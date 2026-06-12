¿Machado ya no es élite? ¿Ha perdido Vlad Jr. su …

MLB: ¿Cómo se está desempeñando Machado, Guerrero y Tatis en el 2026?

Autor: David Schoenfield

Estamos más allá de un tercio de la temporada 2026 de la MLB y nos acercamos al punto medio, por lo que ya no se puede usar la “pequeña muestra” como excusa para un inicio lento. ¿”Regresión a la media” es el caso? Tal vez, pero aplíquelo cuidadosamente.

De hecho, una de las tristes historias durante los primeros dos meses y medio de la temporada es el número de grandes estrellas que no están produciendo sus números habituales.

Profundicemos en algunos de esos jugadores y algunos equipos con problemas generalizados. Haremos una declaración derivada de sus actuaciones iniciales y luego daremos un veredicto sobre si esa afirmación es cierta… o no.

Jugadores

Manny Machado ya no es un bateador de élite

Después de que su promedio cayera a .175 (eventualmente llegaría a .166) el fin de semana pasado, Manny Machado parecía culpar a “la analítica” por su mal inicio. Un objetivo fácil, sin duda. Su cita:

“El juego está evolucionando, hombre. Definitivamente se está poniendo más difícil jugar. Definitivamente se está volviendo más estratégico. Solo desearía que pudiéramos sacar la analítica del camino. Creo que hay demasiadas estadísticas por ahí. Demasiadas estadísticas, demasiados números. Ni siquiera sé la mitad de las cosas que se ponen ahí. A veces veo el tablero y hasta pregunto a algunos de los chicos, ‘¿Qué es WCCVBB, sea lo que sea eso? ¿Qué son estos nombres que se están creando?’ Quiero decir, es una locura incluso mantenerse al día con eso.”

Fue un buen desahogo, sin duda. Y Machado no culpaba realmente a la analítica por su mal momento. Eventualmente volvió a una línea de razonamiento de Nuke LaLoosh: “Regresa a las cosas de la vieja escuela, hombre. Solo ves la pelota y la golpeas”.

Lo más importante que dijo no fue despreciar la analítica, sino que el juego se está volviendo más difícil; y es especialmente más difícil cuando estás a punto de cumplir 34 años, como Machado lo hará en julio. La analítica indica que su lento inicio podría ser el resultado de un problema antiguo: la velocidad de su bate está disminuyendo.

Tenemos datos que datan de 2023, cuando más del 66% de sus swings calificaban como “swing rápido” (75 mph o más rápido). Ese porcentaje cayó al 53% en 2024, 43% en 2025 y ahora está en 41% en 2026. Machado sigue teniendo una velocidad de bate superior: en el percentil 77 entre todos los bateadores. Por lo tanto, la disminución de la velocidad del bate es solo parte de lo que está sucediendo aquí. De hecho, está golpeando la pelota en el aire un poco más a menudo que en las últimas tres temporadas, lo que explica por qué ha conectado al menos 11 jonrones junto a su escaso promedio de .172.

Profundizando, el daño de Machado en los elevados no es muy diferente al de 2025 (.856 de slugging versus .805 en 2026, aunque su velocidad de salida promedio en esos elevados ha disminuido en 3.7 mph). Sus números son terribles por lo que ha sucedido en las bolas rodadas:

2024: .268

2025: .242

2026: .101

Incluso si le diéramos un promedio de .242 en rodados, igualando 2025, eso significaría once hits adicionales, elevando su promedio de .172 a .220. Mejor, pero aún no muy bueno.

Veredicto: Real

Machado no bateará .172 toda la temporada, ya que este inicio es parcialmente resultado de ese bajo BABIP en los rodados. Espera una regresión positiva allí, pero aún hay suficientes banderas rojas que sugieren que ya no es un bateador confiable en la parte media del orden. Esto es lo que le sucede a la mayoría de los bateadores a los 33 o 34 años; y, recuerden, aunque Machado fue notablemente consistente en las últimas tres temporadas, sus números de 2023-25 fueron inferiores a sus años pico de 2020-22 con los Padres. Solo quedan siete años más en su contrato.

Continuando con los Padres, el dramático jonrón con el que Tatis selló la victoria el miércoles solo fue su segundo en 2026 después de promediar 24 en 133 juegos durante las últimas tres temporadas.

Su problema es un poco más fácil de explicar: demasiadas bolas de gusano. De 157 bateadores calificados, tiene la 15ª tasa más alta de bolas por el suelo. Sin embargo, eso no lo explica todo: Junior Caminero, de Tampa Bay, tiene la misma tasa de bolas por el suelo y ha conectado 14 jonrones. Tatis todavía tiene un gran potencial de poder: su tasa global de batazos bien conectados está en el percentil 91; pero no ha podido golpear la pelota con fuerza en el aire.

