Ken Carson fija la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum xperiment en julio

Ken Carson ha anunciado su nuevo álbum xperiment, que saldrá el 3 de julio a través de Opium/Interscope Records, junto con el lanzamiento de un cortometraje que adelanta el proyecto.

El anuncio llega después de una semana importante para el rapero nacido en Atlanta. En el Summer Smash de Chicago el miércoles, Carson se unió a Playboi Carti en el escenario durante el set de cierre del festival de Carti, donde interpretaron su canción inédita “Cover My Ears”.

[Tenant el 3 de julio será lanzado el álbum “xperiment”]

También se ha anunciado como cabeza de cartel para ComplexCon 2026 el sábado 3 de octubre en Los Ángeles, como parte de la toma de control de Opium en la celebración del décimo aniversario del festival.

[ComplexCon 2026 en Los Ángeles el 3 de octubre]

xperiment sigue a More Chaos, el álbum número 1 de Ken Carson en el Billboard 200 en 2025, siendo la primera vez que Carson entró en el top 10 de la lista, debutando en el puesto número 1 con 59,500 unidades de álbum equivalentes, reemplazando a su jefe de sello, Playboi Carti. El álbum fue precedido por A Great Chaos (número 11, 2023) y X (número 115, 2022).

[Ken Carson alcanzó el número 1 en el Billboard 200 con su álbum “More Chaos”]

El impulso alrededor de More Chaos fue amplificado por “Off the Meter”, una sorpresa como pista de bonificación lanzada la noche del lanzamiento que marcó la primera colaboración oficial entre Carson, Carti y Destroy Lonely.

[La canción “Off the Meter” fue lanzada la noche de lanzamiento de “More Chaos”]

El mes pasado, Carson entregó lo que muchos describieron como una actuación definitoria en su carrera en el Rolling Loud Orlando 2026, cerrando el escenario Under Armour con su primer set de cabeza de cartel en un domingo por la noche en el festival. El set presentó música de xperiment junto con canciones de More Chaos y A Great Chaos, con apariciones sorpresa de Lil Tecca, Destroy Lonely, Young Thug y Playboi Carti.

[Ken Carson actuó en el Rolling Loud Orlando 2026]

Además de los escenarios, Carson ha construido una huella cultural a través de giras agotadas, incluyendo una Chaos World Tour de 80 fechas y una exitosa gira WTF por Europa y el Reino Unido, así como colaboraciones de moda con Affliction, SKIMS x Cactus Plant Flea Market y la línea Deadly Doll de Jesse Jo Stark. Continuará su recorrido veraniego con apariciones en festivales europeos como Roskilde en Dinamarca, Splash! en Alemania, Openair Frauenfeld en Suiza, Clout Festival en Polonia y Frequency Festival en Austria.

[Ken Carson ha realizado giras exitosas y colaboraciones de moda]