España avanzó sin problemas a los últimos 16 del Mundial con una victoria por 3-0 sobre Austria en la ronda de 32 en Los Ángeles.

Mikel Oyarzabal cerró una jugada elegante para abrir el marcador en la primera mitad, momentos después de que Marc Cucurella fuera polémicamente negado el gol tras otra falta suave a un portero.

Pero, en realidad, no importó, ya que La Roja dictó el juego de principio a fin, con el primer gol internacional de Pedro Porro a los 66 minutos, doblando su ventaja y llevándose el juego de Austria.

Un número de oportunidades más se desperdiciaron antes de que Oyarzabal marcara su segundo gol del partido, asistido nuevamente por Cucurella, para superar su mejor actuación en el torneo hasta ahora.

España jugará contra Croacia o Portugal en los últimos 16 en su búsqueda de un segundo triunfo en la Copa del Mundo, y a juzgar por esa actuación, serán un equipo al que la mayoría querrá evitar en las últimas etapas.

El primer disparo a puerta tardó poco más de un minuto cuando un rápido cambio permitió a Lamine Yamal avanzar hacia la portería, pero su disparo con la izquierda desde el borde del área fue fácilmente recogido por Alexander Schlager.

Un remate de Dani Olmo parecía dirigirse a gol después de un centro de Pedro Porro unos momentos después, pero el disparo del centrocampista del Barcelona fue bloqueado por su propio compañero de equipo, con un cabezazo de España desde un córner resultante desviado por la cabeza de Kevin Danso.

Austria se asentó y encontró su primera oportunidad cuando un centro tentador de Marcel Sabitzer desde la izquierda estuvo a centímetros de ser cabeceado por Michael Gregoritsch.

Un poco de magia de Yamal y Pedri fue casi igualada por un buen toque de Olmo, pero Stefan Posch estaba listo para despejar y, desde el córner resultante, España pensó que había encontrado el gol.

El córner fue lanzado a un abarrotado área de seis yardas, que Schlager despejó directamente hacia Cucurella, quien lo estrelló en la red, pero fue polémicamente anulado a pesar de no haber ninguna falta clara de ningún jugador español sobre el portero, en una decisión que tuvo matices similares a la que Alemania experimentó contra Paraguay.

Mikel Oyarzabal tuvo su primer destello de gol con un brillante disparo con la izquierda que Schalder logró desviar con fuerza hacia un lado.

La presión de La Roja no cesó antes del final de la primera mitad, con un impresionante tiro libre de Alex Baena que se estrelló en el poste antes de caer a Yamal, quien no pudo empujar el balón más allá de Schlager en lo que fue otra buena parada de un portero que sin duda mantenía a su equipo en el partido.

Después del descanso, fue más de lo mismo después de un brillante tackle de último momento que impidió que Olmo hiciera un disparo cercano antes de que un disparo de Rodri pasara justo por un lado del poste.

Sasa Kalajdzic fue traído para dar vida a Austria y con su primer toque cabeceó justo por encima del larguero después de un centro para el alto delantero.

Fue un recordatorio de que Austria todavía estaba en el juego mientras seguía 1-0, pero justo antes de la segunda pausa de hidratación, era 2-0 cuando otra construcción paciente y metódica de España encontró a Baena, quien levantó el balón hacia Porro para cabecear a gol.

El mejor movimiento del partido de Austria llegó con poco más de 10 minutos restantes cuando una serie de toques intrincados en el borde del área permitieron a Carney Chukwuemeka disparar a gol, pero el exjugador del Chelsea lo envió fuera.

Un nuevo centro fue lanzado por Austria que Posch remató desde la posición de lateral derecho, pero su cabezazo flotó fuera.

El impulso de Austria para volver al juego abrió espacios para España aprovechar y, en dos ocasiones, el suplente Ferran Torres no tuvo el toque final para crear la oportunidad de gol.

Yamal casi tuvo su momento en esta Copa del Mundo, ya que otra gran jugada permitió que la pelota llegara al adolescente en el área, pero su disparo al girar fue bien bloqueado en la línea por David Alaba.

Un nuevo gol parecía estar llegando, y finalmente llegó a dos minutos del tiempo reglamentario cuando Cucurella una vez más encontró a Oyarzabal en un espacio abierto, y el delantero de la Real Sociedad no falló con su definición de un toque para añadir un toque especial a la victoria.