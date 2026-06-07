El ejército prepara el terreno para las ejecuciones en el corredor de la muerte si Trump da su aprobación

El Ejército se está preparando para llevar a cabo las ejecuciones de los cuatro reclusos del corredor de la muerte militar si así lo ordena el presidente, según un documento de planificación interno revisado por ABC News. De llevarse a cabo, sería la primera vez que el ejército ejecuta a presos estadounidenses condenados en más de medio siglo. El plan, llamado “Operación Justicia Resuelta” y emitido internamente en febrero, dirige a los funcionarios del Ejército a coordinar con la Oficina Federal de Prisiones para trasladar a los presos condenados desde la prisión federal en Fort Leavenworth, Kansas, a la instalación federal de ejecución en Terre Haute, Indiana, donde el Departamento de Justicia llevó a cabo una serie de ejecuciones federales no militares durante el primer mandato del presidente Donald Trump. El Ejército no ha ejecutado a un miembro del servicio desde 1961, cuando el soldado John Bennett fue ejecutado después de ser condenado por violar y tratar de matar a una niña de 11 años en Austria. Cynthia Smith, portavoz del Ejército, dijo que el servicio realiza ejercicios de planificación para ejecuciones, al igual que lo hace para otras posibles misiones, ya que los servicios regularmente intentan anticipar órdenes de la Casa Blanca. “Se han llevado a cabo ejercicios relacionados a esta operación regularmente durante los últimos 20 años. Estas simulaciones son un componente estándar de nuestra planificación continua y preparación si el presidente aprueba una sentencia de muerte”, dijo Smith, añadiendo que el servicio no ha recibido una orden específica del presidente. El plan interno del Ejército dirige a múltiples componentes del Ejército a prepararse y facilitar las ejecuciones “no más tardar de 150 días a partir de la fecha de aprobación presidencial de las sentencias de muerte”, estableciendo plazos para reuniones de control y procedimientos para llevar a cabo ejecuciones en caso de que el presidente las autorice. Si bien los tribunales militares pueden imponer sentencias de muerte, se requiere la aprobación presidencial antes de que cualquier ejecución pueda proceder. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios cuando se le preguntó si Trump tiene la intención de dar su aprobación para avanzar con la ejecución de alguno de los presos del corredor de la muerte militar, refiriendo a ABC News al Ejército. El plan también aborda cómo el Ejército manejaría las comunicaciones públicas en torno a una ejecución, incluyendo disposiciones para el acceso de los medios de comunicación para presenciar las ejecuciones. El sitio web de noticias militares Task & Purpose informó por primera vez sobre el esfuerzo de planificación. Trump ha utilizado su segundo mandato para resucitar el uso de la pena de muerte por parte del gobierno federal. En su primer día de regreso en el cargo, firmó una orden ejecutiva que ordenaba al Departamento de Justicia restablecer la pena de muerte y perseguir su uso más vigorosamente, siguiendo la pausa en las ejecuciones federales por parte de la administración Biden. Tampoco hubo ejecuciones federales durante el mandato del presidente Barack Obama. Conmutó la pena de muerte de uno de los presos del corredor de la muerte militar, Dwight Loving, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Loving fue condenado por asesinar a dos soldados en 1988. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en septiembre que buscaría la ejecución de Nidal Hassan, quien fue condenado a muerte por el tiroteo masivo en Fort Hood en 2009 que dejó 13 muertos y 32 heridos, según The Hill. “Estoy 100% comprometido a asegurar que se lleve a cabo la pena de muerte para Nidal Hasan”, dijo Hegseth. “Las víctimas y sobrevivientes merecen justicia sin demoras.” En abril, el Departamento de Justicia anunció medidas adicionales destinadas a acelerar la administración de ejecuciones, incluyendo la expansión de métodos aprobados como la muerte por pelotón de fusilamiento. En mayo, Hegseth otorgó la Medalla Purple Heart a nueve veteranos en Fort Campbell, Kentucky, que resultaron heridos en un ataque en 2003 en Camp Pennsylvania, Kuwait. El ataque fue perpetrado por el sargento del Ejército Hasan Akbar, un ingeniero de combate que fue condenado por asesinato premeditado e intento de asesinato por arrojar granadas a tiendas y abrir fuego contra otros soldados. Los cuatro reclusos del corredor de la muerte del Ejército también incluyen a Ronald Gray, ex especialista y cocinero de la División 82 Aerotransportada con sede en Fort Bragg, Carolina del Norte. Gray fue condenado en 1988 por 14 cargos, incluyendo tres cargos de asesinato premeditado, intento de asesinato y tres cargos de violación. En julio de 2008, el presidente George W. Bush aprobó la ejecución de Gray con una fecha fijada para diciembre de ese año. Un juez federal detuvo la ejecución hasta que esa detención fue levantada por otro juez en 2016. Gray es el único recluso actual del corredor de la muerte para el cual un presidente ha autorizado la ejecución. Timothy Hennis, ex sargento primero que trabajaba en paracaídas en la División 82 Aerotransportada, fue condenado en 1986 en la corte estatal de Carolina del Norte por violar a una mujer y asesinarla a ella y a dos de sus hijas. La condena fue revocada posteriormente por falta de pruebas, y un nuevo juicio en 1989 terminó en absolución. Años más tarde, se volvió a analizar la evidencia preservada utilizando análisis de ADN no disponibles en ese momento, lo que llevó a un renovado escrutinio del caso. Aunque las protecciones de doble riesgo impidieron otro enjuiciamiento estatal, los fiscales militares de EE. UU. todavía pueden acusar a un ex miembro del servicio si el delito fue cometido mientras el miembro del servicio estaba en servicio activo. Hennis, quien había dejado honoríficamente el Ejército en 2004, fue llamado de vuelta al servicio activo y juzgado nuevamente en un tribunal militar donde fue condenado y sentenciado a morir.