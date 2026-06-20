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¡Alemania le da la vuelta al marcador con doblete de Deniz Undav!

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Gabriel Sánchez
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¡Alemania le da la vuelta al marcador con doblete de Deniz Undav!

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  • Franck KessiÃ© golpea primero y adelanta a Costa de Marfil ante Alemania

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  • Salcido y Maxi RodrÃ­guez tienen las claves para la victoria ecuatoriana | PasiÃ³n Mundial

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  • PaÃ­ses Bajos aplasta a Suecia en una noche de dobletes de Brobbey y Gakpo.

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  • Cody Gakpo, jugador del partido, celebra el gran juego ante Suecia

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  • Koeman advierte que la victoria tambiÃ©n los obliga a mejorar

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  • Virgil van Dijk celebra la victoria pero pone los ojos en las cosas por mejorar

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  • Alemania, concentrada y enfocada para ir por la clasificaciÃ³n ante Costa de Marfil

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  • Summerville anota un GOLAZO y envÃ­a a “dormir” a Suecia

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  • Kimmich sabe que Costa de Marfil puede atacar con velocidad, Ã©l confÃ­a en las fortalezas alemanas.

    01:58

  • Tremenda carrera de Anthony Elanga para el descuento de Suecia

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  • Doblete de Cody Gakpo tras un regate que deja perdido al defensa de Suecia

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  • Cody Gakpo da un pase a la porterÃ­a para el 3-0 de PaÃ­ses Bajos ante Suecia

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  • Antonio RÃ¼diger: â€œEstamos aquÃ­ para ir hacia adelanteâ€ | Vive el Mundial

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  • Alemania lo da vuelta sobre la hora y deja sin premio a Costa de Marfil.

    10:01

  • Curazao ya estÃ¡ en Kansas City para enfrentar a Ecuador

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  • Vuelta al partido: Julian Nagelsmann celebra los goles de Deniz Undav

    01:55

Deniz Undav volviÃ³ a aparecer en el momento clave. El delantero firmÃ³ su doblete de la noche para completar la remontada alemana ante Costa de Marfil y encender el duelo del Grupo E.20 de junio de 2026

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