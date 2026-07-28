Admar en Argentina para impulsar acuerdo con Santiago Sosa, posible segundo fichaje

Vasco ha intensificado su búsqueda de Santiago Sosa, y el director deportivo Admar Lopes viajó a Argentina para encargarse de la fase final. Se han acordado términos personales con el jugador de 27 años y su equipo, y sólo queda pendiente un acuerdo entre clubes.

Según Canal do Pedrosa, entre hoy, 27 de julio, y mañana, 28 de julio, está prevista una reunión con la jerarquía del Racing para fijar la estructura de pagos del centrocampista. Estas conversaciones suelen preceder a un anuncio.

A diferencia de otras persecuciones prolongadas en esta ventana, las negociaciones para Sosa se han desarrollado limpiamente. Con salario y plan deportivo alineados, la cumbre de Buenos Aires tiene un único foco: cómo pagará Vasco el acuerdo. La presencia de Lopes subraya la prioridad que el club le ha dado al jugador.

El viaje también se está aprovechando para hacer progresar a un centrocampista ofensivo, un papel señalado como una deficiencia en la plantilla. El objetivo es desbloquear esa incorporación mientras el equipo ejecutivo esté en Argentina.

Sosa es un mediocampista defensivo que puede cubrir al central. Producto de la cantera de River Plate, tuvo un paso por el Atlanta United y llegó a Racing en enero de 2024, donde es titular y líder. Tiene contrato hasta diciembre de 2027.