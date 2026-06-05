Trump anuncia plan para agregar paseo al Monumento a Lincoln.

El presidente Donald Trump anunció el jueves que su administración tiene la intención de construir una “pasarela” para conectar el Monumento a Lincoln con el río Potomac.

“Se llama la pasarela, será la pasarela. Quieren llamarla la ‘Pasarela Trump’, pero no sé si quiero hacerlo, pero va a ser hermosa”, dijo Trump en un evento en la Oficina Oval.

Sería el último proyecto en el esfuerzo de Trump por remodelar Washington, D.C., en su segundo mandato.

La Ala Este de la Casa Blanca fue demolida el año pasado para dar paso al controvertido proyecto de salón de baile de Trump. El presidente también ha propuesto la construcción de un “arco triunfal” cerca del Cementerio Nacional de Arlington, al otro lado del río Potomac y del Monumento a Lincoln. Ambos proyectos han generado demandas.

El nombre de Trump también se añadió al Centro Kennedy y planeó una renovación de dos años de la institución cultural. Sin embargo, abandonó esos planes la semana pasada después de que un juez federal dictaminara que no podía cambiar el nombre del lugar de artes escénicas o cerrar sus puertas sin la aprobación del Congreso. Se espera que su nombre pronto sea eliminado del costado del edificio.

Actualmente, se están realizando renovaciones en toda la capital de la nación para la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos por parte de la administración. Esto incluye la construcción de un octágono de Ultimate Fighting Championship en el césped sur, así como un repintado del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln.

Trump dio una actualización sobre el estanque reflectante durante el evento de la Oficina Oval del jueves.

“El agua está entrando mientras hablamos… agua limpia y bonita”, dijo el presidente.