Cómo Lionel Messi se convirtió en billonario

Durante años, Lionel Messi fue objeto de escepticismo sobre si podría guiar a Argentina de nuevo a la gloria en la Copa del Mundo por primera vez desde 1986. Finalmente, en el 2022 levantó el trofeo con una actuación destacada en la final contra Francia. Sin embargo, esta victoria catártica dio paso rápidamente a otra pregunta llena de presión: ¿dónde jugaría su fútbol club el superastro hacia adelante?

Con su contrato con el Paris Saint-Germain a punto de expirar al año siguiente, Messi tuvo la oportunidad de seguir a su rival Cristiano Ronaldo a la Liga Saudí Pro y aprovechar una oferta que se rumoreaba que era tan alta como $400 millones al año. En cambio, terminó llegando a los Estados Unidos para jugar en el Inter Miami de la Major League Soccer.

Dejó algo de dinero en la mesa, ganando aproximadamente $70 millones en el campo la temporada pasada, junto con $70 millones de sus patrocinios y otros emprendimientos comerciales, pero al borde de otra carrera en la Copa del Mundo, el argentino de 38 años ha alcanzado la cima del sueño americano. La revista Forbes estima que Messi ahora es un multimillonario, con un valor neto de $1.1 mil millones, principalmente de la acumulación de efectivo y apreciación a lo largo de su carrera, además de una opción para adquirir una participación en Inter Miami después de su retiro.

Representantes de Messi no respondieron a una solicitud de comentario.

Nacido en una familia de clase trabajadora a unos 200 millas al noroeste de Buenos Aires y diagnosticado con deficiencia de hormona de crecimiento mientras jugaba fútbol juvenil para el club Newell’s Old Boys de Rosario, Messi ha disfrutado de un ascenso de cuento de hadas gracias a su magia con el balón de fútbol.

FC Barcelona lo fichó para su academia cuando tenía 13 años y lo llevó a España mientras pagaba por tratamientos de hormonas de crecimiento que lo ayudaron a alcanzar su altura actual, listada en 5 pies 7 pulgadas. Con su ascenso al equipo senior del Barça en 2004 a los 17 años y su debut en el equipo nacional senior de Argentina en 2005, rápidamente se convirtió en una sensación mundial, ganando su primer Balón de Oro como el mejor jugador del mundo en 2009. A lo largo de 17 temporadas en el Barcelona y dos en el Paris Saint-Germain, Messi llenó su vitrina de trofeos con otros siete Balones de Oro, la mayor cantidad de todos los tiempos, con un total de ocho que lo ponen tres por delante de Ronaldo, así como diez títulos en La Liga de España, dos en la Ligue 1 de Francia y cuatro en la Liga de Campeones de la UEFA.