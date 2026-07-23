World Rugby actúa sobre las vergonzosas escenas entre Argentina e Inglaterra mientras la estrella de Los Pumas es golpeada con ‘cargos de mala conducta’

El apertura argentino Tomás Albornoz se enfrenta a una suspensión después de haber sido acusado de “cargos de mala conducta” por parte de World Rugby tras su choque por el Campeonato de Naciones contra Inglaterra.

Se vio al creador de juego protestando con el árbitro Angus Gardner después del pitido final de su derrota por 31-24 el sábado, mientras también hacía contacto físico con el árbitro del partido.

Aún no se ha confirmado una audiencia, pero el órgano rector ha afirmado que se anunciará a su debido tiempo.

La declaración de World Rugby

“Tomás Albornoz ha sido acusado de mala conducta luego del partido del Campeonato de Naciones de Argentina contra Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero el 18 de julio de 2026”, dijo un comunicado de World Rugby.

â€œDe acuerdo con el mandato del Proceso de Sanciones por Abuso de Oficiales de Partido, los cargos se relacionan con eventos posteriores al pitido final. Se vio a Albornoz protestando ante los árbitros del partido tras el pitido final.

â€”Los detalles de la audiencia se confirmarÃ¡n en breve.

“El Proceso de Sanción por Abuso de Oficiales de Partido se introdujo para complementar la Regulación 18 y proporcionar un marco más claro y consistente para abordar las críticas públicas a los oficiales de partido, particularmente cuando dichos comentarios pueden contribuir a un abuso en línea más amplio.

“Desarrollado por un grupo de trabajo de varios juegos que incluye al propietario de la competencia, la representación de los oficiales de juego y los entrenadores y defendido por los directores ejecutivos de la Unión, el proceso refleja un compromiso unificado para apoyar y proteger a los oficiales de partido”.

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Albornoz es la única persona citada después de que World Rugby abrió una investigación sobre lo que fue un encuentro tenso el fin de semana.

El planteamiento de Los Pumas, que lució una camiseta inspirada en la selección argentina de fútbol de 1986, fue criticado.

Su apertura estaba constantemente en el centro, habiendo parecido golpear a Tommy Freeman después de que el ala de Inglaterra recibiera un tiro bajo del compañero de equipo de Albornoz, Mateo Carreras.

Ninguno de los jugadores ha sido citado por ese incidente, pero el pívot deberá comparecer ante un tribunal disciplinario por sus protestas tras el pitido final.

Argentina no estaba contenta de que los árbitros descartaran un posible try tardío de Bautista Delguy, lo que les impidió empatar el partido.

El técnico argentino también está enojado

También hubo un objeto arrojado desde las gradas hacia el árbitro Gardner mientras el entrenador del equipo local, Felipe Contepomi, acusaba a Inglaterra de “faltar el respeto”.

Contepomi estaba irritado por las celebraciones posteriores al partido de los visitantes y abandonó furioso su conferencia de prensa porque sintió que la música estaba sonando demasiado alta mientras transcurría.

Desde entonces, el técnico argentino y su equipo han recibido muchas críticas por su actitud, siendo el gran inglés Ben Youngs particularmente mordaz.

“Hemos visto a Rassie ser baneado, hemos visto a Eddie Jones ser baneado, hemos visto a Steve Diamond en el PREM, hemos visto a Richard Cockerill en el PREM y para mí todo comienza con el jefe y la forma en que se comporta”, dijo en el Por amor al rugby podcast.

“Viste a Contepomi después del partido, básicamente en su conferencia de prensa posterior al partido, le pidió a Inglaterra que bajara el volumen de la música y los cantos, y no lo hicieron, así que básicamente se fue furioso.

â€œSu comportamiento en Twickenham [in November] Fue lo mismo y has visto a los jugadores al final del juego después de que el TMO y el árbitro tomaron la decisión de rodear al árbitro.

“Es un comportamiento totalmente vergonzoso e imperdonable. Espero que World Rugby lo tome en serio, espero que se apliquen prohibiciones, nadie quiere ver eso en nuestro juego y el hecho de que piensen que está bien es una absoluta vergüenza, es horrible”.

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