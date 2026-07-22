Enzo Fernández dice que Argentina jugó con “orgullo y humildad” en el Mundial

Enzo Fernández de Argentina dice que su país jugó con “orgullo y humildad” en la Copa del Mundo.

El centrocampista del Chelsea fue expulsado durante la derrota por 1-0 en la prórroga ante España en la final del domingo tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el minuto 93.

Desde entonces, las escenas posteriores al tiempo completo han desencadenado una investigación de la FIFA, después de que los argentinos Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada estuvieran involucrados en un enfrentamiento con Rodri, Gavi y Eric García de España. Además de Fernández, otros cuatro jugadores y el entrenador Lionel Scaloni fueron amonestados durante la final, elevando el total de amonestaciones de Argentina a 14 en el torneo.

La actuación de Argentina y la escaramuza posterior al partido fueron duramente criticadas después de la final. El ex internacional alemán Thomas Hitzlsperger llamó a los jugadores argentinos “deportistas repugnantes”, mientras que el ex mediocampista del Real Madrid Toni Kroos escribió que “el fútbol ganó” y el ex portero de Inglaterra Joe Hart, que trabaja como experto para la BBC, dijo que el comportamiento de Argentina fue “repugnante”. También fue criticada la actitud agresiva de Argentina durante su victoria en semifinales sobre Inglaterra, en la que cometió 15 faltas.

Sin embargo, en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Fernández elogió a Argentina por ser “un ejemplo brillante” durante “años”.

“Competir no siempre se trata sólo de ganar”, escribió el jugador de 25 años, “sino de darlo todo por la camiseta”.

“Este equipo siempre se ha defendido, ha competido lo mejor que ha podido y ha defendido estos colores con orgullo, humildad y compromiso”.

Fernández continuó agradeciendo a la afición argentina por su “apoyo incondicional” y por “hacernos sentir como en casa en cualquier lugar del mundo en el que estemos”.

Agregó que jugar para su país era el “mayor honor” de su carrera y que “seguiría dándolo todo cada vez que me llamaran a defenderlo”.

Después de regresar a Argentina después de su derrota, miles de fanáticos se alinearon en las calles para saludar al equipo de Scaloni, corriendo y animando junto a un autobús descapotable y lanzando fuegos artificiales, según una publicación de la cuenta de redes sociales del equipo.

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Las palabras de Fernández siguieron a las declaraciones de muchos de los finalistas derrotados de Argentina, incluido Lionel Messi, quien felicitó a la ganadora España y dijo que “el dolor (de perder) es inmenso y la herida tardará en sanar”.

Fernández ha disputado 49 apariciones internacionales desde su debut en septiembre de 2022, anotando dos goles contra Egipto e Inglaterra en el camino de Argentina hacia la final.