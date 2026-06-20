Ventas de centros comerciales en Argentina abril 2026: Caída real del 5,9% | Informe INDEC – Noticias y Estadísticas – IndexBox

19 de junio de 2026
Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas de los centros comerciales en Argentina continuaron cayendo en términos reales durante abril de 2026. El índice de ventas a precios constantes cayó 5,9% respecto al mismo mes de 2025. La serie desestacionalizada mostró una variación mensual negativa de 0,8%, mientras que el índice tendencia-ciclo disminuyó 0,1% respecto al mes anterior.
Rendimiento del año hasta la fecha
En los primeros cuatro meses de 2026, el índice acumulado de ventas a precios constantes registró una caída del 5,7% respecto al mismo período de 2025.
Ventas nominales por región
En términos nominales, las ventas totales de todos los centros comerciales alcanzaron los 560.964 millones de pesos en abril de 2026, lo que representa un incremento interanual del 12,6%. La Ciudad de Buenos Aires registró ventas por 171.349 millones de pesos, un 20,9% más que en abril de 2025. Los 24 partidos del Gran Buenos Aires registraron 177.697 millones de pesos, un aumento del 6,5%. La región Pampeana reportó 118.502 millones de pesos, un aumento del 12,7%. Cuyo registró 38.452 millones de pesos, un 17,6% más. La región Norte alcanzó 28.238 millones de pesos, un avance de 3,3%, mientras que la Patagonia registró 26.727 millones de pesos, un avance de 10,3%.
Ventas por categoría de producto
Por categorías de productos, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero representaron el 35,9% del total de las ventas nominales. Los patios de comidas, comidas y quioscos representaron el 17,9%, mientras que la electrónica, los electrodomésticos y la informática representaron el 9,2%. El 22,7% restante correspondió a otras categorías como muebles, textiles para el hogar, juguetes, papelería, entretenimiento, perfumería y farmacia.
Ventas medias por tienda y por metro cuadrado
A nivel nacional, las ventas promedio por tienda activa alcanzaron los 105 millones de pesos en abril de 2026. La Ciudad de Buenos Aires lideró con un promedio de 150 millones de pesos por tienda, seguida por el Gran Buenos Aires con 139 millones de pesos, la Patagonia con 95 millones de pesos, la región Pampeana con 74 millones de pesos, Cuyo con 72 millones de pesos y la región Norte con 56 millones de pesos. Las ventas promedio por metro cuadrado de superficie arrendable se ubicaron en 540.824 pesos para el conjunto del país.
Número de centros comerciales y tiendas.
La encuesta abarcó un panel de 77 centros comerciales a nivel nacional. De ellos, 16 estaban ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, 18 en el Gran Buenos Aires, 20 en la Región Pampeana, 8 en Cuyo, 10 en la Región Norte y 5 en la Patagonia. Los centros albergaron un total de 6.421 tiendas, de las cuales el 83,4% estaban activas y reportaban ventas. El 15,7% restante estaba inactivo debido a disponibilidad para alquiler, renovaciones u otros cierres temporales. La superficie total alquilable ascendió a 1.278.630 metros cuadrados, clasificando el 81,1% como activo con volumen de ventas.
Actividad de cine
En abril de 2026, los centros comerciales reportaron 381 salas de cine y una media de 3.619 espectadores por pantalla.
