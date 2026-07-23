Acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita: ¿Cómo afectará a Medio Oriente?

Después de nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, el jueves por la mañana, aún no está claro si se llevará a cabo un nuevo y controvertido acuerdo con Arabia Saudita que permite a la autocracia de Medio Oriente establecer un programa nuclear civil.

Trump dijo que el acuerdo sólo podría avanzar si Arabia Saudita normaliza las relaciones diplomáticas con Israel. En el pasado reciente, el gobierno saudita ha declarado repetidamente que sólo haría esto si los israelíes toman medidas genuinas para establecer un Estado palestino. Con el actual gobierno israelí, es poco probable que eso suceda.

El acuerdo también debe ser votado por el Congreso de Estados Unidos y ya ha habido reacciones negativas, y los críticos dicen que podría desencadenar una carrera de armamentos nucleares en Medio Oriente.

Una de las principales razones por las que los expertos están tan preocupados es que dentro de varios años, el acuerdo, tal como está ahora, podría permitir a los saudíes enriquecer su propio uranio. Cuanto más se enriquece uranio, más potencialmente podría desviarse para fabricar armas. Y en el pasado, el gobernante de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, dijo que si Irán produce una bomba nuclear, entonces Arabia Saudita también necesitaría tener una.

La mayoría de los aproximadamente 38 países con programas civiles de energía nuclear no enriquecen uranio. En lugar de eso, lo importan.

El acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita también tiene implicaciones regionales, especialmente porque parece haber sido formulado de una manera mucho menos rigurosa que acuerdos similares.

Durante la actual guerra entre Estados Unidos e Irán, Irán también amenazó con atacar el reactor nuclear de Barakah en los Emiratos Árabes Unidos. Imagen: Arun Girija/Emirates Nuclear Energy Corporation/WAM/AP Photo/Picture Alliance

Emiratos Árabes Unidos: ¿Trato preferencial para los sauditas?

Es probable que el acuerdo menos estricto que Estados Unidos ha hecho con Arabia Saudita moleste a los Emiratos Árabes Unidos, que a menudo compiten con los sauditas por la influencia geopolítica.

Los Emiratos Árabes Unidos ya cuentan con una planta de energía nuclear, Barakah, como resultado de acuerdos alcanzados con los estadounidenses en 2009.

Como ocurre con casi todos los 26 acuerdos de cooperación nuclear que tiene Estados Unidos, el acuerdo de los Emiratos Árabes Unidos también incluyó lo que se conoce como un “protocolo adicional” firmado con la Agencia Internacional de Energía Atómica, o OIEA. Esto significa que la OIEA puede inspeccionar minuciosamente todas las instalaciones nucleares. Los Emiratos Árabes Unidos también acordaron renunciar al enriquecimiento de uranio.

El acuerdo saudí es sólo bilateral (es decir, sólo entre Estados Unidos y los saudíes y no incluye a la OIEA) y es posible que eventualmente se permita a los saudíes enriquecer su propio uranio.

Para los Emiratos Árabes Unidos, la energía nuclear siempre estuvo más relacionada con el prestigio de ser la primera nación árabe en desarrollarla que con ambiciones militares, dijo Nour Eid a DW a principios de este año. Eid es un investigador independiente con sede en París que ha publicado artículos sobre ambiciones nucleares en Medio Oriente para varios centros de estudios.

Pero, señaló, también hay una cláusula en el acuerdo de los EAU que estipula que “si un país regional o vecino tiene un acuerdo más flexible, entonces se reserva el derecho de renegociar sus términos”.

Israel: ¿No es el único que tiene una bomba nuclear?

El acuerdo nuclear entre Arabia Saudita y Estados Unidos también preocupará a los israelíes, especialmente si conduce al desarrollo de una bomba nuclear en el Estado del Golfo. Eso convertiría a Arabia Saudita en el único país de Medio Oriente que tiene uno.

Israel nunca ha confirmado tener armas nucleares, pero en general se reconoce que las tiene, probablemente alrededor de 90 ojivas más sistemas vectores.

Los políticos israelíes ven el acuerdo saudita como una amenaza y dicen que sus deseos han sido ignorados. “Todo programa nuclear militar comienza con uno civil”, advirtió el ex ministro de Defensa israelí Avigdor Lieberman.

