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Ventas de centros comerciales en Argentina abril 2026: Caída real del 5,9% | Informe INDEC – Noticias y Estadísticas – IndexBox

By
Martina López
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19 de junio de 2026

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas de los centros comerciales en Argentina continuaron cayendo en términos reales durante abril de 2026. El índice de ventas a precios constantes cayó 5,9% respecto al mismo mes de 2025. La serie desestacionalizada mostró una variación mensual negativa de 0,8%, mientras que el índice tendencia-ciclo disminuyó 0,1% respecto al mes anterior.

Rendimiento del año hasta la fecha

En los primeros cuatro meses de 2026, el índice acumulado de ventas a precios constantes registró una caída del 5,7% respecto al mismo período de 2025.

Ventas nominales por región

En términos nominales, las ventas totales de todos los centros comerciales alcanzaron los 560.964 millones de pesos en abril de 2026, lo que representa un incremento interanual del 12,6%. La Ciudad de Buenos Aires registró ventas por 171.349 millones de pesos, un 20,9% más que en abril de 2025. Los 24 partidos del Gran Buenos Aires registraron 177.697 millones de pesos, un aumento del 6,5%. La región Pampeana reportó 118.502 millones de pesos, un aumento del 12,7%. Cuyo registró 38.452 millones de pesos, un 17,6% más. La región Norte alcanzó 28.238 millones de pesos, un avance de 3,3%, mientras que la Patagonia registró 26.727 millones de pesos, un avance de 10,3%.

Ventas por categoría de producto

Por categorías de productos, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero representaron el 35,9% del total de las ventas nominales. Los patios de comidas, comidas y quioscos representaron el 17,9%, mientras que la electrónica, los electrodomésticos y la informática representaron el 9,2%. El 22,7% restante correspondió a otras categorías como muebles, textiles para el hogar, juguetes, papelería, entretenimiento, perfumería y farmacia.

Ventas medias por tienda y por metro cuadrado

A nivel nacional, las ventas promedio por tienda activa alcanzaron los 105 millones de pesos en abril de 2026. La Ciudad de Buenos Aires lideró con un promedio de 150 millones de pesos por tienda, seguida por el Gran Buenos Aires con 139 millones de pesos, la Patagonia con 95 millones de pesos, la región Pampeana con 74 millones de pesos, Cuyo con 72 millones de pesos y la región Norte con 56 millones de pesos. Las ventas promedio por metro cuadrado de superficie arrendable se ubicaron en 540.824 pesos para el conjunto del país.

Número de centros comerciales y tiendas.

La encuesta abarcó un panel de 77 centros comerciales a nivel nacional. De ellos, 16 estaban ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, 18 en el Gran Buenos Aires, 20 en la Región Pampeana, 8 en Cuyo, 10 en la Región Norte y 5 en la Patagonia. Los centros albergaron un total de 6.421 tiendas, de las cuales el 83,4% estaban activas y reportaban ventas. El 15,7% restante estaba inactivo debido a disponibilidad para alquiler, renovaciones u otros cierres temporales. La superficie total alquilable ascendió a 1.278.630 metros cuadrados, clasificando el 81,1% como activo con volumen de ventas.

Actividad de cine

En abril de 2026, los centros comerciales reportaron 381 salas de cine y una media de 3.619 espectadores por pantalla.

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    Tomar decisiones basadas en datos para hacer crecer su negocio

    1. DESCRIPCIÓN DEL INFORME
    2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y PLATAFORMA DE IA
    3. DECISIONES BASADAS EN DATOS PARA SU NEGOCIO
    4. GLOSARIO Y TÉRMINOS ESPECÍFICOS

  2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

    Una descripción general rápida del desempeño del mercado

    1. HALLAZGOS CLAVE
    2. TENDENCIAS DEL MERCADO Este capítulo está disponible solo para la edición profesionalPRO

  3. 3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

    Comprender el estado actual del mercado y sus perspectivas

    1. TAMAÑO DEL MERCADO: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
    2. CONSUMO POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
    3. PREVISIÓN DEL MERCADO HASTA 2035

  4. 4. PRODUCTOS MÁS PROMETEDORES PARA LA DIVERSIFICACIÓN

    Encontrar nuevos productos para diversificar su negocio

    1. PRODUCTOS MEJORES PARA DIVERSIFICAR SU NEGOCIO
    2. PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
    3. PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS
    4. PRODUCTOS MÁS COMERCIADOS
    5. PRODUCTOS MÁS RENTABLES PARA LA EXPORTACIÓN

