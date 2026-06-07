Christian Pulisic lleva las esperanzas de la Copa del Mundo de una...

NEW YORK—Christian Pulisic parecía exhausto al bajar de un taxi amarillo en el borde del distrito financiero de Manhattan para un evento promocional organizado por su patrocinador de zapatos.

Un día antes, fue abucheado fuera del campo después de no marcar en sus últimos 17 partidos con el AC Milan. Y mientras el jet privado de Pulisic se dirigía de Italia a Nueva York, el entrenador del club, el director deportivo y otros dos altos ejecutivos fueron despedidos.

Un día después, Pulisic caminó por un escenario con vista al río Este entre aplausos durante una concentración con poca asistencia en la que se anunció la lista del equipo de EE. UU. para la Copa del Mundo de este verano.

Las 24 horas entre estos dos eventos —algunas de las cuales las pasó firmando autógrafos para cientos de niños de escuela, con un perro observando en un jersey Pulisic número 10 en rojo y blanco— serían el único respiro de una temporada de club muy decepcionante y las fuertes expectativas de la segunda Copa del Mundo jugada en suelo estadounidense.

Si Pulisic esperaba pasar la página de una a otra, tendría que hacerlo rápidamente.

“Hay presión”, dijo. “Es una Copa del Mundo. Entiendo que la gente encuentra la manera de presionar a los jugadores.”

Entonces Pulisic ha intentado convertir la carga en un regalo.

“Estoy realmente agradecido de estar en esta posición. Es exactamente lo que quería”, dijo. “Tengo la oportunidad de ayudar a mi país a destacar en una Copa del Mundo. Soy afortunado.”

Sin embargo, hay una línea muy delgada entre la suerte y la maldición, y Pulisic está navegándola. Si EE. UU. va lejos en esta Copa del Mundo, será llevado allí sobre los estrechos hombros de Pulisic. Si tropieza, Pulisic recibirá la culpa.

“No lo veo como un juego de azar”, dijo Jurgen Klinsmann, el entrenador que le dio a Pulisic adolescente su primera aparición con el equipo nacional hace una década. “Es simplemente una gran oportunidad, y quieres aprovechar esa oportunidad. Si juega a su nivel, jugará una Copa del Mundo fantástica.

“Muchas otras piezas necesitan encajar con sus compañeros de equipo, con actuaciones de todo el equipo. Pero lo veo como una oportunidad única en la vida.”

Un Pulisic, de 27 años, aparentemente ha estado preparándose para esto toda su vida.

[Contexto: Pulisic es un jugador de fútbol profesional que ha destacado en clubes como AC Milan y Chelsea FC, así como en la selección nacional de EE. UU.]

[Fact Check: Pulisic fue el primer estadounidense en jugar en una final de la Liga de Campeones en 2021 con Chelsea FC y lideró al AC Milan con 17 goles en una temporada.]

[Fuente de la imagen: ESPN]

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