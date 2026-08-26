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Ignore the Childish Insults. Trumps Latest Trade War With Canada Will Hurt Us All.

By
Gabriel Sánchez
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isfunction&equals;”require&lpar;665&rpar;&comma;isMasked&equals;require&lpar;666&rpar;&comma;isObject&equals;require&lpar;630&rpar;&comma;toSource&equals;require&lpar;664&rpar;&comma;reRegExpChar&equals;&sol;&lbrack;&bsol;&bsol;&Hat;&dollar;&period;&ast;&plus;&quest;&lpar;&rpar;&lbrack;&bsol;&rsqb;&lbrace;&rcub;&vert;&rsqb;&sol;g&comma;reIsHostCtor&equals;&sol;&Hat;&bsol;&lbrack;object” &period;&equals;”” for&equals;”” baseisnative&equals;”” funcproto&equals;”Function&period;prototype&comma;funcToString&equals;funcProto&period;toString&semi;function” tosource&equals;”” functostring&period;call&equals;”” asyncfunction&equals;”” function&equals;”” generatorfunction&equals;”” proxy&equals;”” corejsdata&equals;”require&lpar;717&rpar;&comma;maskSrcKey&equals;function&lpar;&rpar;&lbrace;var” ismasked&equals;”” 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trimmedendindex&equals;”require&lpar;707&rpar;&comma;reTrimStart&equals;&sol;&Hat;&bsol;s&plus;&sol;&semi;function” basetrim&equals;”” rewhitespace&equals;”&sol;&bsol;s&sol;&semi;function” tostring&equals;”” null&equals;”&equals;r&quest;&quot&semi;&quot&semi;&colon;baseToString&lpar;r&rpar;&rcub;module&period;exports&equals;toString&semi;” baseslice&equals;”require&lpar;703&rpar;&semi;function” castslice&equals;”” a&equals;”e&period;length&semi;return” i&equals;”void”>&equals;a&quest;e&colon;baseSlice&lpar;e&comma;c&comma;i&rpar;&rcub;module&period;exports&equals;castSlice&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”703″&colon;703&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”717″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var root&equals;require&lpar;574&rpar;&comma;coreJsData&equals;root&lbrack;”&lowbar;&lowbar;core-js&lowbar;shared&lowbar;&lowbar;”&rsqb;&semi;module&period;exports&equals;coreJsData&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”574″&colon;574&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”721″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var castSlice&equals;require&lpar;713&rpar;&comma;hasUnicode&equals;require&lpar;723&rpar;&comma;stringToArray&equals;require&lpar;722&rpar;&comma;toString&equals;require&lpar;711&rpar;&semi;function createCaseFirst&lpar;r&rpar;&lbrace;return function&lpar;e&rpar;&lbrace;e&equals;toString&lpar;e&rpar;&semi;var i&equals;hasUnicode&lpar;e&rpar;&quest;stringToArray&lpar;e&rpar;&colon;void 0&comma;t&equals;i&quest;i&lbrack;0&rsqb;&colon;e&period;charAt&lpar;0&rpar;&comma;a&equals;i&quest;castSlice&lpar;i&comma;1&rpar;&period;join&lpar;””&rpar;&colon;e&period;slice&lpar;1&rpar;&semi;return t&lbrack;r&rsqb;&lpar;&rpar;&plus;a&rcub;&rcub;module&period;exports&equals;createCaseFirst&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”711″&colon;711&comma;”713″&colon;713&comma;”722″&colon;722&comma;”723″&colon;723&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”722″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var asciiToArray&equals;require&lpar;621&rpar;&comma;hasUnicode&equals;require&lpar;723&rpar;&comma;unicodeToArray&equals;require&lpar;746&rpar;&semi;function stringToArray&lpar;r&rpar;&lbrace;return hasUnicode&lpar;r&rpar;&quest;unicodeToArray&lpar;r&rpar;&colon;asciiToArray&lpar;r&rpar;&rcub;module&period;exports&equals;stringToArray&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”621″&colon;621&comma;”723″&colon;723&comma;”746″&colon;746&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”723″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var rsAstralRange&equals;”&bsol;&bsol;ud800-&bsol;&bsol;udfff”&comma;rsComboMarksRange&equals;”&bsol;&bsol;u0300-&bsol;&bsol;u036f”&comma;reComboHalfMarksRange&equals;”&bsol;&bsol;ufe20-&bsol;&bsol;ufe2f”&comma;rsComboSymbolsRange&equals;”&bsol;&bsol;u20d0-&bsol;&bsol;u20ff”&comma;rsComboRange&equals;rsComboMarksRange&plus;reComboHalfMarksRange&plus;rsComboSymbolsRange&comma;rsVarRange&equals;”&bsol;&bsol;ufe0e&bsol;&bsol;ufe0f”&comma;rsZWJ&equals;”&bsol;&bsol;u200d”&comma;reHasUnicode&equals;RegExp&lpar;”&lbrack;”&plus;rsZWJ&plus;rsAstralRange&plus;rsComboRange&plus;rsVarRange&plus;”&rsqb;”&rpar;&semi;function hasUnicode&lpar;e&rpar;&lbrace;return reHasUnicode&period;test&lpar;e&rpar;&rcub;module&period;exports&equals;hasUnicode&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”732″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;&lpar;function &lpar;global&rpar;&lbrace;&lpar;function &lpar;&rpar;&lbrace;&NewLine;var freeGlobal&equals;”object”&equals;&equals;typeof global&amp&semi;&amp&semi;global&amp&semi;&amp&semi;global&period;Object&equals;&equals;&equals;Object&amp&semi;&amp&semi;global&semi;module&period;exports&equals;freeGlobal&semi;&NewLine;&NewLine;&rcub;&rpar;&period;call&lpar;this&rpar;&rcub;&rpar;&period;call&lpar;this&comma;typeof global &excl;&equals;&equals; “undefined” &quest; global &colon; typeof self &excl;&equals;&equals; “undefined” &quest; self &colon; typeof window &excl;&equals;&equals; “undefined” &quest; window &colon; &lbrace;&rcub;&rpar;&rcub;&comma; &lbrace;&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”734″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var isKeyable&equals;require&lpar;735&rpar;&semi;function getMapData&lpar;a&comma;e&rpar;&lbrace;var t&equals;a&period;&lowbar;&lowbar;data&lowbar;&lowbar;&semi;return isKeyable&lpar;e&rpar;&quest;t&lbrack;”string”&equals;&equals;typeof e&quest;”string”&colon;”hash”&rsqb;&colon;t&period;map&rcub;module&period;exports&equals;getMapData&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”735″&colon;735&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”735″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;function isKeyable&lpar;e&rpar;&lbrace;var o&equals;typeof