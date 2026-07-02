Selecciones, predicciones y probabilidades de Argentina vs Cabo Verde para la Copa del Mundo el viernes

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Argentina y Cabo Verde juegan el viernes 3 de julio en un partido de dieciseisavos de final del calendario del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.
El partido está programado para comenzar a las 3 p. m. MST (6 p. m. hora del este) y se puede ver en FOX (transmisión con FUBO).
¿Quién ganará el partido? Consulte estas selecciones y predicciones de la Copa Mundial 2026 para el enfrentamiento.
Argentina tiene -550 para ganar en la línea de dinero reglamentaria para el partido en las probabilidades de la Copa del Mundo 2026 proporcionadas por DraftKings Sportsbook.
Cabo Verde a +1450 para ganar en el tiempo reglamentario. El partido está a +600 para terminar en empate después del tiempo reglamentario.
Dieciseisavos de final del Mundial:Â Programación diariaÂ |Â Cómo mirarÂ |Â Cómo transmitirÂ |Â Cuotas de partidoÂ |Â Información de apuestasÂ |Â Cuotas de campeonatoÂ |Â Favoritos/posibilidades arriesgadas
Mira Argentina vs Cabo Verde en FUBO (prueba gratuita)
FOX Sports: Argentina 2, Cabo Verde 0
Luis Miguel Echegaray escribe: “Todos los pronósticos están en contra del país del archipiélago, de eso no hay duda. Pero no hay absolutamente nada que dar por sentado aquí y, a pesar de que (Cabo Verde) es la nación africana más pequeña en llegar a la fase eliminatoria, Argentina no patrocinará este enfrentamiento. Después de todo, Lionel Messi sabe muy bien lo que significa ser ignorado por tu tamaño”.
Bookies.com: Apuesta Argentina a tapar (-1,5 goles) y al over (2,5 goles)
Bill Speros escribe: “Este partido en el Hard Rock Stadium tiene toda la sensación y la vibra de un partido en casa para Argentina y Messi. (Incluso sirve como embajador de la marca Hard Rock). Este es el partido más desigual en los dieciseisavos de final, y por una buena razón. Argentina está solo detrás de Francia en los mercados de apuestas y transacciones para ganar el torneo. La calidad individual de Argentina a través de Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez ofrece demasiado para que Cabo Verde pueda contenerlo. 90 minutos en el calor y la humedad implacables del sur de Florida. Se necesitará una película de Disney para que Cabo Verde avance, pero Disney World está a 220 millas de distancia, en Orlando.”
Dímeros: Argentina 2, Cabo Verde 0
El sitio le da a Argentina un 82,2% de posibilidades de ganar. Esto le da a Cabo Verde un 4,2% de posibilidades de ganar. Le da al partido un 13,5% de posibilidades de terminar en empate después del tiempo reglamentario (el partido no puede terminar en empate).
Yahoo Sports: Apuesta el over (2,5 goles) en el partido Cabo Verde vs Argentina
Paul Carr escribe: “Mi corazón no quiere elegir a Cenicienta, y mi cabeza dice que Argentina seguirá rodando. Voy a dividir la diferencia y jugar el over. Argentina no aplicó el freno en la final del grupo contra Jordania y probablemente tampoco lo hará aquí. Apoyaré a Cabo Verde para que encuentre su propio gol junto con los dos probables goles de Argentina”.
Noticias deportivas: Argentina 4, Cabo Verde 0
Dom Farrell escribe: “Esto es David contra Goliat, incluso si el diminuto y eternamente brillante Lionel Messi no encaja muy fácilmente en esta analogía”.
Fansided: Argentina 3, Cape Verde 0
Alicia de Artola escribe: “Dos de las mejores historias de la Copa del Mundo chocan en un enfrentamiento entre David y Goliat entre Cabo Verde y Argentina. Es Messi, un nombre que todos en el planeta conocen, contra Vozinha, un nombre que todos hemos aprendido en las últimas dos semanas. Sin embargo, es un desajuste enorme. Cabo Verde mantuvo a España y Uruguay en empates impactantes, así que nunca se sabe. A veces un equipo simplemente vibra tan bien que puede resistir el ataque y convertirse en favorito lentamente. “Perder la cabeza. ¿Puedo imaginar un universo en el que Cabo Verde defienda, defienda, defienda y lleve esto a una dramática tanda de penales? Claro, eso suena muy divertido. Pero también estamos hablando de Argentina, a diferencia de España o Uruguay, ellos saben exactamente de dónde vienen sus goles, y no es solo Lautaro Martínez, del Inter, quien también es un goleador capaz, y hay fuerzas creativas en todo el mediocampo que pueden ayudar a cualquiera de ellos”.
Comuníquese con Jeremy Cluff en jeremy.cluff@arizonarepublic.com. Sígalo en X, anteriormente Twitter @Jeremy_Cluff.
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