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1. INTRODUCCIÓN
Tomar decisiones basadas en datos para hacer crecer su negocio
- DESCRIPCIÓN DEL INFORME
- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y PLATAFORMA DE IA
- DECISIONES BASADAS EN DATOS PARA SU NEGOCIO
- GLOSARIO Y TÉRMINOS ESPECÍFICOS
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2. RESUMEN EJECUTIVO
Una descripción general rápida del desempeño del mercado
- HALLAZGOS CLAVE
- TENDENCIAS DEL MERCADO Este capítulo está disponible solo para la edición profesionalPRO
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO
Comprender el estado actual del mercado y sus perspectivas
- TAMAÑO DEL MERCADO: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- CONSUMO POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- PREVISIÓN DEL MERCADO HASTA 2035
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4. PRODUCTOS MÁS PROMETEDORES PARA LA DIVERSIFICACIÓN
Encontrar nuevos productos para diversificar su negocio
- PRODUCTOS MEJORES PARA DIVERSIFICAR SU NEGOCIO
- PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
- PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS
- PRODUCTOS MÁS COMERCIADOS
- PRODUCTOS MÁS RENTABLES PARA LA EXPORTACIÓN
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5. PAÍSES PROVEEDORES MÁS PROMETEDORES
Elegir los mejores países para establecer su cadena de suministro sostenible
- PRINCIPALES PAÍSES PARA OBTENER SU PRODUCTO
- PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
- PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
- PAÍSES EXPORTADORES DE BAJO COSTO
-
6. MERCADOS EXTRANJEROS MÁS PROMETEDORES
Elegir los mejores países para impulsar sus exportaciones
- MEJORES MERCADOS EXTRANJEROS PARA EXPORTAR SU PRODUCTO
- PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES
- MERCADOS NO SATURADOS
- PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES
- MERCADOS MÁS RENTABLES
-
7. PRODUCCIÓN
Las últimas tendencias y conocimientos sobre la industria
- VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCIÓN: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
- PRODUCCIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIÓN (2026-2035)
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8. IMPORTACIONES
Los mayores países proveedores de importaciones
- IMPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- IMPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PROYECCIÓN (2026-2035)
- PRECIOS DE IMPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PRONÓSTICOS (2026-2035)
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9. EXPORTACIONES
Los mayores destinos de las exportaciones
- EXPORTACIONES: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- EXPORTACIONES POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
- PRECIOS DE EXPORTACIÓN POR PAÍS: DATOS HISTÓRICOS (2012-2025) Y PREVISIONES (2026-2035)
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10. PERFILES DE LOS GRANDES PRODUCTORES
Los mayores productores del mercado y sus perfiles
-
11. PERFILES DE PAÍSES
Los mercados más grandes y sus perfiles
Este capítulo está disponible sólo para la edición profesional
PRO
-
11.1
Estados Unidos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.2
Porcelana
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.3
Japón
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.4
Alemania
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.5
Reino Unido
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.6
Francia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.7
Brasil
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.8
Italia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.9
Federación Rusa
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.10
India
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.11
Canadá
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.12
Australia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.13
República de Corea
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.14
España
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.15
México
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.16
Indonesia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.17
Países Bajos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.18
Pavo
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.19
Arabia Saudita
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.20
Suiza
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.21
Suecia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.22
Nigeria
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.23
Polonia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.24
Bélgica
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.25
Argentina
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.26
Noruega
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.27
Austria
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.28
Tailandia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.29
Emiratos Árabes Unidos
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.30
Colombia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.31
Dinamarca
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.32
Sudáfrica
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.33
Malasia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.34
Israel
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.35
Singapur
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.36
Egipto
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.37
Filipinas
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.38
Finlandia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.39
Chile
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.40
Irlanda
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.41
Pakistán
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.42
Grecia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.43
Portugal
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.44
Kazajstán
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.45
Argelia
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.46
República Checa
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.47
Catar
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.48
Perú
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.49
Rumania
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
11.50
Vietnam
- Tamaño del mercado
- Producción
- Importaciones
- Exportaciones
-
-
LISTA DE TABLAS
- Hallazgos clave en 2025
- Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Consumo per cápita, por país, 2022-2025
- Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
-
LISTA DE CIFRAS
- Volumen de mercado, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Valor de mercado: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Consumo, por país, 2025
- Previsión del volumen del mercado hasta 2035
- Previsión del valor de mercado hasta 2035
- Tamaño y crecimiento del mercado, por producto
- Consumo promedio per cápita, por producto
- Exportaciones y crecimiento, por producto
- Precios de exportación y crecimiento, por producto
- Volumen de producción y crecimiento
- Exportaciones y crecimiento
- Precios de exportación y crecimiento
- Tamaño y crecimiento del mercado
- Consumo per cápita
- Importaciones y crecimiento
- Precios de Importación
- Producción, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Producción, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Producción, por país, 2025
- Producción, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos físicos, por país, 2025
- Importaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Importaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de importación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos físicos, por país, 2025
- Exportaciones, en términos físicos, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Exportaciones, en términos de valor, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)
- Precios de exportación, por país: datos históricos (2012-2025) y pronóstico (2026-2035)