Israel es uno de los cuatro estados miembros de la ONU que no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero los observadores dicen que su programa nuclear secreto tiene su base en el desierto cerca de la ciudad de Dimona. Imagen: Ahmad Gharabli/AFP

Los sauditas han presionado por su propio programa nuclear civil durante años y, en un momento, la posible cooperación entre Estados Unidos y Arabia Saudita en este tema fue vista como un edulcorante de la política exterior: si Arabia Saudita, a menudo percibida como un líder del mundo islámico, aceptaba normalizar las relaciones diplomáticas con Israel, obtendría tecnología nuclear de Estados Unidos.

Es poco probable que cualquier desvinculación de la cuestión nuclear de la normalización complazca a los israelíes.

“El acuerdo, junto con la perspectiva de que Estados Unidos venda aviones de combate F-35 a Turquía, se suma a las diferencias ya existentes entre Estados Unidos e Israel sobre Irán y la ocupación israelí del sur del Líbano y partes del sur de Siria”, escribió James Dorsey, experto en la región en la Escuela de Estudios Internacionales Rajaratnam de Singapur, en su boletín regular el jueves.

Por qué Estados Unidos podría ofender a su aliado

Hay varias razones posibles por las que Estados Unidos ha llegado a este acuerdo.

La investigadora Eid, radicada en París, señaló que puede tener que ver con la competencia estadounidense con China y Rusia, los principales proveedores nucleares del mundo. Los chinos y los rusos han presentado ofertas para construir plantas nucleares en Arabia Saudita y éstas tienden a venir con menos condiciones, dijo. Trump también prometió anteriormente revitalizar el sector nuclear estadounidense y el acuerdo saudita valdrá miles de millones.

También hay que considerar la guerra de Irán. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó a finales de febrero, vio a Irán atacar a los países del Golfo aliados de Estados Unidos. Esto ha tensado las relaciones estadounidenses con Arabia Saudita, que está atrapada entre Israel y las ambiciones hegemónicas de Irán.

Este acuerdo une más a Estados Unidos y Arabia Saudita, dice Rosemary Kelanic, directora del programa de Oriente Medio del grupo de expertos estadounidense Defense Priorities Foundation.

Por ejemplo, le da a “Arabia Saudita una potente fuente de influencia para obtener futuras concesiones de Washington, incluidas nuevas garantías de seguridad, al amenazar con convertir su programa en un arma a menos que Estados Unidos prometa una mayor protección militar”, argumentó Kelanic en un comunicado de prensa el miércoles..

Estados Unidos podría sentirse obligado a intercambiar protección de defensa a cambio de que los saudíes renuncien a posibles armas nucleares, como ocurrió en Alemania Occidental y Corea del Sur, dice.

“Hicieron avances nucleares, queríamos impedir que consiguieran la bomba y, finalmente, les ofrecimos mayor protección militar estadounidense para que abandonaran sus programas”, explicó Kelanic. “Otorgar a Riad un enriquecimiento de uranio podría enredar funcionalmente a Estados Unidos con Arabia Saudita para siempre”.

El acuerdo también podría significar que Estados Unidos se vea obligado a intervenir para salvar a la monarquía saudita si estuviera amenazada, señaló.

Irán: rivalidad regional

Cuando se anunció el acuerdo, los observadores se apresuraron a señalar la hipocresía inherente. Varios expertos argumentaron que la administración Trump ahora estaba preparada para darle a Arabia Saudita las mismas cosas por las que estaban bombardeando a Irán.

Es un duro golpe para los iraníes porque “su enemigo jurado [the US] … está dando a su rival regional una ventaja en su propio programa nuclear”, dijo Kelanic en la plataforma de redes sociales X.

Por eso el acuerdo hace menos probable un final rápido del actual conflicto entre Irán y Estados Unidos, argumentó. “Irán definitivamente confiará menos en Estados Unidos y estará menos dispuesto a hacer concesiones”, señaló Kelanic en línea.

El acuerdo también hace que sea más probable que los iraníes intenten armar su propio programa nuclear más rápidamente, continuó.

Otros observadores están de acuerdo y también temen el comienzo de una carrera de armamentos nucleares en Medio Oriente.

Sin embargo, como señaló Eid, es probable que nada de esto suceda en el corto plazo. A los saudíes les llevará entre 10 y 20 años desarrollar la energía nuclear, y mucho menos armas nucleares, dijo a DW.