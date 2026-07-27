La ‘cucaracha’ en la máquina: cómo la Generación Z está sacudiendo a las élites del sur de Asia

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Sajjad Hussain/AFP vía Getty Images

Å umit Ganguly es investigador principal de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford. Es un distinguido profesor emérito de ciencias políticas en la Universidad de Indiana, Bloomington.

En septiembre de 2025, el gobierno de Nepal prohibió 26 plataformas de redes sociales populares, alegando que las empresas no habían cumplido con las nuevas regulaciones destinadas a frenar la desinformación y el discurso de odio en línea. Los críticos, sin embargo, vieron la medida como un intento de suprimir los videos virales que muestran los lujosos estilos de vida de los políticos y sus “niños nepo”. Siguieron protestas masivas y, a los pocos días, el primer ministro KP Sharma Oli dimitió.

Apenas un año antes, en agosto de 2024, un movimiento de protesta estudiantil similar derrocó a la antigua gobernante de Bangladesh, la Primera Ministra Sheikh Hasina. Las protestas surgieron de una decisión del Tribunal Superior de mantener un sistema de cuotas que reserva el 30% de los puestos gubernamentales para los descendientes de los veteranos de la guerra de independencia de 1971. Al igual que Nepal, la Generación Z de Bangladesh también encabezó las protestas.

Estos levantamientos resaltan una falla común: el privilegio de la élite perdura incluso cuando las oportunidades para los jóvenes se estancan. En cada caso, un solo incidente actuó no como la única causa de los disturbios, sino como la chispa que sacó a la luz los agravios existentes.

Ahora, una dinámica similar ha aparecido en la India, hogar de la mayor población joven del mundo. Aunque la India difiere sustancialmente de Nepal y Bangladesh, muchas de las mismas fuentes de frustración juvenil se están volviendo cada vez más visibles. Por ejemplo, a pesar de su auge económico, casi el 40% de los graduados de entre 15 y 25 años y el 20% de los de 25 a 29 años están desempleados, según un informe reciente de la Universidad Azim Premji.

El sábado, Dharmendra Pradhan, el asediado ministro de Educación de la India, renunció en medio de una creciente presión de protestas estudiantiles masivas por la filtración generalizada de exámenes. Semanas antes, el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, provocó indignación tras unos comentarios que muchos interpretaron como una comparación de los jóvenes desempleados con “cucarachas”. Aunque más tarde dijo que sus comentarios habían sido malinterpretados, ya era demasiado tarde. Los jóvenes indios ya habían convertido el comentario en un grito de guerra para un movimiento de protesta.

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Ashish Vaisnav/AP

¿Por qué se repite el patrón?

¿Por qué se repite este patrón en la región más poblada del mundo? Tres factores estructurales pueden ayudar a explicar por qué la Generación Z del sur de Asia ha llegado a su punto de ruptura.

En primer lugar, si bien gran parte del sur de Asia ha logrado un crecimiento económico impresionante en los últimos años, el aumento de la riqueza no se ha traducido en igualdad y oportunidades. En Bangladesh, el 10% más rico posee el 58,4% de la riqueza del país, mientras que la mitad inferior posee sólo el 4,7%, según el World Inequality Lab, con sede en París.

Y en Nepal, donde el 56% de la población tiene menos de 30 años, alrededor de 1 de cada 5 nepalíes de entre 15 y 24 años seguía desempleado el año pasado. Peor aún, muchos de estos jóvenes tienen educación universitaria y grandes expectativas respecto de sus carreras, sólo para enfrentarse a un futuro sin perspectivas.

En segundo lugar, las frustraciones de los jóvenes del sur de Asia se han unido en torno a una corrupción oficial generalizada. Desde el acceso preferencial a empleos de calidad en Bangladesh hasta la filtración de exámenes en la India, los jóvenes del sur de Asia creen cada vez más que la meritocracia ya no funciona. La semana pasada, un manifestante indio de 23 años dijo a NPR: “El [exam] Se filtran periódicos, los ricos pagan para que sus hijos pasen y [we] los pobres se están quedando atrás… ¿Adónde se supone que debemos ir?”.

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Rajib Dhar/AP Rajib Dhar/AP

Finalmente, el acceso generalizado a Internet no sólo ha hecho que la población esté más informada sobre sus derechos democráticos, sino que también ha aumentado las aspiraciones y ha dado a los jóvenes que protestan una poderosa herramienta para superar los problemas de acción colectiva que a menudo plagan a los movimientos sociales. Los intentos de restringir la discusión en línea pueden resultar contraproducentes. El año pasado, en Nepal, los esfuerzos de las autoridades por suprimir el uso de las redes sociales sólo intensificaron la ira pública e impulsaron una movilización masiva.

El lado oscuro del dividendo demográfico

Por ahora, los líderes estudiantiles de Nueva Delhi han suspendido temporalmente las manifestaciones de “buena fe” tras la dimisión de Pradhan durante el fin de semana.

Pero sus resentimientos subyacentes no se disiparán fácilmente. La estabilidad real depende de los esfuerzos genuinos de la clase dominante para abordar la falta sistémica de oportunidades que enfrenta la población joven.

En todo el sur de Asia, los líderes se han jactado durante mucho tiempo de su dividendo demográfico. Ahora están descubriendo también su lado más oscuro: un dividendo demográfico puede convertirse fácilmente en un ajuste de cuentas demográfico.