e&semi;return”string”&equals;&equals;o&vert;&vert;”number”&equals;&equals;o&vert;&vert;”symbol”&equals;&equals;o&vert;&vert;”boolean”&equals;&equals;o&quest;”&lowbar;&lowbar;proto&lowbar;&lowbar;”&excl;&equals;&equals;e&colon;null&equals;&equals;&equals;e&rcub;module&period;exports&equals;isKeyable&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”736″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;function getValue&lpar;e&comma;u&rpar;&lbrace;return null&equals;&equals;e&quest;void 0&colon;e&lbrack;u&rsqb;&rcub;module&period;exports&equals;getValue&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”742″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var getNative&equals;require&lpar;573&rpar;&comma;nativeCreate&equals;getNative&lpar;Object&comma;”create”&rpar;&semi;module&period;exports&equals;nativeCreate&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”573″&colon;573&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”746″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var rsAstralRange&equals;”&bsol;&bsol;ud800-&bsol;&bsol;udfff”&comma;rsComboMarksRange&equals;”&bsol;&bsol;u0300-&bsol;&bsol;u036f”&comma;reComboHalfMarksRange&equals;”&bsol;&bsol;ufe20-&bsol;&bsol;ufe2f”&comma;rsComboSymbolsRange&equals;”&bsol;&bsol;u20d0-&bsol;&bsol;u20ff”&comma;rsComboRange&equals;rsComboMarksRange&plus;reComboHalfMarksRange&plus;rsComboSymbolsRange&comma;rsVarRange&equals;”&bsol;&bsol;ufe0e&bsol;&bsol;ufe0f”&comma;rsAstral&equals;”&lbrack;”&plus;rsAstralRange&plus;”&rsqb;”&comma;rsCombo&equals;”&lbrack;”&plus;rsComboRange&plus;”&rsqb;”&comma;rsFitz&equals;”&bsol;&bsol;ud83c&lbrack;&bsol;&bsol;udffb-&bsol;&bsol;udfff&rsqb;”&comma;rsModifier&equals;”&lpar;&quest;&colon;”&plus;rsCombo&plus;”&vert;”&plus;rsFitz&plus;”&rpar;”&comma;rsNonAstral&equals;”&lbrack;&Hat;”&plus;rsAstralRange&plus;”&rsqb;”&comma;rsRegional&equals;”&lpar;&quest;&colon;&bsol;&bsol;ud83c&lbrack;&bsol;&bsol;udde6-&bsol;&bsol;uddff&rsqb;&rpar;&lbrace;2&rcub;”&comma;rsSurrPair&equals;”&lbrack;&bsol;&bsol;ud800-&bsol;&bsol;udbff&rsqb;&lbrack;&bsol;&bsol;udc00-&bsol;&bsol;udfff&rsqb;”&comma;rsZWJ&equals;”&bsol;&bsol;u200d”&comma;reOptMod&equals;rsModifier&plus;”&quest;”&comma;rsOptVar&equals;”&lbrack;”&plus;rsVarRange&plus;”&rsqb;&quest;”&comma;rsOptJoin&equals;”&lpar;&quest;&colon;”&plus;rsZWJ&plus;”&lpar;&quest;&colon;”&plus;&lbrack;rsNonAstral&comma;rsRegional&comma;rsSurrPair&rsqb;&period;join&lpar;”&vert;”&rpar;&plus;”&rpar;”&plus;rsOptVar&plus;reOptMod&plus;”&rpar;&ast;”&comma;rsSeq&equals;rsOptVar&plus;reOptMod&plus;rsOptJoin&comma;rsSymbol&equals;”&lpar;&quest;&colon;”&plus;&lbrack;rsNonAstral&plus;rsCombo&plus;”&quest;”&comma;rsCombo&comma;rsRegional&comma;rsSurrPair&comma;rsAstral&rsqb;&period;join&lpar;”&vert;”&rpar;&plus;”&rpar;”&comma;reUnicode&equals;RegExp&lpar;rsFitz&plus;”&lpar;&quest;&equals;”&plus;rsFitz&plus;”&rpar;&vert;”&plus;rsSymbol&plus;rsSeq&comma;”g”&rpar;&semi;function unicodeToArray&lpar;r&rpar;&lbrace;return r&period;match&lpar;reUnicode&rpar;&vert;&vert;&lbrack;&rsqb;&rcub;module&period;exports&equals;unicodeToArray&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”748″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var toInteger&equals;require&lpar;749&rpar;&comma;FUNC&lowbar;ERROR&lowbar;TEXT&equals;”Expected a function”&semi;function before&lpar;e&comma;r&rpar;&lbrace;var t&semi;if&lpar;”function”&excl;&equals;typeof r&rpar;throw new TypeError&lpar;FUNC&lowbar;ERROR&lowbar;TEXT&rpar;&semi;return e&equals;toInteger&lpar;e&rpar;&comma;function&lpar;&rpar;&lbrace;return–e&gt&semi;0&amp&semi;&amp&semi;&lpar;t&equals;r&period;apply&lpar;this&comma;arguments&rpar;&rpar;&comma;e&lt&semi;&equals;1&amp&semi;&amp&semi;&lpar;r&equals;void 0&rpar;&comma;t&rcub;&rcub;module&period;exports&equals;before&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”749″&colon;749&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”749″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var toFinite&equals;require&lpar;769&rpar;&semi;function toInteger&lpar;t&rpar;&lbrace;var e&equals;toFinite&lpar;t&rpar;&comma;r&equals;e&percnt;1&semi;return e&equals;&equals;e&quest;r&quest;e-r&colon;e&colon;0&rcub;module&period;exports&equals;toInteger&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”769″&colon;769&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”750″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var toString&equals;require&lpar;711&rpar;&comma;upperFirst&equals;require&lpar;751&rpar;&semi;function capitalize&lpar;r&rpar;&lbrace;return upperFirst&lpar;toString&lpar;r&rpar;&period;toLowerCase&lpar;&rpar;&rpar;&rcub;module&period;exports&equals;capitalize&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”711″&colon;711&comma;”751″&colon;751&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”751″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var createCaseFirst&equals;require&lpar;721&rpar;&comma;upperFirst&equals;createCaseFirst&lpar;”toUpperCase”&rpar;&semi;module&period;exports&equals;upperFirst&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”721″&colon;721&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”752″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var baseTrim&equals;require&lpar;706&rpar;&comma;isObject&equals;require&lpar;630&rpar;&comma;isSymbol&equals;require&lpar;705&rpar;&comma;NAN&equals;NaN&comma;reIsBadHex&equals;&sol;&Hat;&lbrack;-&plus;&rsqb;0x&lbrack;0-9a-f&rsqb;&plus;&dollar;&sol;i&comma;reIsBinary&equals;&sol;&Hat;0b&lbrack;01&rsqb;&plus;&dollar;&sol;i&comma;reIsOctal&equals;&sol;&Hat;0o&lbrack;0-7&rsqb;&plus;&dollar;&sol;i&comma;freeParseInt&equals;parseInt&semi;function toNumber&lpar;e&rpar;&lbrace;if&lpar;”number”&equals;&equals;typeof e&rpar;return e&semi;if&lpar;isSymbol&lpar;e&rpar;&rpar;return NAN&semi;if&lpar;isObject&lpar;e&rpar;&rpar;&lbrace;var r&equals;”function”&equals;&equals;typeof e&period;valueOf&quest;e&period;valueOf&lpar;&rpar;&colon;e&semi;e&equals;isObject&lpar;r&rpar;&quest;r&plus;””&colon;r&rcub;if&lpar;”string”&excl;&equals;typeof e&rpar;return 0&equals;&equals;&equals;e&quest;e&colon;&plus;e&semi;e&equals;baseTrim&lpar;e&rpar;&semi;var t&equals;reIsBinary&period;test&lpar;e&rpar;&semi;return