Argentina vs Austria en el Mundial 2026: canal de televisión, cómo verlo, hora de inicio, transmisión en vivo, árbitro, alineaciones previstas

Argentina juega su segundo partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Austria en Texas en un encuentro del Grupo J.

Los campeones defensores abrieron su Copa del Mundo con estilo con una victoria por 3-0 sobre Argelia, cuando Lionel Messi se unió a Miroslav Klose como el jugador con más goles en las Copas del Mundo. El equipo de Lionel Scaloni se hizo cargo del Grupo J con la victoria y puede sellar la clasificación con otra victoria en Texas.

Mientras tanto, Austria obtuvo una victoria por 3-1 sobre el debutante Jordan, pero fue un encuentro mucho más nervioso, incluso si el equipo de Ralf Rangnick se unió a Argentina en la cima.

Los dos equipos solo se han enfrentado dos veces antes en amistosos: Argentina ganó uno y empató el otro.

Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el partido del lunes.

Cómo mirar:

El partido estará disponible en BBC One en el Reino Unido, Fox Sports en EE. UU., Zee5 en India y SBS en Australia. También puedes seguir las actualizaciones en vivo de ESPN.

Detalles clave:

Fecha, hora de inicio:

NOSOTROS Y: Lunes 22 de junio, 13 h.

Hora del Reino Unido: Lunes 22 de junio, 18 h.

India ES: Lunes 22 de junio, 22.30 h.

AEST de Australia: Martes 23 de junio, 3 a.m.

Evento: Estadio AT&T, Arlington, Texas, EE.UU.

Árbitro: Amin Mohamed Omar (Egipto)

Noticias del equipo y alineaciones previstas

Foto de Charlotte Wilson/Getty Images

Argentina

XI previsto (4-3-3):

GK: Emiliano Martinez

RB: Nahuel Molina | CB: Cristian Romero | CB: Lisandro Martínez | libra: NicolÃ¡s Tagliafico

CENTÍMETRO: Rodrigo DePaul | CENTÍMETRO: Alexis MacAllister | CENTÍMETRO: Enzo Fernández

LE: Nico Paz | FQ: JuliÃ¡n Ãlvarez | LW: Thiago Almada

Austria

XI previsto: (4-2-3-1)

GK: Alejandro Schlager

libra: David Alaba | CB: Philipp Lienhart | CB: Kevin Danso | RB: Konrad Laimer

CENTÍMETRO: Nicolás Seiwald | CENTÍMETRO: Xavier Schlager

LM: Marcel Sabitzer | LEVA: Patricio Wimmer | RM: Romano Schmid

CALLE: Sasa Kalajdzic

Puntos de conversación

¿Scaloni debería darle un descanso a Messi?

jugar 1:03 Rangnick le da crédito a Jordan, debutante en el Mundial, por “superar las expectativas” contra Austria

Lionel Messi experimentó todo el espectro emocional durante la última semana, mientras su padre Jorge lidiaba con un problema de salud, anotó un triplete récord en la victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia en su primer partido de la Copa del Mundo. Messi incluso fue objeto de controversia ya que escapó de una tarjeta roja.

Después de la victoria en el Mundial de Qatar, Scaloni puso énfasis en desarrollar un estilo de juego sin Messi, con un mínimo de éxito.

El equipo de Rangnick está presionando monstruos y Scaloni necesitará que todos sus jugadores respondan de la misma manera.

El dilema de Scaloni será correr el riesgo de sellar la clasificación con una victoria, especialmente porque Jordan demostró que no son fáciles de convencer.

Austria necesita mejorar para causar problemas a Argentina

Austria celebró su regreso a la Copa del Mundo con una victoria por 3-1 sobre Jordania, pero el marcador halagó al equipo de Rangnick, que necesitó un gol en propia meta en el segundo tiempo y un penal en el tiempo de descuento para superar a los debutantes en la Copa del Mundo.

Rangnick optó por utilizar a Konrad Laimer en el mediocampo, pero dada la fuerza de Argentina en las bandas, podría mover al versátil jugador del Bayern al rol de lateral. La mejor manera de que Austria saque algo de provecho en este partido será presionar incesantemente y mantener el balón apretado.

Marko Arnautovic es una opción brillante para usar desde el banquillo, ya que su talento ofensivo y su uso inteligente de su físico ciertamente pueden causar problemas a la línea defensiva de Argentina.

Rangnick podría verse tentado a reservar algo, ya que el partido contra Argelia realmente decidirá la clasificación a los octavos de final, aunque un empate contra Argentina sin duda ayudaría.