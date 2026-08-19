Al-Hilal en conversaciones con Harry Kane y Ollie Watkins, Newcastle explorar moverse para ciudad de manchester‘s Nico González, Sunderland movimiento para Dayann Methalie en peligro de colapsar.

Representantes del capitán de Inglaterra, Harry Kane, de 33 años, mantuvieron conversaciones con la Pro League saudita Al-Hilalcon el Bayern de Múnich El delantero está abierto a un movimiento en el futuro. (Habla deporte, externo)

Mientras tanto Villa Aston y el delantero inglés Ollie Watkins, de 29 años, ha llegado a un acuerdo personal con Al-Hilalaunque el equipo saudí aún no ha presentado una oferta de transferencia a Villa. (Charla en equipo), externo

Newcastle han iniciado conversaciones exploratorias con ciudad de manchester sobre un posible movimiento del mediocampista español Nico González, 24 años. (The Athletic – se requiere suscripción), externo

Sunderland‘s 25,7 millones de libras movidas por Tolosa y el defensor francés sub-21 Dayann Methalie, de 20 años, está en peligro de colapsar después de que surgieron preocupaciones sobre su estado médico. (Correo diario), externo

Coventry han recibido una oferta por valor de £ 8,5 millones por el centrocampista inglés Ruben Loftus-Cheek, de 30 años, rechazada por AC Milán. (Tuttosport – en italiano), externo

Real Sociedad han hecho un acercamiento para jamón del oeste y el mediocampista mexicano Edson Álvarez, de 28 años, con Ájax habiendo enfriado su interés. (Deportes del cielo), externo

ipswich han rechazado una segunda oferta por Bayer Leverkusen y el mediocampista argentino Exequiel Palacios, 27 años. (Florian Plettenberg), externo

Tottenham están considerando un movimiento para París Saint Germain y el defensa ucraniano Illia Zabarnyi, de 23 años, tras vender a Cristian Romero a Atlético de Madrid. (Charla en equipo), externo

Liverpool y el mediocampista inglés Curtis Jones, de 25 años, sigue siendo uno de los principales objetivos de Inter de Milánque creen que una oferta de 35 millones de euros (29 millones de libras esterlinas) tendrá éxito. (AtrapadoFuera de Juego, externo)

lobos han entrado en la carrera por Brighton extremo Amario Cozier-Duberry, de 21 años, y el internacional inglés sub-20 sigue siendo un objetivo para guardabosques y ex club de préstamos Bolton. (El Argos, externo)

málaga están persiguiendo al extremo inglés Ryan Kent, de 29 años, que es agente libre desde que se fue Sondas de Seattle en enero. (Fichajes – en español, externo)