallas de posición, movimiento de la tabla de profundidad, decisiones de corte y, por supuesto, la sala de quarterbacks.

Siga los enlaces a continuación para conocer todo lo que vemos y escuchamos en los campamentos que están en marcha. ¿Quiénes son los brotes a seguir, especialmente en el fútbol de fantasía? ¿Y qué jugadores en la burbuja del roster podrían llegar a los 53 finalistas? Además, hemos actualizado las tablas de profundidad para los 32 equipos.

Asegúrese de seguir revisando para obtener más cuadernos de campamento exclusivos de NFL Nation de ESPN hasta que comience la primera semana completa de juegos de pretemporada el 13 de agosto.

Nota: ESPN ha lanzado cuadernos para ocho equipos (Arizona Cardinals, Carolina Panthers, Green Bay Packers, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, New England Patriots, San Francisco 49ers, Seattle Seahawks) que se encuentran en modo de campo de entrenamiento completo. A medida que haya más campamentos disponibles, actualizaremos los 32 archivos con frecuencia con los detalles más recientes.

Saltar a un equipo:
IRA | ATL | Balón | BUF | COCHES | CHI | NIC
CLÉ | VALLE | EL | ESO | ES | HO | EN
JAX | KC | ALC | LAR | VI | desaparecido en combate | MI
NE | NO | Nueva York | Nueva York | PHI | HOYO | SF
MAR | tuberculosis | DIEZ | WSH

AFC Este

Los novatos informaron: 24 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Universidad St. John Fisher, Rochester, Nueva York

Los novatos informaron: 21 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Complejo de Capacitación en Salud Bautista, Miami Gardens, Florida

» Noticias diarias sobre el campamento, información detallada y actualizaciones de Mike Reiss

Sitio: Centro de atletismo New Balance, Foxborough, Massachusetts

Los novatos informaron: 25 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Centro de formación de Atlantic Health Jets, Florham Park, Nueva Jersey

AFC Norte

Los novatos informaron: 24 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Centro de rendimiento Under Armour, Owings Mills, Maryland

Los novatos informaron: 25 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Estadio Paycor, Cincinnati, Ohio

Los novatos informaron: 23 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Campus hipotecario CrossCountry, Berea, Ohio

Informe de novatos: 28 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Colegio San Vicente, Latrobe, Pensilvania

jugar

1:44

¿Es CJ Stroud el mayor interrogante para los Texans?

AFC Sur

Los novatos informaron: 21 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Centro de Capacitación Metodista de Houston, Houston

Los novatos informaron: 27 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Campus deportivo de Grand Park, Westfield, Indiana

Los novatos informaron: 25 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Centro eléctrico Miller, Jacksonville, Florida

Los novatos informaron: 23 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Centro de fútbol americano Vanderbilt Health, Nashville, Tennessee

AFC Oeste

Los novatos informaron: 22 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Parque Broncos impulsado por CommonSpirit, Englewood, Colorado

» Noticias diarias sobre el campamento, información detallada y actualizaciones de Nate Taylor

Sitio: Universidad Estatal Occidental de Missouri, St. Joseph, Missouri

Los novatos informaron: 23 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Centro de desempeño de salud Intermountain, Henderson, Nevada

Los novatos informaron: 23 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: The Bolt, El Segundo, California

jugar

2:35

¿Son los Cowboys legítimos contendientes al Super Bowl?

NFC Este

Informe de novatos: 28 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Campos de juego de River Ridge, Oxnard, California

Los novatos informaron: 23 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitios: The Greenbrier Resort, White Sulphur Springs, Virginia Occidental y Quest Diagnostics Training Center, East Rutherford, Nueva Jersey

Informe de novatos: 28 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Complejo de formación sanitaria Jefferson, Filadelfia

Los novatos informaron: 24 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Parque de los comandantes, Ashburn, Virginia

NFC Norte

Los novatos informaron: 25 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Salón Halas, Lake Forest, Illinois

Los novatos informaron: 25 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Centro de rendimiento Meijer, Allen Park, Michigan

» Noticias diarias sobre el campamento, información detallada y actualizaciones de Rob Demovsky

Sitio: Campo Lambeau, Green Bay, Wisconsin

Los novatos informaron: 26 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Centro de rendimiento TCO, Eagan, Minnesota

NFC Sur

Los novatos informaron: 24 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Centro de entrenamiento de los Atlanta Falcons, Flowery Branch, Georgia

» Campamentos de actualidad, novedades y actualizaciones

Sitio: Estadio Bank of America, Charlotte, Carolina del Norte

Informe de novatos: 28 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Centro de rendimiento deportivo Ochsner, Metairie, Luisiana

Los novatos informaron: 27 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio

Sitio: Centro de capacitación AdventHealth, Tampa, Florida

jugar

1:08

Tim Hasselbeck explica por qué la gente pasa por alto a los Seahawks

NFC Oeste

» Noticias diarias sobre el campamento, información detallada y actualizaciones de Josh Weinfuss

Sitio: Estadio State Farm, Glendale, Arizona

» Noticias diarias sobre el campamento, novedades y actualizaciones de Sarah Barshop

Sitio: Universidad Loyola Marymount, Los Ángeles

» Noticias diarias sobre el campamento, información detallada y actualizaciones de Nick Waggoner

Sitio: Instalación de rendimiento de SAP, Santa Clara, California

» Noticias diarias sobre el campamento, información detallada y actualizaciones de Brady Henderson

Sitio: Centro atlético Virginia Mason, Renton, Washington

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