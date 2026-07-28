Campo de entrenamiento de la NFL 2026: últimas noticias, información para los 32 equipos

Los campos de entrenamiento de la NFL 2026 comenzaron en todo el país y los reporteros de nuestro equipo están en el terreno todos los días después de la acción. NFL Nation tiene la información más reciente sobre destacados, aspectos destacados, batallas de posición, movimiento de la tabla de profundidad, decisiones de corte y, por supuesto, la sala de quarterbacks.
Siga los enlaces a continuación para conocer todo lo que vemos y escuchamos en los campamentos que están en marcha. ¿Quiénes son los brotes a seguir, especialmente en el fútbol de fantasía? ¿Y qué jugadores en la burbuja del roster podrían llegar a los 53 finalistas? Además, hemos actualizado las tablas de profundidad para los 32 equipos.
Asegúrese de seguir revisando para obtener más cuadernos de campamento exclusivos de NFL Nation de ESPN hasta que comience la primera semana completa de juegos de pretemporada el 13 de agosto.
Nota: ESPN ha lanzado cuadernos para ocho equipos (Arizona Cardinals, Carolina Panthers, Green Bay Packers, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, New England Patriots, San Francisco 49ers, Seattle Seahawks) que se encuentran en modo de campo de entrenamiento completo. A medida que haya más campamentos disponibles, actualizaremos los 32 archivos con frecuencia con los detalles más recientes.
Saltar a un equipo:
IRA | ATL | Balón | BUF | COCHES | CHI | NIC
CLÉ | VALLE | EL | ESO | ES | HO | EN
JAX | KC | ALC | LAR | VI | desaparecido en combate | MI
NE | NO | Nueva York | Nueva York | PHI | HOYO | SF
MAR | tuberculosis | DIEZ | WSH
AFC Este
Los novatos informaron: 24 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Universidad St. John Fisher, Rochester, Nueva York
Los novatos informaron: 21 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Complejo de Capacitación en Salud Bautista, Miami Gardens, Florida
» Noticias diarias sobre el campamento, información detallada y actualizaciones de Mike Reiss
Sitio: Centro de atletismo New Balance, Foxborough, Massachusetts
Los novatos informaron: 25 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Centro de formación de Atlantic Health Jets, Florham Park, Nueva Jersey
AFC Norte
Los novatos informaron: 24 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Centro de rendimiento Under Armour, Owings Mills, Maryland
Los novatos informaron: 25 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Estadio Paycor, Cincinnati, Ohio
Los novatos informaron: 23 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Campus hipotecario CrossCountry, Berea, Ohio
Informe de novatos: 28 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Colegio San Vicente, Latrobe, Pensilvania
¿Es CJ Stroud el mayor interrogante para los Texans?
AFC Sur
Los novatos informaron: 21 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Centro de Capacitación Metodista de Houston, Houston
Los novatos informaron: 27 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Campus deportivo de Grand Park, Westfield, Indiana
Los novatos informaron: 25 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Centro eléctrico Miller, Jacksonville, Florida
Los novatos informaron: 23 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Centro de fútbol americano Vanderbilt Health, Nashville, Tennessee
AFC Oeste
Los novatos informaron: 22 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Parque Broncos impulsado por CommonSpirit, Englewood, Colorado
» Noticias diarias sobre el campamento, información detallada y actualizaciones de Nate Taylor
Sitio: Universidad Estatal Occidental de Missouri, St. Joseph, Missouri
Los novatos informaron: 23 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Centro de desempeño de salud Intermountain, Henderson, Nevada
Los novatos informaron: 23 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: The Bolt, El Segundo, California
¿Son los Cowboys legítimos contendientes al Super Bowl?
NFC Este
Informe de novatos: 28 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Campos de juego de River Ridge, Oxnard, California
Los novatos informaron: 23 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitios: The Greenbrier Resort, White Sulphur Springs, Virginia Occidental y Quest Diagnostics Training Center, East Rutherford, Nueva Jersey
Informe de novatos: 28 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Complejo de formación sanitaria Jefferson, Filadelfia
Los novatos informaron: 24 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Parque de los comandantes, Ashburn, Virginia
NFC Norte
Los novatos informaron: 25 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Salón Halas, Lake Forest, Illinois
Los novatos informaron: 25 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Centro de rendimiento Meijer, Allen Park, Michigan
» Noticias diarias sobre el campamento, información detallada y actualizaciones de Rob Demovsky
Sitio: Campo Lambeau, Green Bay, Wisconsin
Los novatos informaron: 26 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Centro de rendimiento TCO, Eagan, Minnesota
NFC Sur
Los novatos informaron: 24 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Centro de entrenamiento de los Atlanta Falcons, Flowery Branch, Georgia
» Campamentos de actualidad, novedades y actualizaciones
Sitio: Estadio Bank of America, Charlotte, Carolina del Norte
Informe de novatos: 28 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Centro de rendimiento deportivo Ochsner, Metairie, Luisiana
Los novatos informaron: 27 de julio | Informe de veteranos: 28 de julio
Sitio: Centro de capacitación AdventHealth, Tampa, Florida
Tim Hasselbeck explica por qué la gente pasa por alto a los Seahawks
NFC Oeste
» Noticias diarias sobre el campamento, información detallada y actualizaciones de Josh Weinfuss
Sitio: Estadio State Farm, Glendale, Arizona
» Noticias diarias sobre el campamento, novedades y actualizaciones de Sarah Barshop
Sitio: Universidad Loyola Marymount, Los Ángeles
» Noticias diarias sobre el campamento, información detallada y actualizaciones de Nick Waggoner
Sitio: Instalación de rendimiento de SAP, Santa Clara, California
» Noticias diarias sobre el campamento, información detallada y actualizaciones de Brady Henderson
Sitio: Centro atlético Virginia Mason, Renton, Washington