t&vert;&vert;reIsOctal&period;test&lpar;e&rpar;&quest;freeParseInt&lpar;e&period;slice&lpar;2&rpar;&comma;t&quest;2&colon;8&rpar;&colon;reIsBadHex&period;test&lpar;e&rpar;&quest;NAN&colon;&plus;e&rcub;module&period;exports&equals;toNumber&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”630″&colon;630&comma;”705″&colon;705&comma;”706″&colon;706&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”753″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var root&equals;require&lpar;574&rpar;&comma;now&equals;function&lpar;&rpar;&lbrace;return root&period;Date&period;now&lpar;&rpar;&rcub;&semi;module&period;exports&equals;now&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”574″&colon;574&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”768″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var debounce&equals;require&lpar;73&rpar;&comma;isObject&equals;require&lpar;630&rpar;&comma;FUNC&lowbar;ERROR&lowbar;TEXT&equals;”Expected a function”&semi;function throttle&lpar;e&comma;i&comma;t&rpar;&lbrace;var n&equals;&excl;0&comma;r&equals;&excl;0&semi;if&lpar;”function”&excl;&equals;typeof e&rpar;throw new TypeError&lpar;FUNC&lowbar;ERROR&lowbar;TEXT&rpar;&semi;return isObject&lpar;t&rpar;&amp&semi;&amp&semi;&lpar;n&equals;”leading”in t&quest;&excl;&excl;t&period;leading&colon;n&comma;r&equals;”trailing”in t&quest;&excl;&excl;t&period;trailing&colon;r&rpar;&comma;debounce&lpar;e&comma;i&comma;&lbrace;leading&colon;n&comma;maxWait&colon;i&comma;trailing&colon;r&rcub;&rpar;&rcub;module&period;exports&equals;throttle&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”73″&colon;73&comma;”630″&colon;630&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”769″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;var toNumber&equals;require&lpar;752&rpar;&comma;INFINITY&equals;1&sol;0&comma;MAX&lowbar;INTEGER&equals;1&period;7976931348623157e308&semi;function toFinite&lpar;e&rpar;&lbrace;return e&quest;&lpar;e&equals;toNumber&lpar;e&rpar;&rpar;&equals;&equals;&equals;INFINITY&vert;&vert;e&equals;&equals;&equals;-INFINITY&quest;&lpar;e&lt&semi;0&quest;-1&colon;1&rpar;&ast;MAX&lowbar;INTEGER&colon;e&equals;&equals;e&quest;e&colon;0&colon;0&equals;&equals;&equals;e&quest;e&colon;0&rcub;module&period;exports&equals;toFinite&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”752″&colon;752&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”918″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;”use strict”&semi;function isElementInViewport&lpar;e&rpar;&lbrace;var t&equals;e&period;getBoundingClientRect&lpar;&rpar;&semi;return t&period;top&gt&semi;&equals;0&amp&semi;&amp&semi;t&period;left&gt&semi;&equals;0&amp&semi;&amp&semi;t&period;bottom&lt&semi;&equals;&lpar;window&period;innerHeight&vert;&vert;document&period;documentElement&period;clientHeight&rpar;&amp&semi;&amp&semi;t&period;right&lt&semi;&equals;&lpar;window&period;innerWidth&vert;&vert;document&period;documentElement&period;clientWidth&rpar;&rcub;Object&period;defineProperty&lpar;exports&comma;”&lowbar;&lowbar;esModule”&comma;&lbrace;value&colon;&excl;0&rcub;&rpar;&comma;exports&period;isElementInViewport&equals;isElementInViewport&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”919″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;”use strict”&semi;function isElementNotHidden&lpar;e&rpar;&lbrace;return e&amp&semi;&amp&semi;null&excl;&equals;&equals;e&period;offsetParent&amp&semi;&amp&semi;&excl;e&period;getAttribute&lpar;”hidden”&rpar;&amp&semi;&amp&semi;”none”&excl;&equals;&equals;getComputedStyle&lpar;e&rpar;&period;display&amp&semi;&amp&semi;”hidden”&excl;&equals;&equals;getComputedStyle&lpar;e&rpar;&period;visibility&rcub;module&period;exports&period;isElementNotHidden&equals;isElementNotHidden&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”920″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;”use strict”&semi;function getLayoutBreakpoint&lpar;t&rpar;&lbrace;for&lpar;var e&equals;&lbrack;&lbrack;”sm”&comma;320&rsqb;&comma;&lbrack;”md”&comma;768&rsqb;&comma;&lbrack;”lg”&comma;1024&rsqb;&comma;&lbrack;”xl”&comma;1440&rsqb;&rsqb;&comma;r&equals;e&period;length&semi;r–&semi;&rpar;if&lpar;t&gt&semi;&equals;e&lbrack;r&rsqb;&lbrack;1&rsqb;&rpar;return e&lbrack;r&rsqb;&lbrack;0&rsqb;&semi;return e&lbrack;0&rsqb;&lbrack;0&rsqb;&rcub;module&period;exports&equals;&lbrace;getLayoutBreakpoint&colon;getLayoutBreakpoint&rcub;&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”921″&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;”use strict”&semi;var Cookies&equals;require&lpar;54&rpar;&comma;VISIT&lowbar;COOKIE&lowbar;NAME&equals;”slatevisits”&comma;MONTHLY&lowbar;VISIT&lowbar;COOKIE&lowbar;NAME&equals;”slatevisitsmon”&comma;visitStart&equals;&excl;1&semi;function isVisitStart&lpar;&rpar;&lbrace;try&lbrace;return window&period;sessionStorage&period;getItem&lpar;”visitstarted”&rpar;&vert;&vert;&lpar;window&period;sessionStorage&period;setItem&lpar;”visitstarted”&comma;”1″&rpar;&comma;visitStart&equals;&excl;0&rpar;&comma;visitStart&rcub;catch&lpar;t&rpar;&lbrace;console&period;error&lpar;t&rpar;&rcub;&rcub;function cookieSettings&lpar;t&rpar;&lbrace;var i&equals;&lbrace;domain&colon;document&period;documentElement&period;dataset&period;trackingdomain&comma;secure&colon;&excl;0&comma;SameSite&colon;”Strict”&rcub;&semi;return t&quest;Object&period;assign&lpar;t&comma;i&rpar;&colon;i&rcub;function setTotalVisits&lpar;t&rpar;&lbrace;Cookies&period;set&lpar;VISIT&lowbar;COOKIE&lowbar;NAME&comma;t&comma;cookieSettings&lpar;&lbrace;expires&colon;1825&rcub;&rpar;&rpar;&rcub;function setMonthlyVisits&lpar;t&rpar;&lbrace;Cookies&period;set&lpar;MONTHLY&lowbar;VISIT&lowbar;COOKIE&lowbar;NAME&comma;t&comma;cookieSettings&lpar;&lbrace;expires&colon;30&rcub;&rpar;&rpar;&rcub;function getTotalVisits&lpar;&rpar;&lbrace;return Cookies&period;get&lpar;VISIT&lowbar;COOKIE&lowbar;NAME&rpar;&rcub;function getMonthlyVisits&lpar;&rpar;&lbrace;return Cookies&period;get&lpar;MONTHLY&lowbar;VISIT&lowbar;COOKIE&lowbar;NAME&rpar;&rcub;function incrementVisitCookies&lpar;&rpar;&lbrace;var