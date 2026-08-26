Reabre el parque infantil Wills Memorial Park en La Plata

LA PLATA, Maryland. – La espera ha terminado y Wills Memorial Park tiene un aspecto completamente nuevo.

Apenas unos meses después de que las familias presenciaran cómo se cerraban las puertas y se derribaba el antiguo parque infantil, el nuevo parque infantil en Wills Memorial Park en La Plata está abierto, trayendo equipos nuevos y coloridos, elementos de juego accesibles y muchos guiños a la historia de la ciudad.

BayNet informó por primera vez el 4 de mayo que Wills Memorial Park cerraría temporalmente a medida que comenzara la construcción de un reemplazo completo del antiguo patio de juegos. El parque cerró el lunes 4 de mayo de 2026 y la ciudad dijo que era necesario el cierre total para proteger al público y dar acceso al sitio a los equipos de construcción.

Ahora, las familias finalmente pueden ver el producto terminado.

El nuevo área de juegos incluye múltiples toboganes, estructuras para escalar, columpios, túneles, actividades a nivel del suelo y equipos diseñados para niños de diferentes edades y habilidades.

Una de las adiciones más divertidas es una estructura de juego con temática de trenes decorada con el sello del Pueblo de La Plata y el año 1888, que marca el año de incorporación del pueblo. El diseño inspirado en el ferrocarril conecta con la historia de La Plata y el cercano Museo de la Estación de Trenes de La Plata en el centro, que preserva el patrimonio ferroviario de la ciudad e incluye un furgón de cola en exhibición.

Diseñado para diferentes edades y habilidades

La accesibilidad fue una parte importante del proyecto desde el principio.

Cuando The BayNet informó sobre la construcción en mayo, los planes exigían un área de juegos moderna, accesible según la ADA, con funciones de juego inclusivas, actividades a nivel del suelo y senderos accesibles destinados a apoyar a los niños con diferentes necesidades sensoriales y de movilidad.

Esas características ahora se pueden ver en todo el patio de juegos completo.

El nuevo espacio incluye opciones de columpios adaptables, equipos de juego sensorial y musical y un tablero de comunicación al aire libre lleno de imágenes, palabras y símbolos que los niños pueden usar para comunicarse.

El área de juegos también cuenta con una superficie de seguridad de goma y asientos con sombra para padres y cuidadores.

De un patio de juegos antiguo a un nuevo espacio

La transformación sigue a preocupaciones documentadas sobre el estado del antiguo patio de recreo.

Como informó anteriormente The BayNet, una inspección del área de juegos de 2024 incluida en la agenda de la Comisión de Parques y Recreación de la ciudad de La Plata de abril de 2026 identificó problemas de envejecimiento y seguridad en toda la antigua área de juegos.

El informe documentó estructuras en deterioro, óxido, toboganes agrietados, componentes de escalada defectuosos, superficies de seguridad inadecuadas y elementos de diseño que no cumplían con los estándares actuales.

Esos hallazgos reforzaron la necesidad de un reemplazo completo en lugar de otra ronda de reparaciones.

Menos de cuatro meses después de que el parque cerrara por obras, el área de juegos que las familias conocían ha sido reemplazada por un espacio más grande e inclusivo diseñado para una nueva generación de niños de La Plata.

Y después de meses de planificación, equipos de construcción y espera, las familias finalmente pueden salir a jugar.

Una parte del parque todavía está esperando obras adicionales. Los aros de baloncesto no estaban colocados durante una visita reciente al Wills Memorial Park, pero los funcionarios de la ciudad dijeron que volverán después de las próximas mejoras en la cancha.

Michelle Miner, subgerente municipal de la ciudad de La Plata, dijo a The BayNet que la ciudad planea repavimentar las canchas de tenis y baloncesto en las próximas semanas.

“La ciudad repavimentará las canchas de tenis y baloncesto en las próximas semanas. Una vez que se complete la repavimentación, volveremos a instalar las canastas de baloncesto”, dijo Miner.

Wills Memorial Park está ubicado en 505 St. Mary’s Ave., La Plata, MD 20646.

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