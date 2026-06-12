Tercer lote de archivos de ovnis desclasificados revela avistamientos investigados en todo el mundo

El Pentágono publicó el viernes una tercera tanda de archivos clasificados antiguos relacionados con los “platillos voladores” y otros fenómenos anómalos no identificados, conocidos por la mayoría de los estadounidenses como objetos voladores no identificados, u OVNIs, que el gobierno ha estado guardando durante décadas.

Los 72 archivos recién publicados datan de la década de 1940 hasta este año y muestran que investigadores del gobierno han investigado avistamientos de OVNIs no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Los archivos contienen más informes de avistamientos de la opinión pública y más informes tanto de la CIA como del FBI.

Pero al igual que en las dos ocasiones anteriores en las que el gobierno, instado por el presidente Donald Trump, publicó dos paquetes de archivos “nunca antes vistos” sobre un tema que ha intrigado a los estadounidenses durante generaciones, es probable que la nueva filtración de documentos sea una decepción para aquellos que buscan pruebas definitivas de que no estamos solos en el universo.

“Las respuestas oficiales consistentemente indican que, aproximadamente en 1998, el Gobierno de EE. UU. no tiene evidencia que respalde la existencia de tecnología extraterrestre”, dice uno de los documentos.

Al igual que los archivos previamente publicados, la nueva tanda publicada el viernes está alojada en un sitio web gubernamental dedicado, según dijo la oficina de asuntos públicos del Pentágono en un comunicado de prensa.

“Los materiales archivados aquí son casos no resueltos, lo que significa que el gobierno no puede hacer una determinación definitiva sobre la naturaleza de los fenómenos observados”, dice.

Los archivos desenterrados incluyen 29 del FBI, 18 de la CIA, 12 del Departamento de Defensa, 11 de la NASA, uno de la comunidad de inteligencia y el último documento es de un organismo gubernamental de EE. UU. no especificado.

Además de informes de supuestos avistamientos de OVNIs, esta colección también contiene referencias a literatura histórica y científica que aborda reclamos específicos de avistamientos de “OVNIS”.

Uno de ellos es un avistamiento de julio de 2008 de un presunto OVNI en el Aeropuerto Internacional de Harare, en Zimbabue.

“Las personas discutieron si el avistamiento era un dispositivo de reconocimiento avanzado de un gobierno extranjero o de origen extraterrestre”, dice.

“En un momento durante la observación, se observaron ‘rayos’ emanando del objeto”, dice.

Luego está un archivo que probablemente llamará la atención de aquellos que creen que el gobierno ha estado encubriendo lo que sabe sobre los OVNIs. Contiene un memorando fechado el 9 de enero de 1958, escrito por un R.P.B. Lohman, que parece ser un oficial de la CIA.

En él, Lohman escribe que ha informado a un Dr. Leon Davidson que “no podemos resolver sus problemas relacionados con los mensajes espaciales y su transmisor porque los registros sobre este asunto han sido destruidos por la agencia evaluadora”.

Lohman también parece lamentar tener que dar esta respuesta a Davidson, un científico que formó parte del equipo que desarrolló la bomba atómica y más tarde investigó los avistamientos de OVNIs reportados.

“Apreciamos que haya habido muchos cocineros en la cocina para este plato y que, como resultado, la respuesta extraordinariamente evasiva que nos instruyeron que diéramos a Davidson quizás fue la única posible si queríamos evitar contradecir nuestras propias declaraciones anteriores, y las de otras agencias involucradas, con este hombre”, escribió.

Uno de los archivos muestra que la CIA convocó a un “Panel Asesor Científico sobre Objetos Voladores No Identificados” y contiene correspondencia e informes fechados en 1952 y 1953.

“La conclusión principal del panel fue que los ‘platillos voladores’ no representaban una amenaza física directa para la seguridad nacional de Estados Unidos”, dice.

Sin embargo, la verdadera amenaza era causada por una “prensa sensacionalista” que cubría los avistamientos y recomendaba una “política oficial de ‘desmitificación’ para ‘despojar al tema de los OVNIs de su misterio'”.

Los archivos más antiguos de este lote datan de la década de 1940.

Uno del Departamento de Defensa es un “Estudio de Evaluación del Fenómeno (platillos voladores)” que se remonta a junio de 1946.

“De unos 210 incidentes, el 20 por ciento ha sido explicado”, dice. “No hay evidencia tangible que respalde la teoría de que cualquier incidente sea atribuible a la actividad de una nación extranjera”.

Pero no parece descartar que alguno de estos incidentes sea atribuible a alguien de un planeta extranjero.

El segundo archivo de 1949 incluye correspondencia con el entonces director del FBI, J. Edgar Hoover, y un Reverendo Charles Barnes, quien reportó haber visto “cuatro haces de luz ‘convergiendo en las Montañas Cascade’, a una altitud de aproximadamente 10,000 pies”.

Barnes le dijo a Hoover que vio “una ‘gran explosión’ visible en el punto de convergencia de esos haces durante al menos diez minutos”.

En su respuesta, Hoover agradeció a Barnes por escribir y le informó que estaba enviando la carta a la Comisión de Energía Atómica (AEC).

Hoover sugirió a Barnes que lo que supuestamente vio podría estar relacionado “con un experimento militar o científico dentro de la jurisdicción de la comisión”.

También hay extractos de una entrevista de noviembre de 1962 que el legendario presentador de CBS, Walter Cronkite, hizo al astronauta Gordon Cooper, quien piloteó el último vuelo espacial de Mercurio.

Cooper, en la entrevista, señaló que “un gran número de personas excepcionalmente calificadas han visto objetos” sin una “explicación lógica”. También especuló sobre la existencia de otros planetas con “una atmósfera habitable” y que tal vez haya “algún tipo de vida humana” ahí afuera.

Cronkite, fallecido en 2009, cubrió la mayoría de las primeras incursiones de la NASA en el espacio exterior y posteriormente fue presentado con una roca lunar en reconocimiento a sus décadas cubriendo el programa espacial.