t&equals;getTotalVisits&lpar;&rpar;&semi;setTotalVisits&lpar;t&equals;t&quest;parseInt&lpar;t&rpar;&plus;1&colon;1&rpar;&semi;var i&equals;Cookies&period;get&lpar;MONTHLY&lowbar;VISIT&lowbar;COOKIE&lowbar;NAME&rpar;&semi;setMonthlyVisits&lpar;i&equals;i&quest;parseInt&lpar;i&rpar;&plus;1&colon;1&rpar;&rcub;function getVisitCounts&lpar;&rpar;&lbrace;return 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void&lpar;n&period;o&equals;&lowbar;settle&period;bind&lpar;null&comma;t&comma;e&rpar;&rpar;&semi;1&amp&semi;e&amp&semi;&amp&semi;&lpar;e&equals;n&period;s&rpar;&comma;n&equals;n&period;v&rcub;if&lpar;n&amp&semi;&amp&semi;n&period;then&rpar;return void n&period;then&lpar;&lowbar;settle&period;bind&lpar;null&comma;t&comma;e&rpar;&comma;&lowbar;settle&period;bind&lpar;null&comma;t&comma;2&rpar;&rpar;&semi;t&period;s&equals;e&comma;t&period;v&equals;n&semi;var r&equals;t&period;o&semi;r&amp&semi;&amp&semi;r&lpar;t&rpar;&rcub;&rcub;var &lowbar;Pact&equals;function&lpar;&rpar;&lbrace;function t&lpar;&rpar;&lbrace;&rcub;return t&period;prototype&period;then&equals;function&lpar;e&comma;n&rpar;&lbrace;var r&equals;new t&comma;i&equals;this&period;s&semi;if&lpar;i&rpar;&lbrace;var o&equals;1&amp&semi;i&quest;e&colon;n&semi;if&lpar;o&rpar;&lbrace;try&lbrace;&lowbar;settle&lpar;r&comma;1&comma;o&lpar;this&period;v&rpar;&rpar;&rcub;catch&lpar;t&rpar;&lbrace;&lowbar;settle&lpar;r&comma;2&comma;t&rpar;&rcub;return r&rcub;return this&rcub;return this&period;o&equals;function&lpar;t&rpar;&lbrace;try&lbrace;var i&equals;t&period;v&semi;1&amp&semi;t&period;s&quest;&lowbar;settle&lpar;r&comma;1&comma;e&quest;e&lpar;i&rpar;&colon;i&rpar;&colon;n&quest;&lowbar;settle&lpar;r&comma;1&comma;n&lpar;i&rpar;&rpar;&colon;&lowbar;settle&lpar;r&comma;2&comma;i&rpar;&rcub;catch&lpar;t&rpar;&lbrace;&lowbar;settle&lpar;r&comma;2&comma;t&rpar;&rcub;&rcub;&comma;r&rcub;&comma;t&rcub;&lpar;&rpar;&semi;function &lowbar;isSettledPact&lpar;t&rpar;&lbrace;return t instanceof &lowbar;Pact&amp&semi;&amp&semi;1&amp&semi;t&period;s&rcub;function &lowbar;for&lpar;t&comma;e&comma;n&rpar;&lbrace;for&lpar;var r&semi;&semi;&rpar;&lbrace;var i&equals;t&lpar;&rpar;&semi;if&lpar;&lowbar;isSettledPact&lpar;i&rpar;&amp&semi;&amp&semi;&lpar;i&equals;i&period;v&rpar;&comma;&excl;i&rpar;return o&semi;if&lpar;i&period;then&rpar;&lbrace;r&equals;0&semi;break&rcub;var o&equals;n&lpar;&rpar;&semi;if&lpar;o&amp&semi;&amp&semi;o&period;then&rpar;&lbrace;if&lpar;&excl;&lowbar;isSettledPact&lpar;o&rpar;&rpar;&lbrace;r&equals;1&semi;break&rcub;o&equals;o&period;s&rcub;if&lpar;e&rpar;&lbrace;var s&equals;e&lpar;&rpar;&semi;if&lpar;s&amp&semi;&amp&semi;s&period;then&amp&semi;&amp&semi;&excl;&lowbar;isSettledPact&lpar;s&rpar;&rpar;&lbrace;r&equals;2&semi;break&rcub;&rcub;&rcub;var u&equals;new &lowbar;Pact&comma;c&equals;&lowbar;settle&period;bind&lpar;null&comma;u&comma;2&rpar;&semi;return&lpar;0&equals;&equals;&equals;r&quest;i&period;then&lpar;a&rpar;&colon;1&equals;&equals;&equals;r&quest;o&period;then&lpar;h&rpar;&colon;s&period;then&lpar;f&rpar;&rpar;&period;then&lpar;void 0&comma;c&rpar;&comma;u&semi;function h&lpar;r&rpar;&lbrace;o&equals;r&semi;do&lbrace;if&lpar;e&amp&semi;&amp&semi;&lpar;s&equals;e&lpar;&rpar;&rpar;&amp&semi;&amp&semi;s&period;then&amp&semi;&amp&semi;&excl;&lowbar;isSettledPact&lpar;s&rpar;&rpar;return void s&period;then&lpar;f&rpar;&period;then&lpar;void 0&comma;c&rpar;&semi;if&lpar;&excl;&lpar;i&equals;t&lpar;&rpar;&rpar;&vert;&vert;&lowbar;isSettledPact&lpar;i&rpar;&amp&semi;&amp&semi;&excl;i&period;v&rpar;return void &lowbar;settle&lpar;u&comma;1&comma;o&rpar;&semi;if&lpar;i&period;then&rpar;return void i&period;then&lpar;a&rpar;&period;then&lpar;void 0&comma;c&rpar;&semi;&lowbar;isSettledPact&lpar;o&equals;n&lpar;&rpar;&rpar;&amp&semi;&amp&semi;&lpar;o&equals;o&period;v&rpar;&rcub;while&lpar;&excl;o&vert;&vert;&excl;o&period;then&rpar;&semi;o&period;then&lpar;h&rpar;&period;then&lpar;void 0&comma;c&rpar;&rcub;function a&lpar;t&rpar;&lbrace;t&quest;&lpar;o&equals;n&lpar;&rpar;&rpar;&amp&semi;&amp&semi;o&period;then&quest;o&period;then&lpar;h&rpar;&period;then&lpar;void 0&comma;c&rpar;&colon;h&lpar;o&rpar;&colon;&lowbar;settle&lpar;u&comma;1&comma;o&rpar;&rcub;function f&lpar;&rpar;&lbrace;&lpar;i&equals;t&lpar;&rpar;&rpar;&quest;i&period;then&quest;i&period;then&lpar;a&rpar;&period;then&lpar;void 0&comma;c&rpar;&colon;a&lpar;i&rpar;&colon;&lowbar;settle&lpar;u&comma;1&comma;o&rpar;&rcub;&rcub;function checkStatus&lpar;t&rpar;&lbrace;if&lpar;t&period;status&gt&semi;&equals;200&amp&semi;&amp&semi;t&period;status&lt&semi;300&rpar;return t&semi;var e&equals;new Error&lpar;t&period;statusText&rpar;&semi;throw e&period;response&equals;t&comma;e&rcub;module&period;exports&period;get&equals;function&lpar;t&comma;e&rpar;&lbrace;return fetch&lpar;t&comma;e&rpar;&period;then&lpar;checkStatus&rpar;&period;then&lpar;function&lpar;t&rpar;&lbrace;var 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n&equals;&excl;1&comma;i&equals;function&lpar;&rpar;&lbrace;n&vert;&vert;&lpar;n&equals;&excl;0&comma;clearTimeout&lpar;r&rpar;&comma;e&period;classList&period;remove&lpar;”article-cta–loading”&rpar;&rpar;&rcub;&semi;setResponseVariable&period;onResponseVariables&lpar;function&lpar;i&rpar;&lbrace;if&lpar;i&period;articleCtaText&amp&semi;&amp&semi;&excl;n&rpar;&lbrace;n&equals;&excl;0&comma;clearTimeout&lpar;r&rpar;&semi;var a&equals;i&period;articleCtaText&semi;if&lpar;isBelowViewport&lpar;t&rpar;&rpar;return t&period;innerHTML&equals;a&comma;unsetParagraphHeight&lpar;e&comma;t&rpar;&comma;void e&period;classList&period;remove&lpar;”article-cta–loading”&rpar;&semi;var o&equals;’&period;&period;&period; <button class&equals;”article-cta&lowbar;&lowbar;btn”>See more<&sol;button>’&comma;l&equals;insertAndMeasureClone&lpar;e&comma;a&comma;o&rpar;&semi;if&lpar;l&gt&semi;&equals;0&rpar;t&period;innerHTML&equals;a&comma;truncateAtFlatIndex&lpar;t&comma;l&rpar;&comma;t&period;insertAdjacentHTML&lpar;”beforeend”&comma;o&rpar;&comma;t&period;querySelector&lpar;”&period;article-cta&lowbar;&lowbar;btn”&rpar;&period;addEventListener&lpar;”click”&comma;function&lpar;&rpar;&lbrace;t&period;innerHTML&equals;a&comma;slateAmplitude&period;track&lpar;”ArticleCtaExpandText”&rpar;&rcub;&comma;&lbrace;once&colon;&excl;0&rcub;&rpar;&semi;else