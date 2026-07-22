El Festival de Orquesta Juvenil del Condado de Charles presenta al trío de profesores de élite en La Plata

Un trío de cuerdas de élite de la facultad interpretará un importante estreno mundial y una célebre obra contemporánea del Kennedy Center en un concierto gratuito en La Plata este sábado como parte del Festival de Música de Cámara de la Orquesta Juvenil del Condado de Charles.

La presentación está programada para las 4 pm del sábado 25 de julio en Christ Church. El trío cuenta con los célebres instrumentistas Teri Lazar al violín, Osman Kivrak a la viola y Marion Baker al violonchelo.

El programa incluye el estreno mundial de Improvisations on a Theme, un nuevo dúo escrito específicamente para Lazar y Kivrak por el compositor Rob Vuono. También presenta el estreno en Maryland de Hallow para trío de cuerdas del joven compositor Bernie Walasavage. La pieza ganó el Concurso Internacional de Composición FMMC 2025 y fue estrenada por este trío en el Kennedy Center.

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Para complementar estas obras modernas, el trío interpretará obras maestras selectas de Bach, Mozart y Beethoven, destacando las relaciones históricas entre los compositores legendarios.

“Es un honor absoluto traer un programa de este calibre al condado de Charles”, dijo Osman Kivrak, director de CCYO. “Experimentar un estreno mundial y una pieza recién llegada al escenario del Kennedy Center en un entorno local íntimo, completamente gratis, es un momento cultural poco común que estamos encantados de compartir con nuestros vecinos”.

El festival, que comenzó con un fin de semana espectacular, entra en su última semana. Al concierto del sábado le seguirá la Gran Final Estudiantil el domingo 26 de julio a las 4 pm, con siete cuartetos juveniles de CCYO interpretando obras de Dvorak, Schubert, Haydn y Mozart.

Ambas presentaciones se realizan en interiores con aire acondicionado y asientos abiertos de admisión general. No se requieren boletos, confirmaciones de asistencia ni registros anticipados. Las puertas se abren 30 minutos antes del inicio del espectáculo.

El Festival de Música de Cámara de la Orquesta Juvenil del Condado de Charles ofrece experiencias musicales excepcionales para los estudiantes locales y la comunidad. Para más información, visite www.charlescountyyouthhorchestra.org o correo electrónico charlescountyyouthorchestra@gmail.com.

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