Su problema radica en que rara vez la saca por el aire: su tasa de bolas por aire hacia el lado contrario alcanzó su punto máximo en 2021 y ha disminuido cada temporada desde entonces; sí, eso es posterior a la suspensión por consumo de sustancias prohibidas y también después de la cirugía de hombro en 2022; y ha bajado a 9% en 2026. Su promedio de ángulo de lanzamiento llegó a su punto máximo en 2021 y también ha disminuido cada temporada desde entonces, cayendo a 3.4 grados en 2026. Bolas por el suelo más bolas por el aire hacia el lado contrario equivalen a un mal cálculo de jonrones.

Veredicto: No real

¿Son cuestiones mecánicas? Tatis ha vuelto a una postura muy similar a la de 2023: una postura más amplia y más cerrada (14 grados abierta en comparación con los 38 grados en 2025). No le ha funcionado. Tal vez se necesite más experimentación.

O también podría ser más un tema mental. Si ese es el caso, tal vez finalmente esté retomando el rumbo. Su primer jonrón el 30 de mayo fue un bombazo de 451 pies. Dobló contra la pared el martes, un láser de 113.5 mph, parte de una noche de cuatro hits. El jonrón de la victoria fue a 106 mph. A diferencia de Machado, Tatis está en su mejor momento. No debería haber razón alguna para que su producción de poder se detenga repentinamente. La buena noticia es que los Padres han logrado un récord de 35-32 a pesar de las luchas de Machado, Tatis (y Jackson Merrill). Con el OPS más bajo de las Grandes Ligas, la ofensiva solo puede mejorar a partir de aquí.

Guerrero batea .282 y tiene un OBP de .375, pero con solo tres jonrones, su porcentaje de slugging es de solo .365, lo que lo ubica en el puesto 120 de 157 bateadores calificados. Guerrero haciendo su mejor imitación a Luis Arráez no está ayudando a sus Azulejos. Está en camino de solo 33 hits extras. De un jugador que ha tenido hasta 78 hits extras en una temporada y que parecía el mejor bateador del mundo la temporada pasada, esto no tiene sentido alguno.

“No me siento bien, y ustedes pueden darse cuenta”, dijo Guerrero a los reporteros en mayo. “Solo estoy buscando pegar una pelota muy fuerte. Se quedará en mi mente y mi cabeza. Sé que las cosas van a cambiar”.

No ha cambiado: está en una sequía de 21 juegos sin jonrón.

Los números avanzados básicos no nos dicen mucho, con su tasa de bolas por el suelo, tasa de pull y ángulo de lanzamiento promedio alrededor de sus normas de carrera. Incluso está ponchándose ligeramente menos a menudo. Su índice de batazos bien conectados ha disminuido, y parece que algunas decisiones cuestionables de bateo están jugando un papel: está haciendo contacto, pero no está causando daño.

Veredicto: No real

Guerrero es demasiado bueno para hacer esto toda la temporada. Sin embargo, vale la pena señalar que su poder ha sido inconsistente en ocasiones a lo largo de su carrera. Su mejor temporada fue en 2021, cuando conectó 48 jonrones, ayudado por una pelota más viva y jugar los partidos en casa en Dunedin y Buffalo esa temporada. Esa fue también la única temporada en la que tuvo una tasa de bolas por el aire superior al 25%; está en 17.6% esta temporada. Incluso el año pasado, terminó con 23 jonrones y 57 hits extras, muy por debajo de los totales de los mejores bateadores del juego, antes de despegar en postemporada.

Aun así, Guerrero saldrá de esto en algún momento. Entró en octubre pasado habiendo finalizado la temporada con una sequía de 21 juegos sin jonrón. Conectó 30 jonrones en 2024 después de tener solo siete en 24 juegos. Es ciertamente extraño para un bateador de la fuerza y habilidad de contacto de Guerrero atravesar sequías como esta, pero es un patrón recurrente. Saldrá de esto.

Equipos

Guerrero no es el único bateador de Toronto que ha tenido problemas en 2026, ya que los Azulejos han bajado de 4.93 carreras por juego (cuarto en las mayores) en 2025 a 4.07 (22º) esta temporada. Tenían la tasa de ponches más baja en las mayores el año pasado, y luego arrasaron en la postemporada, bateando .285 mientras promediaban 5.83 carreras por juego. ¡Ves? Todo lo que tienes que hacer es poner la pelota en juego.