t&period;innerHTML&equals;a&semi;unsetParagraphHeight&lpar;e&comma;t&rpar;&comma;e&period;classList&period;remove&lpar;”article-cta–loading”&rpar;&rcub;&rcub;&rpar;&comma;r&equals;setTimeout&lpar;i&comma;PIANO&lowbar;TIMEOUT&lowbar;MS&rpar;&comma;waitForBlockedPiano&lpar;i&rpar;&rcub;&rcub;&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”20″&colon;20&comma;”21″&colon;21&comma;”22″&colon;22&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”newsletter-footer-signup&period;client”&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;”use strict”&semi;function &lowbar;catch&lpar;e&comma;r&rpar;&lbrace;try&lbrace;var t&equals;e&lpar;&rpar;&rcub;catch&lpar;e&rpar;&lbrace;return r&lpar;e&rpar;&rcub;return t&amp&semi;&amp&semi;t&period;then&quest;t&period;then&lpar;void 0&comma;r&rpar;&colon;t&rcub;var darkMode&equals;require&lpar;41&rpar;&comma;newsletters&equals;require&lpar;44&rpar;&comma;setResponseVariable&equals;require&lpar;22&rpar;&comma;&lowbar;require&equals;require&lpar;45&rpar;&comma;toUrl&equals;&lowbar;require&period;toUrl&comma;&lowbar;require2&equals;require&lpar;43&rpar;&comma;loadTurnstile&equals;&lowbar;require2&period;loadTurnstile&comma;executeTurnstile&equals;&lowbar;require2&period;executeTurnstile&comma;&lowbar;require3&equals;require&lpar;7&rpar;&comma;getUserEmail&equals;&lowbar;require3&period;getUserEmail&comma;&lowbar;require4&equals;require&lpar;66&rpar;&comma;SLATEST&lowbar;LIGHT&lowbar;IMG&equals;&lowbar;require4&period;SLATEST&lowbar;LIGHT&lowbar;IMG&comma;SLATEST&lowbar;DARK&lowbar;IMG&equals;&lowbar;require4&period;SLATEST&lowbar;DARK&lowbar;IMG&comma;AUTO&lowbar;FILL&lowbar;MAP&equals;&lowbar;require4&period;AUTO&lowbar;FILL&lowbar;MAP&comma;io&equals;new IntersectionObserver&lpar;function&lpar;e&rpar;&lbrace;for&lpar;var r&equals;0&semi;r<e&period;length t&equals;”e&lbrack;r&rsqb;&semi;t&period;isIntersecting&amp&semi;&amp&semi;&lpar;init&lpar;t&period;target&rpar;&comma;io&period;unobserve&lpar;t&period;target&rpar;&rpar;&rcub;&rcub;&comma;&lbrace;rootMargin&colon;&quot&semi;100&percnt;” init&equals;”” r&equals;”function&lpar;&rpar;&lbrace;try&lbrace;var” promise&period;resolve&equals;”” t&period;submitbtn&period;disabled&equals;”&excl;0&comma;Promise&period;resolve&lpar;newsletters&period;subscribe&lpar;t&period;email&period;value&comma;i&comma;&lpar;null&equals;&equals;&lpar;r&equals;t&period;marketing&rpar;&quest;void” to&equals;”” signup&equals;”” for&equals;”” newsletter&equals;”” promise&period;reject&equals;”” i&equals;”” s&equals;”” slatest&equals;”” n&equals;”t&period;headingImage&semi;n&vert;&vert;&lpar;n&equals;addHeadingImage&lpar;e&rpar;&rpar;&comma;n&period;src&equals;n&period;getAttribute&lpar;&quot&semi;data-src-&quot&semi;&plus;darkMode&period;getActualTheme&lpar;&rpar;&rpar;&comma;n&period;hidden&equals;&excl;1&comma;t&period;arrow&amp&semi;&amp&semi;&lpar;t&period;arrow&period;hidden&equals;&excl;0&rpar;&rcub;else” t&period;headingimage&equals;”” list&equals;”” from&equals;”” piano&equals;”” data&equals;”” is&equals;”” which&equals;”” isn&equals;”” in&equals;”” sailthru&equals;”” lists&colon;&equals;”” l&equals;”AUTO&lowbar;FILL&lowbar;MAP&period;default&comma;a&equals;l&period;headline&comma;u&equals;l&period;description&comma;d&equals;l&period;mailingList&semi;n&equals;a&comma;i&equals;u&comma;o&equals;d&rcub;s&lpar;o&rpar;&comma;t&period;headline&period;textContent&equals;n&comma;t&period;description&period;textContent&equals;i&comma;e&period;dataset&period;list&equals;o&rcub;&rpar;&rcub;&lpar;e&comma;r&rpar;&rcub;&rpar;&rpar;&rcub;&rpar;&rcub;function” addheadingimage&equals;”” data-src-dark&equals;”&sol;’&plus;SLATEST&lowbar;DARK&lowbar;IMG&plus;'” width&equals;”130″ height&equals;”58&period;7″&sol;>&bsol;n ‘&comma;t&equals;e&period;querySelector&lpar;”&period;newsletter-footer-signup&lowbar;&lowbar;intro”&rpar;&semi;return t&period;classList&period;add&lpar;”newsletter-footer-signup&lowbar;&lowbar;intro–centered”&rpar;&comma;t&period;insertAdjacentHTML&lpar;”afterbegin”&comma;r&rpar;&comma;e&period;querySelector&lpar;”&period;newsletter-footer-signup&lowbar;&lowbar;img”&rpar;&rcub;module&period;exports&equals;function&lpar;e&rpar;&lbrace;io&period;observe&lpar;e&rpar;&rcub;&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”7″&colon;7&comma;”22″&colon;22&comma;”41″&colon;41&comma;”43″&colon;43&comma;”44″&colon;44&comma;”45″&colon;45&comma;”66″&colon;66&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”permutive&period;client”&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;”use strict”&semi;var &lowbar;require&equals;require&lpar;67&rpar;&comma;getPianoId&equals;&lowbar;require&period;getPianoId&comma;&lowbar;require2&equals;require&lpar;72&rpar;&comma;hash&equals;&lowbar;require2&period;hash&comma;membership&equals;require&lpar;7&rpar;&semi;module&period;exports&equals;function&lpar;e&rpar;&lbrace;var t&equals;function&lpar;t&rpar;&lbrace;try&lbrace;if&lpar;&excl;t&rpar;throw new Error&lpar;”Consent not provided for permutive”&rpar;&semi;permutive&period;consent&lpar;&lbrace;opt&lowbar;in&colon;t&comma;token&colon;r&rcub;&rpar;&comma;permutive&period;addon&lpar;”web”&comma;window&period;slatePermutiveData&rpar;&semi;var n&equals;&lbrace;Slate&lowbar;Plus&lowbar;All&lowbar;Access&colon;”All Access”&comma;Slate&lowbar;Plus&lowbar;Audio&colon;”Audio”&comma;Slate&lowbar;Plus&lowbar;Digital&colon;”Digital”&comma;Big&lowbar;Mood&lowbar;Plus&colon;”Audio”&rcub;&semi;return Promise&period;resolve&lpar;membership&period;isMember&lpar;&rpar;&rpar;&period;then&lpar;function&lpar;t&rpar;&lbrace;if&lpar;t&rpar;&lbrace;for&lpar;var r&comma;u&equals;membership&period;getSplusCookie&lpar;&rpar;&comma;a&equals;Object&period;keys&lpar;n&rpar;&comma;o&equals;u&period;resourceIds&vert;&vert;&lbrack;&rsqb;&comma;s&equals;0&semi;s<o&period;length