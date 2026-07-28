ACTUALIZACIÓN: La Oficina del Sheriff del Condado de Charles investiga un accidente de grúa en La Plata que mató a un hombre de 67 años

ACTUALIZACIÓN 27/07/2026: El 24 de julio de 2026, aproximadamente a las 4:19 pm, un operador de grúa resultó fatalmente herido durante un accidente en la cuadra 9300 de WW Industrial Drive en La Plata.

La víctima, Joseph Louis Skinner, de 67 años, de La Plata, estaba operando una grúa e intentando cargar una camioneta en la parte trasera del camión cuando inesperadamente la parte trasera comenzó a avanzar por sí sola. Al moverse, la camioneta rodó y golpeó a la víctima, provocando lesiones fatales. Varios transeúntes intentaron ayudarlo; sin embargo, fue declarado fallecido en el lugar.

El PFC D. Walker de la Unidad de Operaciones de Tráfico está investigando.

24/07/2026: El viernes 24 de julio de 2026, aproximadamente a las 4:23 p.m., policías, bomberos y servicios médicos de emergencia acudieron a la cuadra 9300 de la Carretera Industrial Oeste & W en La Plata, por el reportado incidente de rescate con un sujeto atrapado.

La persona que llamó al 911 hablaba español y primero informó que una grúa cayó sobre un sujeto causándole lesiones importantes y que la víctima parecía muerta y sin ayuda.

Los bomberos llegaron al lugar y encontraron a una víctima atrapada debajo de una grúa y la declararon fallecida en el lugar.

La policía está investigando el incidente. Se contactó a MOSHA.

No se reportaron otras lesiones.

Las actualizaciones se proporcionarán cuando estén disponibles.

















Esta entrada se publicó el 27 de julio de 2026 a las 3:22 pm y está archivada en A, Todas las noticias, Charles News, Condado, Bomberos y Rescate, Aplicación de la ley, Más noticias, z 600X120 Top Ad Bottom, z 600X120 Top Ad Top. Puede seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del canal RSS 2.0.