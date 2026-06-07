David Lammy ha dicho que le dijo al vicepresidente de EE. UU., JD Vance, que estaba “equivocado” al culpar del asesinato del adolescente británico Henry Nowak a la migración masiva. El viceprimer ministro dijo que habló con Vance en una llamada telefónica el sábado para decirle que “nuestro proceso democrático está funcionando bien” y que estaba equivocado en sus comentarios sobre el asesinato. Keir Starmer sugirió esta semana que EE. UU. estaba tratando de interferir en la democracia británica después de que el político republicano senior afirmara en un post en X que Nowak seguiría vivo “si las últimas generaciones de élites europeas hubieran defendido sus posturas contra la política de auto odio y la invasión masiva de inmigrantes, muchos de los cuales desprecian Occidente y a las personas que lo aman”. Lammy le dijo a Sunday Morning With Trevor Phillips en Sky News que le dijo al vicepresidente que su post “no ayudaba”. Lammy dijo: “Este joven ha sido condenado. Hay una investigación policial por la autoridad independiente de quejas contra la policía. Hay una investigación contra la policía de Hampshire por parte de la inspección. La fiscalía general está revisando la sentencia en relación con esto. “Esto no tiene nada que ver con la migración masiva. Este joven era británico … Le dije: ‘Mire, Sr. Vicepresidente, está equivocado al respecto,’ y también es verdad que en realidad el asesinato está disminuyendo en el Reino Unido.” Notas de contexto: El artículo aborda declaraciones del político británico David Lammy en relación con comentarios realizados sobre un asesinato en el Reino Unido y la migración. Fact-check: JD Vance es un escritor y político estadounidense, no el vicepresidente de EE. UU. El artículo menciona incorrectamente el cargo de Vance.