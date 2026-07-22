Messi regresa a Argentina para descansar después de la derrota en la final del Mundial ante España

ROSARIO, Argentina – Lionel Messi regresó a Argentina el martes para pasar unos días de descanso luego de la derrota en la final de la Copa del Mundo ante España.

El jet privado de Messi aterrizó cerca de su ciudad natal, Rosario, procedente de Fort Lauderdale, Florida, a las 6:27 am. Aunque muchos fanáticos esperaban con carteles y banderas, él no hizo una aparición pública.

“El dolor es inmenso y esta herida tardará en sanar”, publicó en su cuenta de Instagram. “Aprecio todos los buenos momentos, los recuerdos que durarán para siempre y el apoyo de toda una nación que, combinado con el arduo trabajo y el esfuerzo de este grupo, nos impulsó una vez más a estar entre los mejores del mundo”.

Los seguidores sólo pudieron ver brevemente la camioneta que recibió a Messi en la pista para transportarlo a él y a su familia al barrio privado de Funes, aproximadamente a 300 kilómetros (185 millas) al norte de Buenos Aires.

Según los informes, el capitán argentino viajó con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, quienes lo acompañaron durante todo el torneo en Norteamérica. En Rosario lo esperaba su padre, Jorge, de 68 años, cuyo tratamiento médico en curso por una enfermedad no revelada había sido revelada por la familia durante la Copa del Mundo.

Los fanáticos se habían reunido en el aeropuerto a las 3:30 am con la esperanza de ver a la estrella. Entre ellos había dos jóvenes con camisetas de la Albiceleste sosteniendo carteles de bienvenida, uno de los cuales decía: “Messi: eres una leyenda”. Gracias por traer alegría a nuestros corazones. ¡Todo un país te ama!

Se espera que Messi se reincorpore al Inter Miami a finales de julio o principios de agosto para la actual temporada de la MLS.

Los fanáticos de Argentina sostienen una foto de Lionel Messi mientras se reúnen afuera de la sede de la Asociación de Fútbol Argentino y esperan que la selección nacional llegue a Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, el lunes 20 de julio de 2026, luego de su derrota en la final de la Copa del Mundo ante España. Crédito: AP/Gustavo Garello

Quince miembros de la plantilla de 26 jugadores de Argentina para la Copa Mundial, encabezados por el entrenador Lionel Scaloni, aterrizaron en el aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires el lunes en un vuelo chárter.

La llegada del equipo se produjo tras la derrota del domingo por 1-0 en la prórroga ante España en la final de la Copa del Mundo en East Rutherford, Nueva Jersey, decidida por un gol de Ferrán Torres.

La llegada de Scaloni a la casa de su familia en Pujato -un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe- el martes fue todo un acontecimiento ya que sus vecinos se reunieron para darle la bienvenida.

Después de unos minutos, salió de la casa y comenzó a firmar camisetas de Argentina que le entregaba la multitud, además de posar para fotografías.

El argentino Lionel Messi (10) reacciona después de la final de la Copa Mundial de fútbol entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. Crédito: AP/Stephanie Scarbrough

â€œNo ganamos, pero podemos estar satisfechos. Duele no haber podido brindar esa alegría”, dijo Scaloni a los periodistas. â€œPerdimos porque ellos eran mejores… quizÃ¡s estÃ¡bamos agotados. Es bueno reconocerlo: nos hará mejores”.

Scaloni dijo que cumpliría su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta el 31 de diciembre, aunque no confirmó si continuaría más allá de esa fecha. “Estoy aquí hasta diciembre, muchachos… no hagamos escándalo”, añadió.

El domingo marcó la tercera aparición de Messi en la final de la Copa del Mundo, después de 2014 y 2022. Terminó el torneo como subcampeón de la Bota de Oro con ocho goles, dos detrás del francés Kylian Mbappé.

Mbappé encabeza la tabla de goleadores de todos los tiempos en un Mundial con 22, uno más que Messi.

“Es difícil apreciar plenamente nuestro logro en este momento, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Gracias a todos desde el fondo de mi corazón por cada saludo y mensaje”, añadió Messi. “También quiero felicitar a España por ganar el campeonato”.