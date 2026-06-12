Frente unido de México clave para abrir la victoria de la Copa del Mundo, dice Quinones

Frente unido de México clave para abrir la victoria de la Copa...

Julian Quiñones cree que México demostró una brillante conexión entre los jugadores y los aficionados, ya que los anfitriones de la Copa del Mundo comenzaron con estilo.

Quiñones brilló mientras México vencía a Sudáfrica 2-0 en el Estadio de la Ciudad de México, donde tres jugadores fueron expulsados.

Sudáfrica quedó reducida a nueve hombres, con Yaya Sithole y Themba Zwane expulsados, antes de que el capitán de México, César Montes, recibiera la tarjeta roja en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

El total de tres tarjetas rojas en esta edición del torneo está a solo una del número total de tarjetas rojas mostradas en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar (cuatro en 64 partidos).

De todas formas, fue un trabajo bien hecho para México, que se preparó para avanzar a la fase de octavos de final.

Quiñones lideró a todos los jugadores de México en tiros (cinco), regates exitosos (cinco) y pases cortantes en el tercio final (cinco). Su gol en el minuto nueve marcó la primera vez que un jugador de la CONCACAF ha marcado el primer gol en una edición única de la Copa del Mundo.

“Estoy feliz y emocionado de marcar mi primer gol en la Copa del Mundo, en un estadio tan espectacular con unos aficionados increíbles”, dijo.

“Es importante para mí reconocer lo que mis compañeros de equipo hicieron para asegurar los primeros tres puntos.

“Hemos sentido el apoyo de los aficionados en los últimos días; estamos conectados, y realmente se nota”.

México sigue invicto en sus últimos ocho partidos inaugurales de la Copa del Mundo (W6 D2) desde que perdieron 1-0 ante Noruega en su primer partido en 1994.

Raúl Jiménez marcó su segundo gol, anotando su primer gol en la Copa del Mundo al cabecear a casa un excelente pase de Roberto Alvarado en la segunda mitad.

Con 35 años y 37 días, Jiménez es el jugador más viejo en marcar en su primera titularidad en la Copa del Mundo desde Yahya Golmohammadi de Irán en 2006 (35 años, 84 días).

“Fue una sensación realmente hermosa, algo más allá de las palabras, algo que siempre había soñado: jugar un partido de esta magnitud, en casa, con estos aficionados”, dijo Alvarado.

“El plan de juego siempre es presionar. Después de eso, bajamos un poco el ritmo, pero tal vez nos faltó un poco más de paciencia y un poco más de posesión de balón.

“Estoy feliz de que Raúl haya podido marcar ese gol. En el descanso, me dijo que le mandara un centro. No lo pensé dos veces, y sabía que en esa zona podía ser peligroso. Gracias a Dios conseguí la asistencia, y Raúl pudo marcar ese gol”.

México se enfrentará a Corea del Sur de Son Heung-min en su próximo partido del Grupo A.