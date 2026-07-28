El insólito drama de Dibu Martínez en Mar del Plata que terminó con un heroico rescate y un regalo inolvidable

Durante sus vacaciones en Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez vivió un percance inesperado cuando su camioneta quedó completamente atascada en un camino rural debido a las fuertes lluvias. Lo que comenzó como un momento tenso en medio del barro se convirtió en una experiencia inolvidable para una familia marplatense que acudió en su ayuda y terminó recibiendo un gesto único por parte del campeón del mundo.

The unusual episode took place in the Sierra de los Padres areaen las afueras de Mar del Plata, ciudad natal del carismático portero de la Selección Argentina y Villa Aston. Aprovechando sus días libres antes de reincorporarse a la pretemporada europea, El portero decidió recorrer los caminos rurales de la zona, sin imaginar que el mal tiempo le jugaría una terrible mala pasada..

El problema se desencadenó cuando un amigo del futbolista quedó atascado su vehículo en un profundo bache de barro. provocado por las intensas precipitaciones de las últimas horas. Cuando fue a ayudarlo en un intento de remolcarlo, la potente camioneta 4×4 de Dibu corrió exactamente la misma suerte, dejando ambos vehículos completamente inmovilizados e incapaces de avanzar.

A mud trap in Sierra de los Padres

La situación parecía compleja y sin solución inmediata en una zona aislada, hasta que la suerte cambió drásticamente con la aparición de Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro, dos vecinos del lugar que pasaban por la zona en su moto.

Al divisar las dos camionetas varadas y acercarse a echar una mano, la sorpresa de los motociclistas fue absoluta. “Soy Dibu, papá”, advirtió el joven Ramiro a su padre al notar la imponente figura del héroe de Qatar 2022 de pie junto a los vehículos atascados..

La ayuda milagrosa en medio de la nada

Lejos de cualquier pose de estrella internacional, Martínez les recibió calurosamente y con total humildad, explicándoles la situación y el fallo de las correas de remolque que utilizaban para intentar sacar los vehículos del barro..

Fue en ese momento cuando la intervención de Leonardo resultó clave para el desarrollo del rescate. El vecino portaba un cuchillo multiusos con el que pudo cortar los nudos ciegos en las cuerdas atascadas, permitiendo reorganizar la estrategia para liberar las ruedas..

Herramientas de emergencia y trabajo en equipo.

Asimismo, La familia del aficionado colaboró ​​activamente transportando herramientas adicionales.mientras que el propio portero se dirigió a un inmueble cercano para buscar un tractor más pequeño que pueda proporcionar apoyo logístico.

Las maniobras de empujar, tirar y despejar con palas se prolongaron durante más de tres horas ininterrumpidas bajo el barro de Mar del Plata. Durante todo ese tiempo, según los implicados, el futbolista mantuvo una conversación fluida, distendida y de notable calidez, Habla más de la vida cotidiana que de sus logros deportivos..

Más de tres horas luchando contra el barro

Como señalaron informes publicados por La Gaceta, MiTelefe y La Voz del Interior, La enorme calidad humana del portero sorprendió gratamente a los rescatistas.quien nunca sintió la distancia habitual entre un ídolo de masas y sus seguidores.

Una vez ganada la batalla contra el barro y los camiones de nuevo en tierra firme, llegó el momento más emotivo del día. Leonardo había traído entre sus pertenencias algunas camisetas de la selección y un cartel de la mítica parada ante Randal Kolo Muani en la final del Mundial 2022, que el portero firmó con gusto.

El tesoro firmado y una emoción indescriptible

Sin embargo, cuando la familia se disponía a despedirse con la satisfacción de un deber cumplido, El portero se detuvo en seco para hacer un gesto desinteresado que hizo llorar a los presentes..

Martínez se quitó la parka oficial de la Selección Argentina que llevaba y se la entregó a Leonardo en agradecimiento por las tres horas de esfuerzo bajo el frío y la lluvia.. “Nos dijo que lo habíamos salvado y nos dio su abrigo; no pude contener las lágrimas”, relata profundamente conmovido el rescatista.

El regalo de un campeón para un recuerdo eterno

Tal como lo explicó el diario La Capital de Mar del Plata y se hizo eco el Diario Olé, El video y las imágenes del encuentro rápidamente se viralizaron en las redes sociales.generando miles de comentarios elogiosos sobre la actitud del futbolista.

La anécdota reafirma la profunda conexión que mantiene el portero con sus raíces cada vez que regresa a Argentina para disfrutar de su entorno familiar y de sus seres queridos. Con la anécdota del barro ya resuelta y una parka histórica en manos de una familia marplatense, Emiliano Martínez concluye sus vacaciones antes de reincorporarse a los compromisos competitivos de la temporada..