Pueden culpar a las lesiones por los problemas ofensivos, y eso es ciertamente parte de ello, pero los Azulejos siguen haciendo contacto a un alto ritmo. Solo los Rays de Tampa Bay se ponchan menos regularmente. Sin embargo, su poder aislado ha bajado de .162 (12º en las mayores) en 2025 a .136 (26º) esta temporada. Guerrero ha bajado pero también lo han hecho George Springer, Daulton Varsho, Tyler Heineman y Davis Schneider. Nathan Lukes batea para promedio, pero no para poder. Kazuma Okamoto reemplazó a Bo Bichette y lidera al equipo en jonrones, pero no ha tenido el alto promedio de Bichette. El promedio de bateo del equipo en bolas en juego ha disminuido de .298 la temporada pasada a .289 en 2026. Pero el problema principal se trata principalmente de la pérdida de poder en todo el equipo.

Veredicto: Real

Los Azulejos tuvieron muchas temporadas sorprendentes y/o de excepción en 2025, por lo que había un escepticismo razonable sobre el rendimiento ofensivo cuando comenzaba la temporada. Springer fue uno de los mejores bateadores de la liga a los 35 años, y es poco probable que lo iguale nuevamente a los 36. Los jugadores de rol como Heineman, Schneider y Lukes fueron muy valiosos. El OPS de Alejandro Kirk fue casi 100 puntos más alto que en las dos temporadas anteriores. Bichette firmó con los Mets.

Los FanGraphs proyectan que los Azulejos promediarán 4.53 carreras por juego el resto de la temporada. Kirk debería regresar este fin de semana después de haberse perdido los primeros cinco juegos de la temporada (aunque Brandon Valenzuela ha bateado muy bien en su ausencia). Addison Barger, que ha jugado solo nueve juegos, también podría regresar pronto. La ofensiva debería mejorar el resto del camino, y gran parte de eso depende de los hombros de Guerrero.

Pero, ¿será suficiente? Incluso promediar 4.53 carreras colocaría a los Azulejos apenas por encima del promedio actual de las Grandes Ligas de 4.47. Eso puede no ser suficiente dadas las actuaciones defensivas que han sido solo un poco mejores que el promedio hasta ahora.

En la derrota 7-5 ante los Rays el miércoles, los Medias Rojas se poncharony 15 veces, incluidas 13 veces contra el abridor de Tampa Bay, Drew Rasmussen (un par de jonrones tardíos terminaron haciendo el juego más cerrado de lo que realmente fue). ¡Pero la sorpresa fue que Jarren Duran, Ceddanne Rafaelay Wilyer Abreu, bateando en los tres primeros lugares en el lineup, se poncharon en sus primeras tres apariciones en el plato! Fue la primera vez que esto sucedió desde al menos 1900 a los tres primeros bateadores en un lineup.

Sí, ha sido un mal inicio en Boston.

Los Medias Rojas promedian 3.91 carreras por juego, solo los Padres con 3.81 anotan menos regularmente. Es casi una carrera menos por juego que la cifra de 4.85 del año pasado y sería la producción ofensiva más baja de Boston desde 1992, un equipo que terminó 73-89.

El consenso, ciertamente entre los fanáticos de los Medias Rojas: parecen dirigirse a un récord similar nuevamente.

Veredicto: Real

Seré la última persona en bajarse del tren, porque creía que los Medias Rojas tenían un buen equipo al comenzar la temporada, pero el equipo ha estado sin alegría y sin vida hasta ahora. Como muestra la actual racha de cuatro derrotas consecutivas, los Medias Rojas no han mostrado signos de cambiar las cosas, incluso si un par de bateadores como Duran y Caleb Durbin han estado un poco mejor recientemente.

La cosa sorprendente/interesante aquí: los Medias Rojas tienen un récord de 10-21 en casa, promediando solo 3.29 carreras por juego en Fenway, lo que apunta directamente a la falta de poder en el lado derecho del plato fuera de Willson Contreras. Esa fue la mayor preocupación sobre la ofensiva al comenzar la temporada y así han resultado las cosas. Las lesiones de Garrett Crochet y Roman Anthony, los dos jugadores proyectados como los mejores del equipo, han sido un gran golpe; pero ha habido decepciones en toda la plantilla, como el recientemente degradado Brayan Bello (2-6, 6.34 de efectividad).

No quiero darme por vencido en los Medias Rojas, ya que la rotación, excepto por Bello, ha sido bastante buena; además, todo es posible en la Liga Americana, pero el actual porcentaje de victorias de .409 sería el peor de la franquicia desde