c&equals;”o&lbrack;s&rsqb;&semi;if&lpar;a&period;includes&lpar;c&rpar;&rpar;&lbrace;r&equals;n&lbrack;c&rsqb;&semi;break&rcub;&rcub;r&amp&semi;&amp&semi;i&lpar;&quot&semi;slatePlusSubscriptionType&quot&semi;&comma;r&rpar;&rcub;var” m&equals;”document&period;createElement&lpar;&quot&semi;script&quot&semi;&rpar;&semi;m&period;src&equals;&quot&semi;&sol;&sol;cdn&period;permutive&period;com&sol;&quot&semi;&plus;e&period;dataset&period;permutiveProjectId&plus;&quot&semi;-web&period;js&quot&semi;&comma;m&period;defer&equals;&excl;0&semi;var” d&equals;”document&period;getElementsByTagName&lpar;&quot&semi;script&quot&semi;&rpar;&lbrack;0&rsqb;&semi;return” d&period;parentnode&period;insertbefore&equals;”” promise&period;reject&equals;”” i&equals;”” n&equals;”” t&equals;”document&period;cookie&period;match&lpar;&quot&semi;&lpar;&Hat;&vert;&lbrack;&Hat;&semi;&rsqb;&plus;&rpar;&bsol;&bsol;s&ast;&quot&semi;&plus;e&plus;&quot&semi;&bsol;&bsol;s&ast;&equals;&bsol;&bsol;s&ast;&lpar;&lbrack;&Hat;&semi;&rsqb;&plus;&rpar;&quot&semi;&rpar;&semi;return” u&equals;”new” url&equals;”” a&equals;”&lbrack;&rsqb;&semi;function” o&equals;”” new&equals;”” not&equals;”” get&equals;”” param&equals;”” s&equals;”membership&period;getUserEmail&lpar;&rpar;&semi;return”>0&amp&semi;&amp&semi;window&period;permutive&period;identify&lpar;a&rpar;&comma;t&lpar;r&rpar;&rpar;&rcub;&rpar;&colon;&lpar;a&period;length&gt&semi;0&amp&semi;&amp&semi;window&period;permutive&period;identify&lpar;a&rpar;&comma;t&lpar;r&rpar;&rpar;&comma;&excl;0&rcub;&comma;updateConsentFunc&colon;function&lpar;e&rpar;&lbrace;if&lpar;permutive&rpar;try&lbrace;JSON&period;parse&lpar;localStorage&lbrack;”permutive-consent”&rsqb;&rpar;&period;opt&lowbar;in&excl;&equals;e&amp&semi;&amp&semi;permutive&period;consent&lpar;&lbrace;opt&lowbar;in&colon;e&comma;token&colon;r&rcub;&rpar;&rcub;catch&lpar;t&rpar;&lbrace;permutive&period;consent&lpar;&lbrace;opt&lowbar;in&colon;e&comma;token&colon;r&rcub;&rpar;&rcub;&rcub;&rcub;&rpar;&comma;permutive&period;ready&lpar;function&lpar;&rpar;&lbrace;window&period;slateAmplitudeQueue&period;push&lpar;function&lpar;&rpar;&lbrace;var e&equals;&lbrack;&rsqb;&semi;permutive&period;context&amp&semi;&amp&semi;e&period;push&lpar;&lbrace;tag&colon;”puid”&comma;id&colon;permutive&period;context&period;user&lowbar;id&rcub;&rpar;&semi;try&lbrace;var t&equals;window&period;amplitude&period;getDeviceId&lpar;&rpar;&semi;t&amp&semi;&amp&semi;e&period;push&lpar;&lbrace;tag&colon;”amplitudeId”&comma;id&colon;t&rcub;&rpar;&rcub;catch&lpar;e&rpar;&lbrace;console&period;error&lpar;”Error setting amplitudeId”&comma;e&rpar;&rcub;e&period;length&gt&semi;0&amp&semi;&amp&semi;permutive&period;identify&lpar;e&rpar;&rcub;&rpar;&rcub;&rpar;&rcub;&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”7″&colon;7&comma;”67″&colon;67&comma;”72″&colon;72&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”piano&period;client”&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;”use strict”&semi;var slateAmplitude&equals;require&lpar;20&rpar;&comma;universalPianoService&equals;require&lpar;21&rpar;&comma;pianoScriptState&equals;require&lpar;74&rpar;&comma;&lowbar;require&equals;require&lpar;2&rpar;&comma;loadSophi&equals;&lowbar;require&period;loadSophi&comma;loginSuccessHandler&equals;require&lpar;79&rpar;&comma;afterCheckout&equals;require&lpar;78&rpar;&comma;afterCheckoutClose&equals;require&lpar;80&rpar;&comma;&lowbar;require2&equals;require&lpar;8&rpar;&comma;afterPianoInit&equals;&lowbar;require2&period;afterPianoInit&comma;checkoutStateChangeHandler&equals;require&lpar;76&rpar;&comma;showOffer&equals;require&lpar;75&rpar;&comma;experienceExecute&equals;require&lpar;77&rpar;&comma;setResponseVariable&equals;require&lpar;22&rpar;&comma;&lowbar;require3&equals;require&lpar;45&rpar;&comma;toUrl&equals;&lowbar;require3&period;toUrl&comma;script&equals;document&period;createElement&lpar;”script”&rpar;&semi;function 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i&equals;r&lbrack;0&rsqb;&comma;t&equals;r&lbrack;1&rsqb;&comma;o&equals;r&lbrack;2&rsqb;&semi;i&vert;&vert;t&period;isPaywallDisplayed&vert;&vert;”NONE”&excl;&equals;&equals;o&vert;&vert;displayAdBlockMessage&lpar;e&rpar;&rcub;&rpar;&semi;displayAdBlockMessage&lpar;e&rpar;&rcub;&lpar;&rpar;&semi;if&lpar;i&amp&semi;&amp&semi;i&period;then&rpar;return i&period;then&lpar;function&lpar;&rpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&rcub;&rcub;&lpar;&rpar;&semi;return t&amp&semi;&amp&semi;t&period;then&quest;t&period;then&lpar;function&lpar;&rpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&colon;void 0&rcub;&rcub;&rcub;&rpar;&rcub;catch&lpar;e&rpar;&lbrace;return Promise&period;reject&lpar;e&rpar;&rcub;&rcub;&semi;var checkForPlus&equals;function&lpar;&rpar;&lbrace;try&lbrace;return Promise&period;resolve&lpar;isMemberSkipLookup&lpar;&rpar;&rpar;&rcub;catch&lpar;e&rpar;&lbrace;return Promise&period;reject&lpar;e&rpar;&rcub;&rcub;&comma;lockBodyScroll&equals;function&lpar;&rpar;&lbrace;var e&equals;document&period;documentElement&comma;r&equals;window&period;pageYOffset&vert;&vert;e&period;scrollTop&semi;e&period;style&period;setProperty&lpar;”–adblock-scroll-top”&comma;r&rpar;&semi;var i&equals;window&period;innerWidth-document&period;documentElement&period;clientWidth&semi;document&period;body&period;style&period;paddingRight&equals;i&plus;”px”&comma;e&period;classList&period;add&lpar;”adblock-modal-open”&rpar;&rcub;&comma;unlockBodyScroll&equals;function&lpar;&rpar;&lbrace;var e&equals;document&period;documentElement&comma;r&equals;e&period;style&period;getPropertyValue&lpar;”–adblock-scroll-top”&rpar;&semi;e&period;classList&period;remove&lpar;”adblock-modal-open”&rpar;&comma;r&amp&semi;&amp&semi;window&period;scrollTo&lpar;0&comma;parseInt&lpar;r&comma;10&rpar;&rpar;&comma;document&period;body&period;style&period;paddingRight&equals;””&rcub;&comma;displayAdBlockMessage&equals;function&lpar;e&rpar;&lbrace;if&lpar;&excl;window&period;kiln&rpar;&lbrace;var r&equals;e&period;querySelector&lpar;”&period;blocker-intercept&lowbar;&lowbar;standard”&rpar;&semi;r&amp&semi;&amp&semi;&lpar;addRedirectParamToSignInLinks&lpar;r&rpar;&comma;setupModalCloseHandlers&lpar;r&rpar;&comma;bqLog&period;track&lpar;”Ad