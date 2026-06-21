El presidente boliviano declara el estado de emergencia y despliega militares para sofocar las protestas antigubernamentales

El presidente de Bolivia declaró el sábado el estado de emergencia y desplegó soldados y excavadoras para derribar los controles de carreteras antigubernamentales que han paralizado al país.

Durante más de seis semanas, sindicatos, grupos indígenas y cultivadores de coca han marchado por ciudades y bloqueado carreteras en todo el país con escombros, troncos y escombros en protesta contra el gobierno conservador.

Las principales ciudades han sufrido una grave escasez de combustible, alimentos y medicinas, la economía ha perdido miles de millones de dólares y las protestas han amenazado con derrocar al primer gobierno no socialista de Bolivia en dos décadas.

El presidente, Rodrigo Paz, apareció en un discurso televisado antes del amanecer del sábado para advertir a los manifestantes que enfrentarían “toda la fuerza de la ley” mientras él avanzaba para poner fin a la crisis.

Declaró un estado de emergencia de 90 días, que limita el derecho a protestar y permite el despliegue militar en el país.

Horas después de su discurso, los periodistas de la AFP en la ciudad de El Alto vieron escuadrones de soldados y policías armados avanzando en un convoy mientras las excavadoras avanzaban para despejar los controles de carreteras.

Una excavadora derriba una barricada en una zona de bloqueo en la ciudad de El Alto el sábado. Fotografía: Aizar Raldés/AFP/Getty Images

Algunos vecinos aplaudieron al pasar. Un hombre entregó una bolsa de pan a un oficial de policía que viajaba en la parte trasera de una camioneta.

“Estoy muy feliz”, dijo a la AFP Carla Butrón, una comerciante de 39 años.

“Aquí en El Alto todo ha sido difícil durante estos cincuenta y tantos días: trabajo, libre circulación”.

En la cercana La Paz, la policía militar y el personal de la marina custodiaban el palacio presidencial y unidades tácticas policiales estaban estacionadas en las plazas principales.

“Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que les impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, conseguir suministros y llevar alimentos a sus hogares”, dijo Paz en una publicación en las redes sociales.

“Este estado de emergencia no pretende quitar la normalidad, sino restaurarla”.

Un hombre es arrestado en una zona de bloqueo en Cruce Ventilla en El Alto el sábado. Fotografía: Aizar Raldés/AFP/Getty Images

Los manifestantes quieren que Paz abandone las reformas económicas liberales y renuncie, menos de un año después de su elección.

El hombre de 58 años había dado señales de que estaba dispuesto a negociar y, a principios de esta semana, acordó un acuerdo con uno de los principales sindicatos del país para poner fin a la crisis.

A cambio de la promesa de no privatizar las empresas estatales y de mantener más conversaciones, la Central de Trabajadores de Bolivia acordó poner fin a sus protestas.

Pero algunos grupos indígenas han prometido seguir luchando y aún quedan más de 40 grandes obstáculos.

â€”Queremos que se vaya. No queremos que sea él quien gobierne”, dijo recientemente a la AFP Lidia Callisaya, una dirigente aymara de 42 años.

Pero algunos bolivianos están dispuestos a ver el fin de la perturbación.

En el camino a La Paz, el camionero Erland Richard Segovia, de 49 años, esperaba llegar a Santa Cruz, más al este.

â€œNos abandonaron en el camino, tenemos que esperar. Ahora, al menos estamos viendo que el tráfico está empezando a volver a la normalidad”, afirmó.

Fuerzas policiales y militares despejan controles de carreteras en El Alto. Fotografía: Luis Gandarillas/EPA

Paz ha acusado a los “narcoterroristas” –y en particular al ex presidente Evo Morales– de estar detrás de las protestas por los bloqueos de carreteras.

Morales, un agitador de izquierda, líder indígena y ex cultivador de coca, fue presidente de 2006 a 2019.

Está escondido mientras enfrenta cargos de presunta trata de menores, lo que él niega.

Su bastión es la región del Chapare en el centro de Bolivia, que ahora es un posible punto de conflicto.

Está protegido por miles de partidarios indígenas que hasta ahora han impedido que la policía lo arreste.

El ministro del Interior, Marco Antonio Oviedo, se negó el sábado a descartar un operativo para capturar al exlíder.

Las fuerzas de seguridad “realizarán todas las operaciones que sean necesarias en el momento apropiado”, dijo, añadiendo que Morales debe enfrentar la ley.

Morales dijo recientemente a la AFP desde la clandestinidad que los bolivianos se estaban rebelando contra un gobierno conservador que es “completamente sumiso” a Estados Unidos.