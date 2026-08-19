Iba de camino a ver jugar a Argentina en el Mundial y luego desapareció. Un mes después explica: “La pesadilla no ha terminado”

El La represión de la administración de Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos no se detuvo durante la Copa Mundial de la FIFA. Uno de los casos más sonados involucró a Iliana Noeli Lick, una fan argentina de 30 años que finalmente fue liberada bajo fianza después de pasar un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Lick se estaba preparando para viajar al partido Argentina-Suiza el 11 de julio cuando fue detenida por presuntamente violar las leyes de inmigración de Estados Unidos.

Originario de Buenos Aires, Lick fue detenido en Aeropuerto Internacional de Filadelfia mientras intentaba abordar un vuelo a Kansas City. Tenía entradas para ver a Argentina en los cuartos de final del Mundial.

Al pasar por seguridad, una mujer se le acercó sin identificarse. Luego se llevaron a Lick sin más explicaciones. Desde el 11 de julio hasta su liberación el 10 de agosto, estuvo retenida en cuatro centros de detención en todo Estados Unidos, trasladándose de Pensilvania a Luisiana antes de ser finalmente llevada a Texas y Nuevo México.

En la prisión del condado de Cambria, cerca de Filadelfia, Lick no fue internado exclusivamente en un centro para inmigrantes detenidos, sino alojado junto a mujeres acusadas de una variedad de delitos.

“Tuvimos que usar el uniforme a rayas blancas y negras, como se ve en las películas”. le dijo a CNN. “Nos esposaron las manos, nos encadenaron los tobillos y la cintura, con las manos esposadas atadas a las cadenas, incapaces de caminar y soportando el dolor de las cadenas en los tobillos”.

“Se siente horrible porque no somos criminales. ¿Por qué tuvimos que pasar por el mismo proceso que alguien que cometió un delito si no somos delincuentes?», añadió.

Lick también describió las duras condiciones que experimentó mientras estaba detenida, particularmente en Pensilvania.

â€œTenÃamos que beber agua del grifo que estaba conectado directamente al inodoroâ€ compartido por las 12 personas detenidas allí, dijo. â€”Dormimos con las luces encendidas. Eran luces enormes… y había ruido porque los agentes iban y venían constantemente”.

ICE finalmente la liberó hace poco más de una semana.

Agentes de ICE en el aeropuerto.Shannon Stapleton

ICE dice que Lick es un inmigrante indocumentado de Argentina

El Departamento de Seguridad Nacional le dijo a CNN que Lick ingresó a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023 y se quedó más de los seis meses permitidos por su visa.

“Ella permanecerá bajo custodia de ICE en espera del resultado de su proceso de inmigración. Cabe señalar que la autorización de trabajo o una solicitud pendiente NO confiere estatus legal en los Estados Unidos”, dijo el departamento.

Lick cuestiona la versión del Departamento de Seguridad Nacional. Ella dice que ingresó a los EE. UU. con una visa de turista y posteriormente solicitó una extensión a través de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los EE. UU. Según Lick, la solicitud fue aprobada, lo que le permitió permanecer legalmente en el país.

Posteriormente solicitó asilo, petición que sigue pendiente, y actualmente tiene autorización legal para trabajar así como un número de Seguro Social. Lick trabaja como niñera en Filadelfia.

La administración Trump ha aumentado la presión sobre las autoridades de inmigración mientras persigue su objetivo de expulsar a 11 millones de inmigrantes indocumentados durante el segundo mandato del presidente. ICE ha intensificado las operaciones de control en los aeropuertosincluido el tipo de operación que resultó en la detención de Lick, mientras las autoridades buscan aumentar el número de deportaciones y cumplir sus objetivos.

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