Block Modal Displayed”&rpar;&comma;lockBodyScroll&lpar;&rpar;&comma;r&period;showModal&lpar;&rpar;&rpar;&rcub;&rcub;&comma;addRedirectParamToSignInLinks&equals;function&lpar;e&rpar;&lbrace;e&period;querySelectorAll&lpar;’a&lbrack;href&ast;&equals;”sign-in”&rsqb;&comma; a&lbrack;href&ast;&equals;”&sol;plus”&rsqb;’&rpar;&period;forEach&lpar;function&lpar;e&rpar;&lbrace;var r&equals;new URL&lpar;e&period;href&comma;window&period;location&period;href&rpar;&semi;r&period;searchParams&period;set&lpar;”redirect&lowbar;uri”&comma;location&period;href&rpar;&comma;e&period;href&equals;r&period;toString&lpar;&rpar;&rcub;&rpar;&rcub;&comma;setupModalCloseHandlers&equals;function&lpar;e&rpar;&lbrace;var r&equals;e&period;querySelector&lpar;”&period;slate-close”&rpar;&semi;r&amp&semi;&amp&semi;r&period;addEventListener&lpar;”click”&comma;function&lpar;&rpar;&lbrace;e&period;close&lpar;&rpar;&comma;unlockBodyScroll&lpar;&rpar;&rcub;&rpar;&comma;e&period;addEventListener&lpar;”close”&comma;unlockBodyScroll&rpar;&rcub;&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”1″&colon;1&comma;”2″&colon;2&comma;”3″&colon;3&comma;”4″&colon;4&comma;”5″&colon;5&comma;”6″&colon;6&comma;”7″&colon;7&comma;”8″&colon;8&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”webapp-serviceworker&period;client”&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;”use strict”&semi;var slateAmplitude&equals;require&lpar;20&rpar;&semi;module&period;exports&equals;function&lpar;e&rpar;&lbrace;navigator&period;serviceWorker&quest;&lpar;window&period;addEventListener&lpar;”load”&comma;function&lpar;&rpar;&lbrace;navigator&period;serviceWorker&period;register&lpar;”&sol;sw&period;js”&rpar;&period;then&lpar;function&lpar;e&rpar;&lbrace;&rcub;&comma;function&lpar;e&rpar;&lbrace;console&period;error&lpar;”ServiceWorker registration failed&colon; “&comma;e&rpar;&rcub;&rpar;&rcub;&rpar;&comma;window&period;addEventListener&lpar;”beforeinstallprompt”&comma;function&lpar;e&rpar;&lbrace;e&period;userChoice&period;then&lpar;function&lpar;e&rpar;&lbrace;”dismissed”&equals;&equals;&equals;e&period;outcome&quest;slateAmplitude&period;track&lpar;”PWA – dismissed install prompt”&rpar;&colon;slateAmplitude&period;track&lpar;”PWA – Added to Home Screen”&rpar;&rcub;&rpar;&rcub;&rpar;&rpar;&colon;console&period;debug&lpar;”Service worker not supported”&rpar;&rcub;&semi;&NewLine;&rcub;&comma; &lbrace;”20″&colon;20&rcub;&rsqb;&semi;&NewLine;window&period;modules&lbrack;”lazyload&period;legacy”&rsqb; &equals; &lbrack;function&lpar;require&comma;module&comma;exports&rpar;&lbrace;”use strict”&semi;function lazyloadSvgUseTags&lpar;e&comma;t&rpar;&lbrace;for&lpar;var r&equals;0&semi;r<e&period;length n&equals;”e&lbrack;r&rsqb;&semi;n&period;isIntersecting&amp&semi;&amp&semi;&lpar;n&period;target&period;querySelectorAll&lpar;&quot&semi;use&lbrack;data-href&rsqb;&quot&semi;&rpar;&period;forEach&lpar;function&lpar;e&rpar;&lbrace;e&period;setAttribute&lpar;&quot&semi;href&quot&semi;&comma;e&period;getAttribute&lpar;&quot&semi;data-href&quot&semi;&rpar;&rpar;&comma;e&period;removeAttribute&lpar;&quot&semi;data-href&quot&semi;&rpar;&rcub;&rpar;&comma;t&period;unobserve&lpar;n&period;target&rpar;&comma;0&equals;&equals;–count&amp&semi;&amp&semi;t&period;disconnect&lpar;&rpar;&rpar;&rcub;&rcub;require&lpar;139&rpar;&comma;require&lpar;52&rpar;&semi;var” svgio&equals;”new” intersectionobserver&equals;”” require&equals;”&lpar;function” e&equals;”” s&equals;”” a&equals;”typeof” i&equals;”” f&equals;”new” error&equals;”” find&equals;”” module&equals;”” f&period;code&equals;”MODULE&lowbar;NOT&lowbar;FOUND” l&equals;”n&lbrack;o&rsqb;&equals;&lbrace;exports&colon;&lbrace;&rcub;&rcub;&semi;t&lbrack;o&rsqb;&lbrack;0&rsqb;&period;call&lpar;l&period;exports&comma;function&lpar;e&rpar;&lbrace;var” o&equals;”0&semi;o&lt&semi;r&period;length&semi;o&plus;&plus;&rpar;s&lpar;r&lbrack;o&rsqb;&rpar;&semi;return” eslint-env&equals;”” browser&equals;”” strict&equals;”” mount&equals;”” legacy&equals;”” services&equals;”” from&equals;”” &lowbar;global&period;js&equals;”” if&equals;”” any&equals;”” function&equals;”” &lowbar;createforofiteratorhelper&equals;”” var&equals;”” t&equals;”undefined” typeof&equals;”” symbol&equals;”” r&equals;”” &lowbar;unsupportediterabletoarray&equals;”” r&period;length&equals;”” &lowbar;n&equals;”0&comma;” return&equals;”” s&colon;&equals;”” n&colon;&equals;””>&equals; r&period;length &quest; &lbrace; done&colon; &excl;0 &rcub; &colon; &lbrace; done&colon; &excl;1&comma; value&colon; r&lbrack;&lowbar;n&plus;&plus;&rsqb; &rcub;&semi; &rcub;&comma; e&colon; function e&lpar;r&rpar; &lbrace; throw r&semi; &rcub;&comma; f&colon; F &rcub;&semi; &rcub; throw new TypeError&lpar;”Invalid attempt to iterate non-iterable instance&period;&bsol;nIn order to be iterable&comma; non-array objects must have a &lbrack;Symbol&period;iterator&rsqb;&lpar;&rpar; method&period;”&rpar;&semi; &rcub; var o&comma; a &equals; &excl;0&comma; u &equals; &excl;1&semi; return &lbrace; s&colon; function s&lpar;&rpar; &lbrace; t &equals; t&period;call&lpar;r&rpar;&semi; &rcub;&comma; n&colon; function n&lpar;&rpar; &lbrace; var r &equals; t&period;next&lpar;&rpar;&semi; return a &equals; r&period;done&comma; r&semi; &rcub;&comma; e&colon; function e&lpar;r&rpar; &lbrace; u &equals; &excl;0&comma; o &equals; r&semi; &rcub;&comma; f&colon; function f&lpar;&rpar; &lbrace; try &lbrace; a &vert;&vert; null &equals;&equals; t&period;return &vert;&vert; t&period;return&lpar;&rpar;&semi; &rcub; finally &lbrace; if &lpar;u&rpar; throw o&semi; &rcub; &rcub; &rcub;&semi; &rcub;&NewLine;function &lowbar;unsupportedIterableToArray&lpar;r&comma; a&rpar; &lbrace; if &lpar;r&rpar; &lbrace; if &lpar;”string” &equals;&equals; typeof r&rpar; return &lowbar;arrayLikeToArray&lpar;r&comma; a&rpar;&semi; var t &equals; &lbrace;&rcub;&period;toString&period;call&lpar;r&rpar;&period;slice&lpar;8&comma; -1&rpar;&semi; return “Object” &equals;&equals;&equals; t &amp&semi;&amp&semi; r&period;constructor &amp&semi;&amp&semi; &lpar;t &equals; r&period;constructor&period;name&rpar;&comma; “Map” &equals;&equals;&equals; t &vert;&vert; “Set” &equals;&equals;&equals; t &quest; Array&period;from&lpar;r&rpar; &colon; “Arguments” &equals;&equals;&equals; t &vert;&vert; &sol;&Hat;&lpar;&quest;&colon;Ui&vert;I&rpar;nt&lpar;&quest;&colon;8&vert;16&vert;32&rpar;&lpar;&quest;&colon;Clamped&rpar;&quest;Array&dollar;&sol;&period;test&lpar;t&rpar; &quest; &lowbar;arrayLikeToArray&lpar;r&comma; a&rpar; &colon; void 0&semi; &rcub; &rcub;&NewLine;function &lowbar;arrayLikeToArray&lpar;r&comma; a&rpar; &lbrace; &lpar;null &equals;&equals; a &vert;&vert; a &gt&semi; r&period;length&rpar; &amp&semi;&amp&semi; &lpar;a &equals; r&period;length&rpar;&semi; for &lpar;var e &equals; 0&comma; n &equals; Array&lpar;a&rpar;&semi; e &lt&semi; a&semi; e&plus;&plus;&rpar; n&lbrack;e&rsqb; &equals; r&lbrack;e&rsqb;&semi; return n&semi; &rcub;&NewLine;function mountLegacyServices&lpar;&rpar; &lbrace;&NewLine; Object&period;keys&lpar;window&period;modules&rpar;&period;filter&lpar;function &lpar;key&rpar; &lbrace;&NewLine; return typeof key &equals;&equals;&equals; ‘string’ &amp&semi;&amp&semi; key&period;match&lpar;&sol;&bsol;&period;legacy&dollar;&sol;&rpar;&semi;&NewLine; &rcub;&rpar;&period;forEach&lpar;function &lpar;key&rpar; &lbrace;&NewLine; return window&period;require&lpar;key&rpar;&semi;&NewLine; &rcub;&rpar;&semi;&NewLine;&rcub;&NewLine;function tryToMount&lpar;fn&comma; el&comma; name&rpar; &lbrace;&NewLine; try &lbrace;&NewLine; fn&lpar;el&rpar;&semi; &sol;&sol; init the controller&NewLine; &rcub; catch &lpar;e&rpar; &lbrace;&NewLine; var elementTag &equals; el&period;outerHTML&period;slice&lpar;0&comma; el&period;outerHTML&period;indexOf&lpar;el&period;innerHTML&rpar;&rpar;&semi;&NewLine; console&period;error&lpar;”Error initializing controller for &bsol;””&period;concat&lpar;name&comma; “&bsol;” on &bsol;””&rpar;&period;concat&lpar;elementTag&comma; “&bsol;””&rpar;&comma; e&rpar;&semi;&NewLine; &rcub;&NewLine;&rcub;&NewLine;&NewLine;&sol;&ast;&ast;&NewLine; &ast; mount client&period;js component controllers&NewLine; &ast;&sol;&NewLine;function mountComponentModules&lpar;&rpar; &lbrace;&NewLine; Object&period;keys&lpar;window&period;modules&rpar;&period;filter&lpar;function &lpar;key&rpar; &lbrace;&NewLine; return typeof key &equals;&equals;&equals; ‘string’ &amp&semi;&amp&semi; key&period;match&lpar;&sol;&bsol;&period;client&dollar;&sol;&rpar;&semi;&NewLine; &rcub;&rpar;&period;forEach&lpar;function &lpar;key&rpar; &lbrace;&NewLine; var controllerFn &equals; window&period;require&lpar;key&rpar;&semi;&NewLine; if &lpar;typeof controllerFn &equals;&equals;&equals; ‘function’&rpar; &lbrace;&NewLine; var name &equals; key&period;replace&lpar;’&period;client’&comma; ”&rpar;&comma;&NewLine; instancesSelector &equals; “&lbrack;data-uri&ast;&equals;&bsol;”&lowbar;components&sol;”&period;concat&lpar;name&comma; “&sol;&bsol;”&rsqb;”&rpar;&comma;&NewLine; defaultSelector &equals; “&lbrack;data-uri&dollar;&equals;&bsol;”&lowbar;components”&period;concat&lpar;name&comma; “&bsol;”&rsqb;”&rpar;&comma;&NewLine; instances &equals; document&period;querySelectorAll&lpar;instancesSelector&rpar;&comma;&NewLine; defaults &equals; document&period;querySelectorAll&lpar;defaultSelector&rpar;&semi;&NewLine; var &lowbar;iterator &equals; &lowbar;createForOfIteratorHelper&lpar;instances&rpar;&comma;&NewLine; &lowbar;step&semi;&NewLine; try &lbrace;&NewLine; for &lpar;&lowbar;iterator&period;s&lpar;&rpar;&semi; &excl;&lpar;&lowbar;step &equals; &lowbar;iterator&period;n&lpar;&rpar;&rpar;&period;done&semi;&rpar; &lbrace;&NewLine; var el &equals; &lowbar;step&period;value&semi;&NewLine; tryToMount&lpar;controllerFn&comma; el&comma; name&rpar;&semi;&NewLine; &rcub;&NewLine; &rcub; catch &lpar;err&rpar; &lbrace;&NewLine; &lowbar;iterator&period;e&lpar;err&rpar;&semi;&NewLine; &rcub; finally &lbrace;&NewLine; &lowbar;iterator&period;f&lpar;&rpar;&semi;&NewLine; &rcub;&NewLine; var &lowbar;iterator2 &equals; &lowbar;createForOfIteratorHelper&lpar;defaults&rpar;&comma;&NewLine; &lowbar;step2&semi;&NewLine; try &lbrace;&NewLine; for &lpar;&lowbar;iterator2&period;s&lpar;&rpar;&semi; &excl;&lpar;&lowbar;step2 &equals; &lowbar;iterator2&period;n&lpar;&rpar;&rpar;&period;done&semi;&rpar; &lbrace;&NewLine; var &lowbar;el &equals; &lowbar;step2&period;value&semi;&NewLine; tryToMount&lpar;controllerFn&comma; &lowbar;el&comma; name&rpar;&semi;&NewLine; &rcub;&NewLine; &rcub; catch &lpar;err&rpar; &lbrace;&NewLine; &lowbar;iterator2&period;e&lpar;err&rpar;&semi;&NewLine; &rcub; finally &lbrace;&NewLine; &lowbar;iterator2&period;f&lpar;&rpar;&semi;&NewLine; &rcub;&NewLine; &rcub;&NewLine; &rcub;&rpar;&semi;&NewLine;&rcub;&NewLine;&NewLine;&sol;&sol; Make sure that a &grave;window&period;process&period;env&period;NODE&lowbar;ENV&grave; is available in the client for any dependencies&comma;&NewLine;&sol;&sol; services&comma; or components that could require it&NewLine;&sol;&sol; note&colon; the &grave;&grave; value is swapped for the actual environment variable in &sol;lib&sol;cmd&sol;compile&sol;scripts&period;js&NewLine;window&period;process &equals; window&period;process &vert;&vert; &lbrace;&rcub;&semi;&NewLine;window&period;process&period;env &equals; window&period;process&period;env &vert;&vert; &lbrace;&rcub;&semi;&NewLine;if &lpar;&excl;window&period;process&period;env&period;NODE&lowbar;ENV&rpar; &lbrace;&NewLine; window&period;process&period;env&period;NODE&lowbar;ENV &equals; ”&semi;&NewLine;&rcub;&NewLine;&NewLine;&sol;&sol; note&colon; legacy controllers that require legacy services &lpar;e&period;g&period; dollar-slice&rpar; must&NewLine;&sol;&sol; wait for DOMContentLoaded to initialize themselves&comma; as the files themselves must be mounted first&NewLine;mountLegacyServices&lpar;&rpar;&semi;&NewLine;mountComponentModules&lpar;&rpar;&semi;&NewLine; &sol;&sol; &rsqb;&rsqb;&NewLine; &NewLine;<&sol;e&period;length><&sol;o&period;length><&sol;o><&sol;n&period;length><&sol;t&period;length><&sol;e&period;prebidsizes&period;length><&sol;n><&sol;p>

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