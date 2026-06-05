Actualizaciones de Alemania: Wadephul analiza los delitos relacionados con las drogas en México

Saltar la siguiente sección El narcotráfico y la economía en el centro de las reuniones entre Alemania y México

05/06/2026 5 de junio de 2026

Alemania y México fortalecerán su cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico mientras funcionarios de los dos países mantienen reuniones sobre una amplia gama de temas.

El Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, y su homólogo mexicano, Roberto Velasco, encabezaron las conversaciones entre representantes de varios ministerios de ambos países.

Según Wadephul, la lucha contra el crimen organizado debería ser una prioridad máxima, principalmente debido a las preocupaciones en Europa por el creciente consumo de drogas y las operaciones de las redes internacionales de narcotráfico.

También se discutieron las relaciones económicas entre ambos países, calificadas por el canciller mexicano Velasco como una de las más sólidas y diversas entre América Latina y Europa.