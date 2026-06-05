Actualizaciones de Alemania: Wadephul analiza los delitos relacionados con las drogas en México

5 de junio de 2026
El narcotráfico y la economía en el centro de las reuniones entre Alemania y México
Alemania y México fortalecerán su cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico mientras funcionarios de los dos países mantienen reuniones sobre una amplia gama de temas.
El Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, y su homólogo mexicano, Roberto Velasco, encabezaron las conversaciones entre representantes de varios ministerios de ambos países.
Según Wadephul, la lucha contra el crimen organizado debería ser una prioridad máxima, principalmente debido a las preocupaciones en Europa por el creciente consumo de drogas y las operaciones de las redes internacionales de narcotráfico.
También se discutieron las relaciones económicas entre ambos países, calificadas por el canciller mexicano Velasco como una de las más sólidas y diversas entre América Latina y Europa.
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5 de junio de 2026
Más de la mitad de las empresas alemanas afirman utilizar IA
Según una encuesta del Instituto de Investigación Económica (Ifo), más de la mitad de las empresas alemanas han integrado la inteligencia artificial (IA) en sus operaciones.
El 54,5% de las empresas encuestadas dijeron que utilizan la IA en sus operaciones, lo que representa un aumento de aproximadamente 13 puntos porcentuales con respecto al resultado del año pasado del 40,9%.
Según los resultados de la encuesta, la IA se utiliza con mayor frecuencia en el sector manufacturero (58,7%), seguido del sector de servicios (56,2%).
Según Ifo, la IA se utiliza más comúnmente para respaldar los procesos de trabajo existentes y presentar a las empresas nuevas oportunidades mediante el procesamiento rápido de grandes cantidades de información.
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5 de junio de 2026
Los alemanes dudan de la capacidad del gobierno para implementar reformas: encuesta
Sólo el 26% de los alemanes dice que cree que la actual coalición puede resolver los problemas del sistema de seguridad social del país, según sugiere una nueva encuesta.
La encuesta de la emisora pública alemana ZDF también encontró que el 52% cree que la coalición – formada por el bloque CDU/CSU del canciller Friedrich Merz y los socialdemócratas (SPD) – durará hasta las próximas elecciones federales en 2029. Mientras tanto, el 43% dijo que el gobierno está destinado a desmoronarse antes.
Mientras tanto, el apoyo al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) sigue siendo alto. Actualmente es el partido más popular (27% del apoyo), superando a la CDU y a su partido hermano bávaro, el CSU, por dos puntos porcentuales.
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5 de junio de 2026
Un alemán condenado a cadena perpetua por un asesinato cometido en 2004 en Francia
Un asesino en serie alemán ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato en 2004 de un niño de 10 años, según informaron informes locales en Francia.
El hombre de 55 años fue declarado culpable de asesinar al niño después de secuestrarlo en un campamento de vacaciones escolares en la ciudad de Saint-Brevin-les-Pins en abril de 2004.
Si bien el acusado negó su participación durante todo el juicio, los fiscales dijeron que el asesinato tenía la “firma” de Martin N., cuyo nombre completo no puede ser revelado según las leyes de privacidad de Alemania.
N., también conocido como el “hombre enmascarado”, ya está en prisión en Alemania por asesinar a tres niños y abusar sexualmente de decenas de niños entre 1992 y 2001.
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5 de junio de 2026
Wadephul inicia visita a México y reitera apoyo de la ONU a pesar de la pérdida del CSNU
El viaje a México del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, comenzó con una visita a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, uno de los lugares de peregrinación católica más grandes del mundo.
El máximo diplomático berlinés también sostuvo un encuentro con su homólogo mexicano, Roberto Velasco, con quien copresidirá una reunión de la Comisión Binacional Germano-Mexicana.
La visita se produce después del fallido intento de Alemania de conseguir un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
A pesar de la pérdida, Wadephul enfatizó que no habrá recortes en la financiación de la ONU por parte de Alemania y que Berlín todavía considera a la ONU como la institución internacional decisiva que promueve la paz, los derechos humanos y la seguridad internacional.
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Bienvenido a nuestra cobertura
Saludos desde Bonn!
Hoy cubriremos, entre otras cosas, la visita del Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, a México, durante la cual sostendrá una serie de reuniones con políticos locales y socios estratégicos.
La visita se produce poco después de que Alemania sufriera una derrota en su intento por conseguir un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.
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