  5. 5. PAÍSES PROVEEDORES MÁS PROMETEDORES

    Elegir los mejores países para establecer su cadena de suministro sostenible

    1. PRINCIPALES PAÍSES PARA OBTENER SU PRODUCTO
    2. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
    3. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
    4. PAÍSES EXPORTADORES DE BAJO COSTO

  6. 6. MERCADOS EXTRANJEROS MÁS PROMETEDORES

    Elegir los mejores países para impulsar sus exportaciones

    1. MEJORES MERCADOS EXTRANJEROS PARA EXPORTAR SU PRODUCTO
    2. PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES
    3. MERCADOS NO SATURADOS
    4. PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES
    5. MERCADOS MÁS RENTABLES

  7. 7. PRODUCCIÓN

    Las últimas tendencias y conocimientos sobre la industria

    1. VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCIÓN: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
    2. PRODUCCIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)

  8. 8. IMPORTACIONES

    Los mayores países proveedores de importaciones

    1. IMPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
    2. IMPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PROYECCIÓN (2026-2035)
    3. PRECIOS DE IMPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PRONÓSTICOS (2026-2035)

  9. 9. EXPORTACIONES

    Los mayores destinos de las exportaciones

    1. EXPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
    2. EXPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
    3. PRECIOS DE EXPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)

  10. 10. PERFILES DE LOS GRANDES PRODUCTORES

    Los mayores productores del mercado y sus perfiles

  11. 11. PERFILES DE PAÍSES

    Los mercados más grandes y sus perfiles

    Este capítulo está disponible sólo para la edición profesional
    PRO

    1. 11.1

      Estados Unidos

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    2. 11.2

      Porcelana

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    3. 11.3

      Japón

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    4. 11.4

      Alemania

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    5. 11.5

      Reino Unido

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    6. 11.6

      Francia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    7. 11.7

      Brasil

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    8. 11.8

      Italia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    9. 11.9

      Federación Rusa

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    10. 11.10

      India

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    11. 11.11

      Canadá

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    12. 11.12

      Australia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    13. 11.13

      República de Corea

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    14. 11.14

      España

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    15. 11.15

      México

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    16. 11.16

      Indonesia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    17. 11.17

      Países Bajos

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    18. 11.18

      Pavo

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    19. 11.19

      Arabia Saudita

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    20. 11.20

      Suiza

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    21. 11.21

      Suecia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    22. 11.22

      Nigeria

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    23. 11.23

      Polonia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    24. 11.24

      Bélgica

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    25. 11.25

      Argentina

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    26. 11.26

      Noruega

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    27. 11.27

      Austria

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    28. 11.28

      Tailandia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    29. 11.29

      Emiratos Árabes Unidos

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    30. 11.30

      Colombia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    31. 11.31

      Dinamarca

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    32. 11.32

      Sudáfrica

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    33. 11.33

      Malasia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    34. 11.34

      Israel

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    35. 11.35

      Singapur

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    36. 11.36

      Egipto

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    37. 11.37

      Filipinas

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    38. 11.38

      Finlandia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    39. 11.39

      Chile

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    40. 11.40

      Irlanda

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    41. 11.41

      Pakistán

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    42. 11.42

      Grecia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    43. 11.43

      Portugal

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    44. 11.44

      Kazajstán

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    45. 11.45

      Argelia

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    46. 11.46

      República Checa

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    47. 11.47

      Catar

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    48. 11.48

      Perú

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    49. 11.49

      Rumania

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

    50. 11.50

      Vietnam

      • Tamaño del mercado
      • Producción
      • Importaciones
      • Exportaciones

  12. LISTA DE TABLAS

    1. Hallazgos clave en 2025
    2. Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    3. Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    4. Consumo per cápita, por país, 2022-2025
    5. Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    6. Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    7. Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    8. Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    9. Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    10. Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    11. Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)

  13. LISTA DE CIFRAS

    1. Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    2. Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    3. Consumo, por país, 2025
    4. Previsión del volumen del mercado hasta 2035
    5. Previsión del valor de mercado hasta 2035
    6. Tamaño y crecimiento del mercado, por producto
    7. Consumo promedio per cápita, por producto
    8. Exportaciones y crecimiento, por producto
    9. Precios de exportación y crecimiento, por producto
    10. Volumen de producción y crecimiento
    11. Exportaciones y crecimiento
    12. Precios de exportación y crecimiento
    13. Tamaño y crecimiento del mercado
    14. Consumo per cápita
    15. Importaciones y crecimiento
    16. Precios de Importación
    17. Producción, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    18. Producción, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    19. Producción, por país, 2025
    20. Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    21. Importaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    22. Importaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    23. Importaciones, en términos físicos, por país, 2025
    24. Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    25. Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    26. Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    27. Exportaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    28. Exportaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    29. Exportaciones, en términos físicos, por país, 2025
    30. Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    31. Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
    32. Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)

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