Adam Silver está “emocionado” de que Trump asista al tercer partido de las finales de la NBA Knicks-Spurs

El comisionado de la NBA, Adam Silver, está feliz de ver que el presidente Donald Trump estará en el Madison Square Garden para el tercer juego de las Finales de la NBA.

Trump confirmó con los periodistas en la Casa Blanca el jueves que viajaría a Nueva York para ver a los Knicks jugar en su primer partido en casa de las Finales de la NBA en el MSG desde 1999.

El comité de la NBA dijo que Trump sería “bienvenido” en el juego y respaldó sus credenciales como fanático de los Knicks.



El presidente Trump asiste al Juego 3 de las Finales de la NBA en el Madison Garden. REUTERS

Donald Trump, antes de postularse para el cargo, era un gran fanático de los Knicks”, dijo Silver, según The Guardian. “Estuve allí en muchos juegos de los Knicks con él en los viejos tiempos. Asistió a muchos de nuestros borradores cuando se realizaban en el Madison Square Garden”.

Silver vio la visita del presidente como una oportunidad para “enfatizar lo que tenemos en común, no lo que nos separa”.

“Estamos viendo eso en Nueva York, y creo que el presidente Trump es en gran medida un neoyorquino, y estoy encantado de que otro neoyorquino quiera participar en el entusiasmo y la alegría en torno a este equipo de los Knick”, dijo Silver.

El Post fue el primero en informar que Trump asistiría al juego, y que marcaría el quinto evento deportivo importante en el área de Nueva York al que ha asistido desde que asumió el cargo para su segundo mandato en 2025.



El comisionado de la NBA Adam Silver Imágenes falsas

Será la primera vez que un presidente estadounidense en ejercicio asista a las Finales de la NBA durante el mandato de Silver como comisionado.

Como se esperaba, habrá una capa adicional de seguridad en el Madison Square Garden con la asistencia del presidente, y no está claro cómo afectará la atmósfera jovial habitual fuera del estadio después de una victoria.

Trump elogió a los Knicks mientras hablaba en la Casa Blanca y quedó impresionado con la forma en que contuvieron a la superestrella de los Spurs, Victor Wembanyama.

â€œYo digo, ¿cÃ³mo proteges a este tipo? Mide 7 pies 5 pulgadas y tiene un gran tiro, ¿verdad? Pero encuentran una manera de hacerlo. Son realmente geniales”, dijo Trump.

Su compañero político, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también asistirá al Juego 3, pero dijo a los periodistas el jueves que “estará en una sección muy diferente del estadio”.