A petición de Eduardo Taiano, fiscal a cargo del caso, la Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos (UFECI) subrayó que carecía de las herramientas necesarias para completar una investigación forense en cadena centrada en carteras relevantes activas en el momento del lanzamiento de Libra.

Conclusiones clave: La investigación de Eduardo Taiano sobre flujos de tokens Libra por valor de 4,78 millones de dólares se estancó porque la UFECI carece del software adecuado.

El estancamiento de Libra afecta la confianza del mercado mientras los diputados presionan a Eduardo Casal para que le asigne una asignación presupuestaria para reanudar la investigación.

Libra Trust de Hayden Davis emitirá subvenciones corporativas a empresas argentinas antes de noviembre.

La investigación sobre el token de Libra se estanca por falta de recursos

La investigación en curso sobre Libra, el token impulsado por el presidente de Argentina, Javier Milei, se ha estancado, ya que el Ministerio Público alega falta de recursos para completar un análisis técnico de las billeteras involucradas en su lanzamiento.

Según informes locales, Eduardo Taiano, fiscal que lleva el caso, envió una solicitud a la Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos (UFECI) para profundizar la investigación sobre los movimientos de billeteras realizados por carteras relevantes entre el 3 y el 13 de febrero, que, en total, ascienden a más de $4,78 millones.

En abril, la UFECI respondió a la solicitud de Taiano, afirmando que no podía cumplirla por falta del software requerido. La oficina, encargada de investigar las plataformas tecnológicas utilizadas para cometer delitos y preparar los informes técnicos necesarios para realizar las investigaciones, destacó que carecía de las licencias de software necesarias para cumplir con esta solicitud y que lo haría cuando fuera posible.

La UFECI había completado solicitudes similares porque estaba utilizando una versión de demostración por tiempo limitado de dicho software, pero ya había caducado.

Un grupo de diputados envió una carta a Eduardo Casal, Fiscal General de Argentina, solicitando la pronta asignación de los fondos necesarios para continuar la investigación.

Maximiliano Ferraro, presidente de la ex Comisión del Congreso de Libra, alertó que era “Es inaceptable que la investigación judicial sobre el caso Libra se estanque porque las unidades especializadas carecen de los recursos o herramientas tecnológicas necesarias para rastrear el flujo de fondos y analizar las billeteras virtuales involucradas”, destacando que fue de especial relevancia por la posible implicación presidencial en estos hechos.

“La falta de medios no puede convertirse en excusa para paralizar una causa ni en obstáculo para conocer la verdad y negar la justicia”, concluyó Ferraro.

Libra Trust, financiado por el director ejecutivo de Kelsier Ventures, Hayden Davis, utilizando los ingresos de la venta de Libra, supuestamente entregará subvenciones a empresas argentinas antes de noviembre.