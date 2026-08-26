Actualizaciones en vivo: Irán y Omán esbozan un plan para una ruta marítima temporal en el Estrecho de Ormuz | cnn

Irán y Omán esbozaron el martes una propuesta para establecer conjuntamente un canal de envío temporal a través del Estrecho de Ormuz, según funcionarios regionales, después de semanas de tensas discusiones entre los dos países.

Teherán y Mascate discutieron un “marco por etapas” para un proyecto conjunto que facilite un “corredor marítimo temporal” y “limpieza de minas”, según un comunicado de prensa de los ministerios de Relaciones Exteriores de Irán y Omán.

Los funcionarios mantendrán conversaciones “con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre un corredor marítimo permanente y la futura administración del Estrecho”, añadió el comunicado.

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad Al Busaidi, visitó Irán y celebró consultas con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, informó anteriormente la agencia estatal de noticias de Omán (ONA).

Después de la reunión, el Ministro de Relaciones Exteriores de Omán dijo que tenía “esperanzas” de que ambas naciones “anuncien pronto un corredor temporal” para el estrecho. “La futura gestión del Estrecho y una solución permanente llegarán a su debido tiempo”, publicó en X. “Las conversaciones con socios regionales se llevarán a cabo en apoyo de la paz y la cooperación, la estabilidad y la libertad de navegación”, añadió Al Busaidi.

Araghchi escribió en una publicación en X que el acuerdo propuesto demostraba que “el compromiso de Irán con la paz y la estabilidad va acompañado de una diplomacia firme con nuestros vecinos”.

En las últimas semanas, Teherán y Mascate mantuvieron negociaciones para estabilizar el transporte marítimo en la vía fluvial, lo que se ha convertido en una moneda de cambio clave en las estancadas conversaciones entre Irán y Estados Unidos, tras meses de violencia regional.

Hoy temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que todas las minas en el Estrecho de Ormuz han sido retiradas o detonadas, y amenazó con destruir cualquier barco que intente colocar más. “Estamos vigilando cada centímetro cuadrado del estrecho”, dijo.

Mientras tanto, el Primer Ministro de Qatar, Jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, y el Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sostuvieron una llamada telefónica y discutieron el canal de envío temporal propuesto, dijo el martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar.

Qatar ha expresado anteriormente su apoyo a los esfuerzos entre Omán e Irán para llegar a un acuerdo sobre el Estrecho de Ormuz, a pesar de la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de atacar a Omán si interfiere con las operaciones estadounidenses en la vía fluvial estratégica.